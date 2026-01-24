"ದೂರವಿರುವುದೇ ಉತ್ತಮ.." ಮದುವೆಯಾದ ಒಂದೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಶೋಭಿತಾ ಧೂಳಿಪಾಲ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ನಿರ್ಧಾರ!

Sobhita Dhulipala: 'ಗುಡ್ಚಾರಿ' ಮತ್ತು 'ಮೇಜರ್' ನಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ನಟನೆಯಿಂದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಿದ ತೆಲುಗು ನಟಿ ಶೋಭಿತಾ ಧೂಳಿಪಾಲ ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಟಾಲಿವುಡ್ನ ಯುವ ನಾಯಕ ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾದ ನಂತರ ಅವರ ಹೆಸರು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದು ಅವರು ಅಕ್ಕಿನೇನಿಯ ಸೊಸೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನಟಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಆಯ್ಕೆಗಳ ಮತ್ತು ಪಾತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯಿಂದ ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಶೋಭಿತಾ ತಮ್ಮ ಇತ್ತೀಚಿನ ಕ್ರೈಮ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ 'ಚೀಕಟಿಲೋ' ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸುರೇಶ್ ಬಾಬು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಶರಣ್ ಕೊಪ್ಪಿಸೆಟ್ಟಿ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಈ ಸರಣಿಯು ಈ ತಿಂಗಳ 23ರಿಂದ ಅಮೆಜಾನ್ ಪ್ರೈಮ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಆಗಲಿದೆ. ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಚಾರದ ಭಾಗವಾಗಿ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ಶೋಭಿತ ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿ ಯೋಜನೆ ಕುರಿತು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಚಾರದ ಭಾಗವಾಗಿ ಶೋಭಿತಾ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
'ಇದು ಕೇವಲ ಗಂಭೀರ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಅಲ್ಲ, ಮೋಜಿನ ಮತ್ತು ರೋಮಾಂಚಕಾರಿ ಅಂಶಗಳೂ ಇವೆ. ನನ್ನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿನ ಮೊಂಡುತನ, ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣಗಳು ನನಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಷ್ಟವಾದವು. ಸಂದರ್ಭಗಳು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲದಿರಲಿ. ಇದು ತನ್ನ ನಂಬಿಕೆಗಳಿಗಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವ ಪಾತ್ರ. ಭಯಪಟ್ಟರೂ ಸಹ, ತಾನು ನಂಬಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡುವ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಾಯಿತು' ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಈ ಗುಣಗಳು ನಿಮ್ಮ ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಇವೆಯೇ? ಎಂದು ನಿರೂಪಕಿ ಕೇಳಿದಾಗ, ಶೋಭಿತಾ ನಗುತ್ತಾ, "ಬಹುಶಃ... ಅಥವಾ ನಾವು ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು" ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದರು. ಪಾತ್ರಗಳ ಆಯ್ಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, "ನಾನು ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಯಾವುದೇ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇಲ್ಲದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಿತ್ರಕ್ಕೂ ಆಡಿಷನ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ನನಗೆ ಸಿಗುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾತ್ರಕ್ಕೂ 100 ಪ್ರತಿಶತ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸುವುದು ನನ್ನ ಗುರಿ. ನಾನು ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ 'ಗುಡ್ಚಾರಿ' ಮಾಡಿದಾಗ, ಹಾಡುಗಳು ಮತ್ತು ಫೈಟ್ಗಳು ಇದ್ದವು. ನನ್ನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅರ್ಥವಿತ್ತು. ನಾನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಪಾತ್ರ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಅಲಂಕಾರವಾಗಬಾರದು. ಆ ಪಾತ್ರದ ಮೂಲಕ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಬೇಕು" ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.
ಡಾರ್ಕ್ ಚಿತ್ರವು ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೂಪಕಿ ಕೇಳಿದಾಗ, ಅವರು, "ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಿತ್ರವೂ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ನಾನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ತೂಗಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ನಟನೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡುವ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಅದನ್ನು 100 ಪ್ರತಿಶತ ನೀಡುವುದು ನನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಲಾಭ ಮತ್ತು ನಷ್ಟದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ನೋಡಿದರೆ. ಈ ಸೃಜನಶೀಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿರುವುದು ತಪ್ಪು." ಅವರ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ.
ನಟಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಬಹಳ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ನೋಡುವುದಾಗಿಯೂ, ಒಂದೇ ಚಿತ್ರವು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುವುದಿಲ್ಲವೆಂದೂ ಶೋಭಿತಾ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಪಾತ್ರ ಸಿಕ್ಕರೆ, ಆ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸುವುದು ತಮ್ಮ ಗುರಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಈ ಮಾತುಗಳ ಮೂಲಕ, ಗ್ಲಾಮರ್ ಅಲ್ಲ, ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವ ನಟಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ನಿಲುವನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಶೋಭಿತಾ, ತಮ್ಮ ಇಡೀ ಬಾಲ್ಯವನ್ನು ವೈಜಾಗ್ನಲ್ಲಿ ಕಳೆದಿದೆ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು. 'ನನ್ನ ಕುಟುಂಬವು ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ನನಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವರು ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಾದದ್ದನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ನೀಡಿದರು' ಎಂದು ಅವರು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ಶೋಭಿತಾ ಧೂಳಿಪಲ್ಲಾ ಮಾಡಿದ ಈ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ನೆಟಿನ್ನಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ.
