ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿಯರಾದ್ರೂ ಸಹೋದರಿಯ ಏಳಿಗೆಯನ್ನೇ ಸಹಿಸದ ತಂಗಿ! ಪ್ರತಿಕಾರದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತಾ?

Sister’s Jealousy in Bollywood: ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸಹೋದರಿಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಳು ಮಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಖ್ಯಾತಿಗೆ ಏರುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಕಾಜಲ್–ನಿಶಾ, ಶಿಲ್ಪಾ–ಶಮಿತಾ, ಕೃತಿ–ನೂಪುರ್… ಬಹುತೇಕ ಜೋಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಹೆಸರು ಮಾತ್ರ ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ, 70–80ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿಯಾದ ರೀನಾ ರಾಯ್ ಯಶಸ್ಸಿನ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ತಂಗಿ ಬರ್ಖಾ ರಾಯ್ ಹೋರಾಡಬೇಕಾಯಿತು.
ರೀನಾ ರಾಯ್ ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಗಣ್ಯ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಏರಳಾದಾಗ, ಅವರ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡೇ ತಂಗಿ ಬರ್ಖಾ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರು. ಆದರೆ ನಾಯಕಿಯಾಗುವದರ ಬದಲಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಪಕಿಯ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅಕ್ಕ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ತಾವೂ ಅದೇ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರಬೇಕೆಂಬ ಆಸೆಯಿಂದ ಅವರು ಈ ವೃತ್ತಿಯತ್ತ ಸಾಗಿದರು.
1982ರಲ್ಲಿ ‘ಸನಮ್ ತೇರಿ ಕಸಮ್’ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಬರ್ಖಾ ನಿರ್ಮಾಪಕಿಯಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಮತ್ತು ರೀನಾ ರಾಯ್ ನಟಿಸಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರ ದೊಡ್ಡ ಹಿಟ್ ಆಗಿ, ಬರ್ಖಾ ರಾಯ್ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾಗೆಯೇ ಯಶಸ್ಸಿನ ಗರಿ ತೋರಿಸಿತು. ಇದರಿಂದ ಅವರು ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಗುರುತು ಪಡೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೂಡಿತ್ತು.
ಆದರೆ ಅದೇ ಅದೃಷ್ಟ ಮುಂದಿನ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. 1984ರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಕರಿಷ್ಮಾ ಗಲ್ಲಾಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ನಡೆದರೂ, ಬರ್ಖಾಗೆ ನಷ್ಟ ತಂದಿತು. ನಂತರ 2000ರ ಈನಾ ಮೀನಾ ದೀಕಾ ಚಿತ್ರವೂ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಫಲವಾಯಿತು. 2020ರಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಗ್ರೀನ್ ಕಮಾಂಡೋ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಹ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಫಲ ನೀಡದೆ, ಅವರ ಸಿನಿಮಾ ಬದುಕಿಗೆ ತೆರೆ ಬಿದ್ದಿತು.
ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವರು ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹುಸೇನ್ ಚಿತ್ರ ಸ್ಯಾನ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೋ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿತು. ಪಡೆದ ಬಹುಮಾನ ಮೊತ್ತವಾದ 10,000 ಡಾಲರ್ನ್ನು ಅವರು ಎನ್ಜಿಒಗೆ ದಾನ ಮಾಡಿದರು — ಇದರಿಂದ ಅವರ ಮಾನವೀಯತೆ ತೋರಿತು.
ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರ್ಖಾ ರಾಯ್ ಮೊದಲಿಗೆ ನಟ ಮಹೇಶ್ ಆನಂದ್ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಸಂಬಂಧ ಹೆಚ್ಚು ದಿನ ಉಳಿಯದೆ ವಿಚ್ಛೇದನಕ್ಕೆ ತಲುಪಿತು. ನಂತರ ಅವರು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನೃತ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಸರೋಜ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಮಗ ರಾಜು ಖಾನ್ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾದರು. ಬಳಿಕ ಅವರು ಚಿತ್ರರಂಗದಿಂದ ನಿಧಾನವಾಗಿ ದೂರ ಉಳಿದರು.
ಅಕ್ಕ ರೀನಾ ರಾಯ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಶಿಖರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ತಂಗಿಯ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಅಷ್ಟೊಂದು ಫಲ ಕೊಡದಿರುವುದು, ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭೆಯಿಂದ ಜತೆಗೆ ಅದೃಷ್ಟವೂ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವೆಂಬುದನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಬೀತು ಮಾಡುತ್ತದೆ.