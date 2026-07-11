/S Janaki : ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಗಾನ ಕೋಗಿಲೆ, ಹಿರಿಯ ಗಾಯಕಿ ಎಸ್. ಜಾನಕಿ ಇನ್ನಿಲ್ಲ!

ಮೈಸೂರು: ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಧ್ವನಿಯಿಂದಲೇ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನಗೆದ್ದಿದ್ದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ‘ಗಾನಕೋಗಿಲೆ’, ಹಿರಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗಾಯಕಿ ಎಸ್. ಜಾನಕಿ (88) ಅವರು ಶನಿವಾರ ಮೈಸೂರಿನ ಅಪೋಲೋ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ವಯೋಸಹಜ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಹಳ್ಳಿಯ ಸೊಗಡಿನ ಹಾಡುಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ, ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಶೈಲಿಯ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಕಾರದ ಗೀತೆಗಳಿಗೂ ಜೀವ ತುಂಬಿದ್ದ ಜಾನಕಿಯವರ ನಿಧನದಿಂದಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಸಂಗೀತ ಲೋಕದ ಸುವರ್ಣ ಯುಗವೊಂದು ಅಂತ್ಯವಾದಂತಾಗಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿರಂಗಕ್ಕೆ ಇದು ತುಂಬಲಾರದ ನಷ್ಟ.
ಆರು ದಶಕಗಳ ಅದ್ಭುತ ಸಂಗೀತ ಪಯಣ : 1938 ಏಪ್ರಿಲ್ 23 ರಂದು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಗುಂಟೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪಲ್ಲಪಟ್ಲದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಎಸ್ ಜಾನಕಿ ಅವರು, ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯದಿದ್ದರೂ ತಮ್ಮ ಅಪ್ರತಿಮ ಪ್ರತಿಭೆಯಿಂದಲೇ ಸಂಗೀತ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಞಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆದರು. 1957ರಲ್ಲಿ ತಮಿಳಿನ 'ವಿಧಿಯಿನ್ ವಿಲಾಯಟ್ಟು' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ 19ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಗಾಯನ ವೃತ್ತಿ ಆರಂಭಿಸಿದ ಅವರು, ಸತತ ಆರು ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಚಿತ್ರರಂಗವನ್ನು ಆಳಿದರು.
ಕನ್ನಡದ ಹಾಡುಗಳಿಗೆ ಧ್ವನಿಯಾಗಿದ್ದ ಜಾನಕಮ್ಮ : ಬರೋಬ್ಬರಿ 17 ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ 48 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಗೀತೆಗಳಿಗೆ ಧ್ವನಿಯಾಗಿರುವ ಜಾನಕಿ ಅವರು ಯುಗಳ ಗೀತೆಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಜಪಾನೀಸ್, ಜರ್ಮನ್ ಮತ್ತು ಸಿಂಹಳದಂತಹ ವಿದೇಶಿ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲೂ ಹಾಡಿ ಸೈ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. "ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಮನ್ವಯತೆಯ ರಾಣಿ" ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತರಾಗಿದ್ದ ಜಾನಕಿಯವರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡಿದ್ದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ, ಆ ನಂತರದ ಸ್ಥಾನ ಮಲಯಾಳಂ ಭಾಷೆಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ.
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದೊಂದಿಗೆ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ : ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಎಸ್. ಜಾನಕಿ ಅವರ ಕೊಡುಗೆ ಅನನ್ಯ. 1957ರಲ್ಲಿ "ರಾಯರ ಸೊಸೆ" ಚಿತ್ರದ "ತಾಳಲೆಂತು ಶೋಕವೇಗ" ಎಂಬ ಹಾಡಿನ ಮೂಲಕ ಚಂದನವನಕ್ಕೆ ಗಾಯಕಿಯಾಗಿ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. 70 ಮತ್ತು 80ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನ NO.1 ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗಾಯಕಿಯಾಗಿ ಮೆರೆದರು. ಪಿ. ಬಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಎಸ್. ಪಿ. ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಹಾಗೂ ವರನಟ ಡಾ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಜಾನಕಿ ಹಾಡಿದ ಯುಗಳ ಗೀತೆಗಳು ಇಂದಿಗೂ ನಿತ್ಯಹರಿದ್ವರ್ಣಗಳು.
ಜಿ. ಕೆ. ವೆಂಕಟೇಶ್, ರಾಜನ್-ನಾಗೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ಹಂಸಲೇಖ ಅವರಂತಹ ದಿಗ್ಗಜ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಸಾರಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದ ಇವರ ಹಾಡುಗಳು ಕನ್ನಡಿಗರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿವೆ. ‘ಪೂಜಿಸಲೆಂದೇ ಹೂಗಳು’, ‘ಗಗನವು ಎಲ್ಲೋ’, ‘ಒಮ್ಮೆ ನಿನ್ನನು’, ‘ಬಾನಲ್ಲು ನೀನೆ’, ‘ದೀಪವು ನಿನ್ನದೆ’, ‘ಕರೆದರು ಕೇಳದೆ’ ಸೇರಿದಂತೆ ನೂರಾರು ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಸೋಲೋ ಗೀತೆಗಳನ್ನು ಅವರು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕಾರಗಳು : ಸಂಗೀತ ಲೋಕಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಕೊಡುಗೆಗಾಗಿ ಜಾನಕಿ ಅವರಿಗೆ 4 ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ 33 ರಾಜ್ಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಒಲಿದಿವೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಇವರಿಗೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ 'ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ' ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿದರೆ, ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪದವಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿದೆ.
ಅಲ್ಲದೆ, ತಮಿಳುನಾಡು ಸರ್ಕಾರದ 'ಕಲೈಮಾಮಣಿ' ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೂ ಇವರು ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತಮಗೆ ಒಲಿದು ಬಂದ ದೇಶದ ಮೂರನೇ ಅತ್ಯುನ್ನತ ನಾಗರಿಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯಾದ 'ಪದ್ಮಭೂಷಣ'ವನ್ನು (2013 ರಲ್ಲಿ) ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದ ಜಾನಕಿ ಅವರು, ತಮ್ಮ ಸಾಧನೆಗೆ 'ಭಾರತರತ್ನ' ಪ್ರಶಸ್ತಿಯೇ ಸೂಕ್ತ ಎಂಬ ದಿಟ್ಟ ನಿಲುವು ತಳೆದಿದ್ದರು.
1959 ರಲ್ಲಿ ವಿ. ರಾಮಪ್ರಸಾದ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದ ಜಾನಕಿ ಅವರಿಗೆ ಪತಿ ದೊಡ್ಡ ಬೆಂಬಲವಾಗಿದ್ದರು (ರಾಮಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು 1997ರಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದರು). 2016ರಲ್ಲಿ ಗಾಯನ ವೃತ್ತಿಗೆ ಅಧಿಕೃತ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದ ಜಾನಕಿ ಅಮ್ಮ, ಆ ಬಳಿಕ 2018ರಲ್ಲಿ ತಮಿಳಿನ 'ಪನ್ನಾಡಿ' ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಧ್ವನಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಜಾನಕಿ ಅಮ್ಮನ ಭೌತಿಕ ಕಾಯ ಮರೆಯಾದರೂ, ಅವರ ಸುಮಧುರ ಕಂಠದ ಹಾಡುಗಳು ಸಂಗೀತ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಮನದಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಅಮರವಾಗಿರಲಿವೆ.