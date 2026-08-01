Dog welcomes vijay: ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪೊಲೀಸ್ ಪದಕ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿ. ಜೊಸೆಫ್ ವಿಜಯ್ ಅವರಿಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಶ್ವಾನ 'ರಾಕ್ಕಿ' (Rocky) ತನ್ನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹೂಗುಚ್ಛವನ್ನು ( Bouquet) ಹಿಡಿದು ಬಂದು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿತು. ಈ ಶ್ವಾನವನ್ನು ಕಂಡು ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಅವರು ಕ್ಯೂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನೀಡಿದ್ದು, ಈ ಸುಂದರ ಕ್ಷಣದ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ನಿನ್ನೆ (ಶುಕ್ರವಾರ) ನಡೆದ ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ಕ್ಷಣವೊಂದರಲ್ಲಿ, ರಾಕಿ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಸ್ನಿಫರ್( sniffer) ನಾಯಿಯು ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪದಕ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿ ಜೋಸೆಫ್ ವಿಜಯ್ ಅವರಿಗೆ ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾಗತಿಸಿತು. ಬಳಿಕ ಶ್ವಾನ ರಾಕಿ ವಿಜಯ್ ಅವರಿಗೆ ಮಂಡಿಯೂರಿ ಗೌರವಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ವಿಜಯ್ ಆ ಶ್ವಾನವನ್ನು ನೋಡುತ್ತ ಮುಗುಳ್ನಕ್ಕಿದಾದರೆ ಸದ್ಯ ಕ್ಯೂಟ್ ಡಾಗ್ ರಾಕಿ ಹಾಗೂ ವಿಜಯ್ ಅವರ ವಿಡಿಯೋ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿ. ಜೋಸೆಫ್ ವಿಜಯ್ ಅವರು ಶುಕ್ರವಾರ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಪೊಲೀಸ್ ಪದಕ, ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವರ ಪದಕ ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ವಿವಿಧ ವರ್ಗಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 633 ಸಮವಸ್ತ್ರಧಾರಿ ಸೇವಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಇತರರಿಗೆ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿದರು.
ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ, ಶ್ರೀ ವಿಜಯ್ ಅವರು ಪೊಲೀಸ್, ವಿಜಿಲೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಿಗ್ರಹ, ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಸೇವೆಗಳು, ಕಾರಾಗೃಹ ಮತ್ತು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಸೇವೆಗಳು, ಗೃಹರಕ್ಷಕ ದಳ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪದಕಗಳನ್ನು ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿದರು.ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಶ್ರೀ ವಿಜಯ್ ಅವರು ಗಾರ್ಡ್ ಆಫ್ ಆನರ್ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು, ತಿರುಪ್ಪೂರು ನಗರದ ಉಪ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ ಆಕಾಶ್ ಜೋಶಿ ನೇತೃತ್ವದ ಪರೇಡ್ ಅನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಪರೇಡ್ ಸೆಲ್ಯೂಟ್ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು. ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ, ತಮಿಳುನಾಡು ಪೊಲೀಸರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಬಣ್ಣಗಳಿಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು.
ತಮಿಳುನಾಡು ಕರಾವಳಿ ಭದ್ರತಾ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆಗಾಗಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು 42 ನಾಲ್ಕು ಚಕ್ರದ ವಾಹನಗಳು ಮತ್ತು 96 ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತಂದರು.ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡು ಪೊಲೀಸ್ ಶ್ವಾನ ದಳದ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆಗಳು, ಗ್ರೇಟರ್ ಚೆನ್ನೈ ಪೊಲೀಸರು (ಜಿಸಿಪಿ) ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಕವಾಯತು, ತಮಿಳುನಾಡು ಕಮಾಂಡೋ ಪಡೆಯ ಕ್ವಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ತಂಡದಿಂದ ಒತ್ತೆಯಾಳುಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಭಯೋತ್ಪಾದನಾ ನಿಗ್ರಹ ಅಣಕು ಕವಾಯತು ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡು ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಸಾಹಸ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಡೆಯಿತು.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಚೆನ್ನೈನ ಎಗ್ಮೋರ್ನ ರಾಜರಥಿನಂ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ಗೆ ಸ್ನಿಫರ್ ಡಾಗ್ ರಾಕಿ ಹೂಗುಚ್ಚ ನೀಡಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿರೋದು ಸಖತ್ ಹೈಲೈಟ್ ಅಗಿದ್ದು, ಸ್ನಿಫರ್ ಡಾಗ್ ರಾಕಿ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.