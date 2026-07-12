/ಪ್ರೇಮ ಗೀತೆಗಳಿಗೆ ಜೀವ ತುಂಬಿದ್ದ ಜಾನಕಮ್ಮನಿಗೂ ಇತ್ತು ಒಂದು ಲವ್‌ ಸ್ಟೋರಿ.! ಗಾನಕೋಗಿಲೆ ಮನಗೆದ್ದಿದ್ದ ಆ ಚೆಲುವ ಯಾರು ಗೊತ್ತೆ?

S Janaki love story : ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅಪ್ರತಿಮ ಗಾಯಕಿ, ಕೋಟ್ಯಂತರ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಧ್ವನಿಯಿಂದ ಆಳಿದ ‘ಗಾನಕೋಕಿಲೆ’ ಜಾನಕಮ್ಮ (S Janaki) ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ (ಜುಲೈ 11) ಇಹಲೋಕ ತ್ಯಜಿಸಿದರು. ಏಳು ದಶಕಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಕನ್ನಡ, ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು, ಮಲಯಾಳಂ, ಹಿಂದಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಮಧುರ ಗೀತೆಗಳಿಗೆ ಜೀವ ತುಂಬಿದ ಈ ಮಹಾನ್ ಚೇತನದ ಅಗಲಿಗೆ ಸಂಗೀತ ಲೋಕಕ್ಕೆ ತುಂಬಲಾರದ ನಷ್ಟ. ಜಾನಕಮ್ಮ ಅವರ ಗಾಯನ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಯಶೋಗಾಥೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪರಿಚಿತ, ಆದರೆ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲೊಂದು ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರ ಹಾಗೂ ಸಿನಿಮೀಯ ಶೈಲಿಯ ಪ್ರೇಮಕಥೆಯಿತ್ತು ಎಂಬುದು ಹಲವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ.
ಫೋಟೋ ನೋಡಿ ಚಿಗುರಿದ ಪ್ರೀತಿ : ಒಂದು ಹಳೆಯ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಗಾಯಕಿ ಸುನೀತಾ ಅವರು ಜಾನಕಮ್ಮ ಅವರ ವಿವಾಹದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದಾಗ, ಜಾನಕಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ಜೀವನದ ಮಧುರ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಅವರದ್ದು ಶುದ್ಧ ಪ್ರೇಮ ವಿವಾಹವಾಗಿತ್ತು. ಆರಂಭದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜಾನಕಮ್ಮ ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಮೇಕಪ್ ಬದಲಾಯಿಸುವ ವಿರಾಮದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಜಾನಕಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಲತಾ ಮಂಗೇಶ್ಕರ್ ಅವರ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:
ಒಂದು ದಿನ, ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಜೇಬಿನಿಂದ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಯುವಕನೊಬ್ಬನ ಫೋಟೋ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಿತು. ಆ ಫೋಟೋ ಮತ್ಯಾರದ್ದೂ ಅಲ್ಲ, ಅವರ ಭಾವಿ ಪತಿ ರಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರದ್ದಾಗಿತ್ತು. ಆ ಫೋಟೋ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಜಾನಕಮ್ಮ ಅವರಿಗೆ ಮನಸಾಗಿತ್ತು. ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯದಂತೆ ಆ ಫೋಟೋವನ್ನು ಬಚ್ಚಿಟ್ಟುಕೊಂಡ ಜಾನಕಮ್ಮ, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಅಪರಿಚಿತ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ರಂಗಭೂಮಿಯಿಂದ ಬೆಳ್ಳಿಪರದೆಗೆ ತಂದ ಪ್ರೇರಕ ಶಕ್ತಿ : ಕೆಲ ದಿನಗಳ ನಂತರ ರಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಜಾನಕಮ್ಮ ಅವರ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಬಂದಾಗ, ಇವರ ಪರಿಚಯವಾಯಿತು. ಜಾನಕಮ್ಮ ಅವರ ಗಾಯನ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ ರಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್, "ಈ ಹುಡುಗಿ ಕೇವಲ ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಬಾರದು. ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಈಕೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಬೇಕು. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ದೇಶವೇ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುವ ಗಾಯಕಿಯಾಗುತ್ತಾಳೆ" ಎಂದು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದರು. ಜಾನಕಮ್ಮ ಹಾಡಿದ ‘ರಸಿಕಾ ಬಾಲಂ’ ಹಾಡು ಅಂದ್ರೆ ರಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ..
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:
ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮ ವಿವಾಹ : ಜಾನಕಿ-ರಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಹಿರಿಯರ ಸಮ್ಮತಿ ಸಿಕ್ಕು, 1959 ರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾದರು. ಅಂದಿನಿಂದ ರಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಜಾನಕಮ್ಮ ಅವರ ನೆರಳಿನಂತೆ ನಿಂತರು. ಜಾನಕಮ್ಮ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಒಂದೇ ಒಂದು ದಿನವೂ ಅವರನ್ನು ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಇಡೀ ಜೀವನವನ್ನು ಜಾನಕಮ್ಮ ಅವರ ಸಂಗೀತ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ ಮುಡಿಪಾಗಿಟ್ಟಿದ್ದರು. "ಅವರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಾನು ಈ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಜಾನಕಮ್ಮ ಸದಾ ಕೃತಜ್ಞತೆಯಿಂದ ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.
ನೆನಪುಗಳ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಕುಟುಂಬ : ಈ ಆದರ್ಶ ದಂಪತಿಗೆ ಮುರಳಿ ಕೃಷ್ಣ ಎಂಬ ಮಗನಿದ್ದನು. ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್, 1997 ರಲ್ಲಿ ರಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ನಿಧನರಾದರು. ಪತಿಯ ಅಗಲಿಕೆಯ ನಂತರವೂ ಜಾನಕಮ್ಮ ಅವರ ಆಲೋಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಸದಾ ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದರು.
ಕಾಲದ ಚಕ್ರ ಉರುಳಿದಂತೆ, ಇದೇ ವರ್ಷದ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಮಗ ಮುರಳಿ ಕೃಷ್ಣ ಕೂಡ ಇಹಲೋಕ ತ್ಯಜಿಸಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಜಾನಕಮ್ಮ ಕೂಡ ಪತಿ ಮತ್ತು ಮಗನ ಹೆಜ್ಜೆ ಅನುಸರಿಸಿ, ಪಯಣ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಜಾನಕಮ್ಮ ಅವರ ಧ್ವನಿ ಎಂದಿಗೂ ಅಮರ, ಹಾಗೆಯೇ ಅವರ ಈ ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶ ಪ್ರೇಮಕಥೆಯೂ ಭಾರತೀಯ ಸಂಗೀತ ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಹಸಿರಾಗಿರಲಿದೆ.