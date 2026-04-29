Swagatha S Krishnan : ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದ ಕರಾಳ ಮುಖವೊಂದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬಯಲಾಗಿದ್ದು, ಖ್ಯಾತ ಗಾಯಕಿ ಸ್ವಾಗತಾ ಎಸ್. ಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರು ತಮಗಾದ ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳದ ಬಗ್ಗೆ ನೀಡಿರುವ ಹೇಳಿಕೆ ಈಗ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಸತ್ಯಗಳು ಈಗ ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಕಿಚ್ಚು ಹಚ್ಚಿವೆ.
Singer Swagatha on Casting couch : ಗಾಯಕಿ ಸ್ವಾಗತಾ ಅವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ನಗರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಋಷಿಕೇಶದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದಿಂದ ದೂರವಾಗಿ ಅಧ್ಯಾತ್ಮದ ಹಾದಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದೇಕೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಈಗ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಒಂದಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಕರೊಬ್ಬರು ತಮಗೆ ನೀಡಿದ ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳವೇ ತಾವು ನಗರವನ್ನು ಬಿಡಲು ಕಾರಣ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದೇನು? : ಸ್ವಾಗತಾ ಅವರ ಆರೋಪದ ಪ್ರಕಾರ, ಹಾಡೊಂದನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಲು ಸ್ಟುಡಿಯೋಗೆ ಹೋದಾಗ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ನಾನು ಹಾಡಲು ಹೋದಾಗ ಆ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಕರು ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಹಿಡನ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿದ್ದರು. ನನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಾರದಂತೆ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಿ ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಯತ್ನಿಸಿದರು ಎಂದು ಅವರು ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಕೃತ್ಯಗಳಿಂದ ನೊಂದು ಹೋದ ಅವರು, ಸಿನಿಮಾ ಉದ್ಯಮದ ಮೇಲಿದ್ದ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನೇ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಶಾಂತಿ ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಋಷಿಕೇಶಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ..
ಹೆಸರು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸದ ಸ್ವಾಗತಾ : ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಕ ಯಾರು ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಾ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಗೌಪ್ಯವಾಗಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮುಖವಾಡವನ್ನು ಕಳಚುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹೇಳಿಕೆಯು ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಕರಲ್ಲಿ ನಡುಕ ಹುಟ್ಟಿಸಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಅಂದಹಾಗೆ, ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲಿನ ದೌರ್ಜನ್ಯಗಳು ಹೊಸದೇನಲ್ಲ. ನಟಿಯರಿಂದ ಹಿಡಿದು ತಾಂತ್ರಿಕ ವರ್ಗದ ಮಹಿಳೆಯರವರೆಗೆ ಅನೇಕರು ಇಂತಹ "ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೌಚ್" ಅಥವಾ ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳದ ಬಲಿಪಶುಗಳಾಗುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರು ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಹಾಳಾಗುವ ಭಯದಿಂದ ಮೌನಕ್ಕೆ ಶರಣಾಗಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಸಿನಿ ವೃತ್ತಿಯನ್ನೇ ತೊರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಕೆಲ ನಟಿಯರು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ತಾವು ಅನುಭವಿಸಿದ ನೋವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ದೈರ್ಯ ತೋರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ..