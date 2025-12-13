ʼಇಂತಹದ್ದೊಂದು ದಿನ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನೆಂದಿಗೂ ಊಹಿಸಿರಲಿಲ್ಲʼ.. ಮದುವೆಯಾಗಿ ವರ್ಷ ತುಂಬುವಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟ ಶೋಭಿತಾ!

Actress Sobhita Dhulipala: ಟಾಲಿವುಡ್ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ದಂಪತಿ ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಮತ್ತು ನಟಿ ಶೋಭಿತಾ ಧೂಳಿಪಾಲ ಅವರ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನವು ಒಂದು ವರ್ಷವನ್ನು ಪೂರೈಸಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಶೋಭಿತಾ ವಿಶೇಷ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅವರು ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳು ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ..
ʼಮದುವೆಯ ನಂತರ ಜೀವನವನ್ನು ಹೇಗೋ ಇರುತ್ತದೆ ಎದುಕೊಂಡಿದ್ದೇ, ಆದರೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ಜೀವನವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ.. ಮದುವೆಯ ನಂತರ, ಚೈತು ಜೊತೆ ಇಡೀ ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಗರವನ್ನು ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಕಳೆಯುವ ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ದೆ.. ಆದರೆ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ, ಇದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.. ಇಬ್ಬರೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಆ ಕನಸುಗಳು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನನಸಾಗಿಲ್ಲ..ʼ ಎಂದು ಶೋಭಿತಾ ಹೇಳಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಬಿಗ್ಬಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಟ್ವಿಸ್ಟ್! ಫೈನಲಿಸ್ಟ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಟಾಪ್ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಮನೆಯಿಂದ ಔಟ್..
ಜೊತೆಗೆ.. ʼಮದುವೆಯ ನಂತರ, ಅವರು 160 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದಿನಗಳನ್ನು ಶೂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಕಳೆದರು, ಅದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ಅವರು ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿಯೇ ಇರಬೇಕಾಯಿತು.. ಮದುವೆಯಾದ ತಕ್ಷಣ ಪತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಕಳೆಯಬೇಕೆಂದು ಅವರು ಭಾವಿಸಿದೆ.. ಆದರೆ ಕೆಲಸದ ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೊಂದು ದಿನ ದೂರ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದುಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ.. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ದಿನ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಎಂದಿಗೂ ಊಹಿಸಿರಲಿಲ್ಲ..ʼ ಎಂದು ಶೋಭಿತಾ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಹೇಳಿದರು.
ಇಬ್ಬರೂ ತುಂಬಾ ಕಾರ್ಯನಿರತರಾಗಿದ್ದರೂ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ, ಶೋಭಿತಾ ತುಂಬಾ ಸರಳವಾದ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದರು. ʼನಾವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೇ.. ಸಂದರ್ಭಗಳು ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದ್ದರೂ ನಾವು ಅವರಿಗಾಗಿ ಸಮಯವನ್ನು ಮೀಸಲಿಡುತ್ತೇವೆ. ನಮಗೆ ಅದೇ ಆಸಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೇ, ಸಣ್ಣ ವಿಷಯವೂ ಸಹ ಹೊರೆಯಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆʼ ಎಂದು ನಟಿ ಹೇಳಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಬಿಗ್ಬಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಟ್ವಿಸ್ಟ್! ಫೈನಲಿಸ್ಟ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಟಾಪ್ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಮನೆಯಿಂದ ಔಟ್..
ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇದ್ದರೆ ಸಮಯ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲ ಎಂದು ಶೋಭಿತಾ ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮದುವೆಯ ಮೊದಲ ವರ್ಷ ತುಂಬಾ ಸುಂದರ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕೂಡಿತ್ತು. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವು ತನಗೆ ಹೊಸ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ನೀಡಿತು ಮತ್ತು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು ಎಂದು ಅವರು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು. ತನ್ನ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ ಕುಟುಂಬವನ್ನು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತನ್ನ ಪತಿ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಿಂದ ಪಡೆದಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಶೋಭಿತಾ ಹೇಳಿದರು.
ಈ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳು ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಪ್ರೀತಿ, ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸುವ ಚೈತು ಮತ್ತು ಶೋಭಿತಾ ಅವರ ಪ್ರಯಾಣವು ಅನೇಕರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿಯೂ ಮೌಲ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅನೇಕರು ದಂಪತಿಗಳನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.