ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ದಿಕ್ಕನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಿದ ಗಂಡೆದೆ ನಾರಿಯರಿವರು! ಇಂದಿನ ನಟಿರಿಗೆ ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ..

ಅನೇಕ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ನಾಯಕಿಯರನ್ನು ಗ್ಲಾಮರ್ ಮತ್ತು ಹಾಡುಗಳಿಗಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.. ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇದೆ. ಈ ಸ್ಟೀರಿಯೊಟೈಪ್ ಅನ್ನು ಮುರಿದು, 1970-80 ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಲೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಅದು 'ಸಮಾನಾಂತರ ಸಿನಿಮಾ' ಚಳುವಳಿ. ಈ ಕ್ರಾಂತಿಯು ಮಸಾಲಾ ಕಥೆಗಳ ಬದಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ನಿಜ ಜೀವನದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ತಂದಿತು. ಮೂವರು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ನಟಿಯರು ಇದಕ್ಕೆ ಜೀವ ತುಂಬಿದರು. ಅವರು ಸ್ಮಿತಾ ಪಾಟೀಲ್, ಶಬಾನಾ ಅಜ್ಮಿ ಮತ್ತು ದೀಪ್ತಿ ನವಲ್. ಅವರು ಕೇವಲ ತಾರೆಗಳಾಗಿ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ, ಅವರು ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾದರು.
ಶಬಾನಾ ಅಜ್ಮಿ ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಸ್ಪರ್ಶ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಚಲನಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ದೂರದರ್ಶನ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ (FTII) ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಅವರು ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದವರು. ಜಾತಿ ತಾರತಮ್ಯ, ಅಂಗವೈಕಲ್ಯ ಮತ್ತು ಲಿಂಗ ಅಸಮಾನತೆಯಂತಹ ಅನೇಕರು ಸ್ಪರ್ಶಿಸಲು ಹೆದರುವ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅವರು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಆರಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅಂಕುರ್, ಸ್ಪರ್ಶ್ ಮತ್ತು ಮಂಡಿಯಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿನ ಅಭಿನಯಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ವಿಮರ್ಶಕರಿಂದ ಪ್ರಶಂಸೆ ಪಡೆದರು. ಅವರು ಕಲಾತ್ಮಕ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಟಿ ಐದು ಬಾರಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟಿಗಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಪದ್ಮಭೂಷಣವನ್ನೂ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನಟನೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ, ದಶಕಗಳಿಂದ ಮಹಿಳಾ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಕೋಮು ಸಾಮರಸ್ಯದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಡುತ್ತಿರುವ ಮಹಾನ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ.
ಸ್ಮಿತಾ ಪಾಟೀಲ್.. ಅವರು ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಾಗಲೆಲ್ಲಾ, ಅವರ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಅವರ ನಟನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಇರುತ್ತಿತ್ತು. ನಟಿಯಾಗುವ ಮೊದಲು, ಸ್ಮಿತಾ ಪಾಟೀಲ್ ಸುದ್ದಿ ವಾಚಕಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಅವರ ಅದ್ಭುತ, ಸಹಜ ನಟನೆಯಿಂದ, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಾಸ್ತವಿಕ ಕಥೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಅವರು ಮೊದಲ ಆಯ್ಕೆಯಾದರು. ಕೇವಲ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ, 80 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರು. ಭೂಮಿಕಾ, ಮಂಥನ್ ಮತ್ತು ಮಿರ್ಚ್ ಮಸಾಲಾದಂತಹ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲುಗಳಾಗಿದ್ದವು. ಅವರು ಮಹಿಳಾ ಶಕ್ತಿ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮತ್ತು ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಧೈರ್ಯದ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬದುಕಿದರು. ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಜವಾದ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಟಿ ತಮ್ಮ ನಟನೆಗಾಗಿ ಎರಡು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದರು. ಕೇವಲ 31 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದರು, ಆದರೆ ಬಲವಾದ ಸ್ತ್ರೀವಾದಿ ಐಕಾನ್ ಆಗಿ ಅವರ ಪರಂಪರೆ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ದೀಪ್ತಿ ನವಲ್ ತಮ್ಮ ಸರಳ ನಟನೆಯಿಂದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿದರು. ಅವರು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಹುಡುಗಿಯ ಪಾತ್ರಗಳ ಮುಖವಾದರು. ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಎದುರಿಸುವ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಸುಂದರವಾಗಿ ಚಿತ್ರಿಸಿದರು. ಚಶ್ಮೆ ಬದ್ದೂರ್, ಕಥಾ ಮತ್ತು ಸಾಥ್ ಸಾಥ್ ನಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಅವರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜೀವನದ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಕೀರ್ಣತೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದರು. ಇವರ ನಟನೆ ತುಂಬಾ ಸಹಜವಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ನಾವು ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಮೂಡಿಸಿತು. ದೀಪ್ತಿ ನವಲ್ ಒಬ್ಬ ನಟಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಬರಹಗಾರ್ತಿ ಮತ್ತು ವರ್ಣಚಿತ್ರಕಾರೆ ಕೂಡ. ಗ್ಲಾಮರ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡುವ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಸರಳತೆಯಿಂದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದರು.
