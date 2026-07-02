/ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ : ಮೊದಲ ದಿನದ ಪ್ರಗತಿ ವರದಿ ಬಿಡುಗಡೆ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 5.54 ಕೋಟಿ ಮತದಾರರು

ಬೆಂಗಳೂರು: ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೋಷಮುಕ್ತ ಹಾಗೂ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವು ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆಯಿಟ್ಟಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಮನೆ-ಮನೆ ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಮತದಾರರ ಗಣತಿ ನಮೂನೆಗಳನ್ನು (Enumeration Forms) ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲಾ ಬೂತ್ ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ (BLO) ಮುದ್ರಿಸಿ ವಿತರಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
ಮೊದಲ ದಿನದ ಗಣತಿ ಪ್ರಗತಿ ವಿವರ : ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಜುಲೈ 1ರ ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆಯ ವೇಳೆಗೆ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಒಟ್ಟು 54,68,607 ಗಣತಿ ನಮೂನೆಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಒಟ್ಟು ಮತದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆಯ 9.87% ರಷ್ಟಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ವಿತರಣೆಯ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬಳಕೆಯೂ ಚುರುಕಾಗಿದ್ದು, ಈಗಾಗಲೇ 2,38,453 ಗಣತಿ ನಮೂನೆಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ (0.43% ಪ್ರಗತಿ).
ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ, ಮೊದಲ ದಿನವೇ 26,213 ಮತದಾರರು ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ನಮೂನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಒಟ್ಟು ಪ್ರಗತಿಯ ಶೇಕಡಾ 0.05 ರಷ್ಟಾಗಿದೆ.
|ವಿವರ
|ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
|ಮೃತಪಟ್ಟ ಮತದಾರರು
|1,383
|ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡವರು
|816
|ಈಗಾಗಲೇ ಬೇರೆಡೆ ನೋಂದಣಿಯಾಗಿರುವವರು
|327
|ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದಾಗ ಗೈರಾಗಿದ್ದವರು
|21
|ಇತರೆ ತಾಂತ್ರಿಕ/ವಿಶೇಷ ಪ್ರಕರಣಗಳು
|18
ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ 'ಕರ್ತವ್ಯ' ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕ ಹಾಜರಾತಿ : ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ (SIR) ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಬಿಎಲ್ಒಗಳು ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಟ್ಟದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವು ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರತ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗುವಂತೆ ‘ಕರ್ತವ್ಯ’ ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕ On Other Duty (OOD) ಹಾಜರಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ತಮ್ಮ ಮೂಲ ಕಚೇರಿಗೆ ಹೋಗದೆ, ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ಹಾಜರಾತಿ ದಾಖಲಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.
ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಈ ಮನೆ-ಮನೆ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಕಾರ್ಯವು ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲೂ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದ್ದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೋರಲಾಗಿದೆ.