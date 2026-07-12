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ಪ್ರೇಮ ಗೀತೆಗಳಿಗೆ ಜೀವ ತುಂಬಿದ್ದ ಜಾನಕಮ್ಮನಿಗೂ ಇತ್ತು ಒಂದು ಲವ್‌ ಸ್ಟೋರಿ.! ಗಾನಕೋಗಿಲೆ ಮನಗೆದ್ದಿದ್ದ ಆ ಚೆಲುವ ಯಾರು ಗೊತ್ತೆ?

S Janaki Husband : ಸಂಗೀತ ಲೋಕದ ದಿಗ್ಗಜ ಗಾಯಕಿ ಎಸ್. ಜಾನಕಿ ಅವರು 7 ದಶಕಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಸಾವಿರಾರು ಮಧುರ ಗೀತೆಗಳಿಗೆ ಜೀವ ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಡುಗಳು ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಒಲಿದು ಬಂದ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅದೆಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ಆದರೆ, ಜಾನಕಮ್ಮ ಅವರ ಪ್ರೇಮ ಕಥೆ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಜನರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತೆ.. ಇಂಟ್ರಸ್ಟಿಂಗ್‌ ಸ್ಟೋರಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..

Written ByKrishna N K
Published: Jul 12, 2026, 03:57 PM IST|Updated: Jul 12, 2026, 03:57 PM IST
ಪ್ರೇಮ ಗೀತೆಗಳಿಗೆ ಜೀವ ತುಂಬಿದ್ದ ಜಾನಕಮ್ಮನಿಗೂ ಇತ್ತು ಒಂದು ಲವ್‌ ಸ್ಟೋರಿ.! ಗಾನಕೋಗಿಲೆ ಮನಗೆದ್ದಿದ್ದ ಆ ಚೆಲುವ ಯಾರು ಗೊತ್ತೆ?
Source: Bureau

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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