ಮದುವೆಯಾದ ಎಂಟೇ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಶಾಕ್‌ ಕೊಟ್ಟ ಶೋಭಿತಾ! ಪೋಸ್ಟ್‌ ನೋಡಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೂ ಆಘಾತ..

Actress sobhita Dhulipala: ಸಿನಿಮಾ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ತನಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವ ನಟಿ ಶೋಭಿತಾ, ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ಕುಟುಂಬದ ಸೊಸೆಯಾದ ನಂತರ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಪರ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ಸಮನಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅವರು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಹಲವಾರು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. 

Written by - Savita M B | Last Updated : Aug 10, 2025, 07:54 AM IST
  • ಶೋಭಿತಾ ಧೂಳಿಪಾಲ ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಅವರೊಂದಿಗೆ ವಿವಾಹವಾದ ನಂತರ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೂರ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ
  • ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ತಾವು ಒಬ್ಬರಾಗಿ ಬೆರತುಹೋಗಿದ್ದಾರೆ

ಮದುವೆಯಾದ ಎಂಟೇ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಶಾಕ್‌ ಕೊಟ್ಟ ಶೋಭಿತಾ! ಪೋಸ್ಟ್‌ ನೋಡಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೂ ಆಘಾತ..

sobhita Dhulipala spiritual journey: ಶೋಭಿತಾ ಧೂಳಿಪಾಲ ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಅವರೊಂದಿಗೆ ವಿವಾಹವಾದ ನಂತರ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೂರ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ತಾವು ಒಬ್ಬರಾಗಿ ಬೆರತುಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅವರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಯಾಣದ ಫೋಟೋಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ  ಸಾಕಷ್ಟು ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಅವರ ಈ ಧಿಡೀರ್‌ ನಡೆ  ನೆಟ್ಟಿಗರನ್ನು ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿದೆ. ನಟಿಯ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳು ಸೋಶಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಶೋಭಿತಾ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸ್ನೇಹಿತನ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ  ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಪಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಅವರು ಧರಿಸಿದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣ ಮತ್ತು ಸುಂದರವಾದ ಸೀರೆ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಡಿಮಾರ್ಟ್‌ಗೆ ಹೋಗದೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿ..! ಬೆಲೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಖುಷಿ ಪಡ್ತೀರಾ.. ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತೆ?

ಇನ್ನು ನಟಿ ಮೂಗುತಿ, ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಭಾರವಾದ ಹಾರ, ಕೈಗಳಿಗೆ ಬಳೆಗಳು ಮತ್ತು ಸೊಂಟಪಟ್ಟಿ ಧರಿಸಿ ನೋಡಲು ನಿಜವಾದ ವಧುವಿನಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ನೋಟವನ್ನು ನೆಟಿಜನ್ಗಳು ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಮಸೀದಿ, ಚರ್ಚ್‌ನಂತಹ ವಿವಿಧ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಫೋಟೋಗಳು ಸಹ ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ. ಈ ಪ್ರವಾಸವು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಮರಸ್ಯದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ನಟಿ "ಲೈಫ್ ಲೇಟ್ ಲೀ" ಎಂಬ ಸರಳ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಈ ಫೋಟೋಗಳು ಅವರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತವೆ. 'ಗುಡ್‌ಚಾರಿ', 'ಮೇಜರ್' ಮತ್ತು 'ಪೊನ್ನಿಯಿನ್ ಸೆಲ್ವನ್' ನಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿರುವ ಶೋಭಿತಾ, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಿಂದ ವಿರಾಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಮತ್ತೆ ನಟನೆಗೆ ಯಾವಾಗ ಮರಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು  ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಯಾಣದ ನಂತರ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಯೋಜನೆಗಳ ಕುರಿತು ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆಯೇ ಎಂದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ.

 

 

Sobhita Dhulipalaಸೋಭಿತಾ ಧೂಳಿಪಾಲತಮಿಳುನಾಡು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಭೇಟಿಅಕ್ಕಿನೇನಿ ಕುಟುಂಬವೈರಲ್ ಫೋಟೋಗಳು

