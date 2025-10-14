ಯಾರೂ ಊಹಿಸದ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟ ಶೋಭಿತಾ! ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ನಾಗಚೈತನ್ಯ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ತಿರುವು..

sobhita dhulipala-naga chaitanya: ಅಕ್ಕಿನೇನಿಯವರ ಸೊಸೆಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗಿನಿಂದ, ಶೋಭಿತಾ ಧೂಳಿಪಾಲ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ನಾಯಕಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.. ಇದಲ್ಲದೇ ಅವರು ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಅವರ ಎರಡನೇ ಪತ್ನಿ, ಆದ್ದರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಅವರ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿವೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಶೋಭಿತಾ ಇಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯೂ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾದ ನಂತರ, ನಟಿ ಶೋಭಿತಾ ಧುಲಿಪಾಲ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮದುವೆಗೆ ಮೊದಲು ಕೆಲವು ಹಿಂದಿ ಮತ್ತು ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರೂ, ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಈಗ ಅವರು ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದು ಕಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪಾ. ರಂಜಿತ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಭವಿಷ್ಯದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾದಂಬರಿ 'ವೆಟ್ಟುವಂ' ನಲ್ಲಿ ಶೋಭಿತಾ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಆರ್ಯ ಮತ್ತು ವಿಆರ್ ದಿನೇಶ್ ನಾಯಕರಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಟೀಸರ್ ತನ್ನ ಅದ್ಭುತ ದೃಶ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಂಗೀತದಿಂದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತೀ ಕಡಿಮೆ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತೇ ?
ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಆಕ್ಷನ್ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಶೋಭಿತಾ ಪಾತ್ರವು ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಿರಲಿದೆ ಎಂದು ಊಹಿಸಬಹುದು. ತಯಾರಕರು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಶೋಭಿತಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬಿಸಿ ವಿಷಯವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಡೆಲ್ ಆಗಿ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಶೋಭಿತಾ, ಕೋಲ್ಗೇಟ್, ರಿಲಯನ್ಸ್ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಗೋದ್ರೇಜ್ ನಂತಹ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಗಳ ಮುಖವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 'ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಸಿನೆಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಕಿ ಖೋಜ್' ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋನಲ್ಲಿ ವೈಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ಮನ್ನಣೆ ಗಳಿಸಿದರು. 2013 ರಲ್ಲಿ, ಮಿಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ 'ಮಿಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅರ್ಥ್ 2013' ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದದ್ದು ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಪ್ರಮುಖ ತಿರುವು.
ರಮಣ್ ರಾಘವ್ 2.0 ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು ಮತ್ತು ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು ಮತ್ತು ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನಟಿಯಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದರು. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವರು ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಡಿಸೆಂಬರ್ 4 ರಂದು ಅವರು ವಿವಾಹವಾದರು. ಮದುವೆ ಬಳಿಕ ಶೋಭಿತಾ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಇಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ 'ವೆಟ್ಟುವಂ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಮಿಂಚಲು ಸೋಭಿತಾ ಸಿದ್ಧರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ತಿರುವು ನೀಡಬಹುದು ಎಂದು ಚಲನಚಿತ್ರ ಮೂಲಗಳು ನಂಬುತ್ತವೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಕೂಡ ಸರಣಿ ಚಿತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಉತ್ಸಾಹದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಶೋಭಿತಾ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾದ ನಂತರ, ಅವರು ಥಂಡೇಲ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆದು, ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
