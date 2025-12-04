English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Entertainment
  • ಸಮಂತಾ ಮದುವೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ನಾಗಚೈತನ್ಯ ಪತ್ನಿ ಆಘಾತಕಾರಿ ನಿರ್ಧಾರ! ಶೋಭಿತಾ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಹಿಂದಿದೆ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಕಾರಣ

ಸಮಂತಾ ಮದುವೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ನಾಗಚೈತನ್ಯ ಪತ್ನಿ ಆಘಾತಕಾರಿ ನಿರ್ಧಾರ! ಶೋಭಿತಾ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಹಿಂದಿದೆ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಕಾರಣ

ಸಮಂತಾ ಮದುವೆಯ ನಡುವೆ ಶೋಭಿತಾದ ಅಚ್ಚರಿ ಪೋಸ್ಟ್

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Dec 4, 2025, 07:45 PM IST
  • ಸಾವಿರಾರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಹರಿದುಬಂದಿವೆ
  • ಸಮಂತಾ ತಮ್ಮ ದ್ವಿತೀಯ ಪತಿಯೊಂದಿಗೆ ಮದುವೆಯಾದ ಸುದ್ದಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

Trending Photos

ನಾಳೆಯಿಂದಲೇ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗುರು ದೆಸೆ ಆರಂಭ : ಮುಂದಿನ 6 ತಿಂಗಳು ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನ
camera icon6
GURU GOCHARA
ನಾಳೆಯಿಂದಲೇ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗುರು ದೆಸೆ ಆರಂಭ : ಮುಂದಿನ 6 ತಿಂಗಳು ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನ
ಮಿಕ್ಕಿರುವ ಅನ್ನವನ್ನು ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಫ್ರಿಜ್ ನಲ್ಲಿಟ್ಟು ಸೇವಿಸಬಹುದು! ಬಹುತೇಕ ಮಂದಿಗೆ ತಿಳಿದೇ ಇಲ್ಲ ಈ ವಿಚಾರ
camera icon6
Rice
ಮಿಕ್ಕಿರುವ ಅನ್ನವನ್ನು ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಫ್ರಿಜ್ ನಲ್ಲಿಟ್ಟು ಸೇವಿಸಬಹುದು! ಬಹುತೇಕ ಮಂದಿಗೆ ತಿಳಿದೇ ಇಲ್ಲ ಈ ವಿಚಾರ
ಮೊನ್ನೆ ಅಷ್ಟೇ ಮದುವೆಯಾದ ಸಮಂತಾ ಜಿಮ್‌ ಬಾಡಿ ಹೇಗಿದೆ.. ಸುಂದರ ದೇಹಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ಯಾಮ್ ಫುಲ್‌ ವರ್ಕೌಟ್‌..!
camera icon5
ಮೊನ್ನೆ ಅಷ್ಟೇ ಮದುವೆಯಾದ ಸಮಂತಾ ಜಿಮ್‌ ಬಾಡಿ ಹೇಗಿದೆ.. ಸುಂದರ ದೇಹಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ಯಾಮ್ ಫುಲ್‌ ವರ್ಕೌಟ್‌..!
ಮೊಸರಿನಲ್ಲಿ ಈ ವಸ್ತು ಬೆರೆಸಿ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಒಂದೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಇಳಿಯುವುದು ಹೊಟ್ಟೆ ಸುತ್ತಲಿನ ಬೊಜ್ಜು! ವೇಟ್ ಲಾಸ್ ಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಮನೆ ಮದ್ದು
camera icon6
belly fat
ಮೊಸರಿನಲ್ಲಿ ಈ ವಸ್ತು ಬೆರೆಸಿ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಒಂದೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಇಳಿಯುವುದು ಹೊಟ್ಟೆ ಸುತ್ತಲಿನ ಬೊಜ್ಜು! ವೇಟ್ ಲಾಸ್ ಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಮನೆ ಮದ್ದು
ಸಮಂತಾ ಮದುವೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ನಾಗಚೈತನ್ಯ ಪತ್ನಿ ಆಘಾತಕಾರಿ ನಿರ್ಧಾರ! ಶೋಭಿತಾ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಹಿಂದಿದೆ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಕಾರಣ

Add Zee News as a Preferred Source

Sobhita Shocking Move: ಸಮಂತಾ ದ್ವಿತೀಯ ಮದುವೆಯನ್ನು ಇಶಾ ಫೌಂಡೇಶನ್‌ನ ಲಿಂಗ ಭೈರವಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸರಳವಾಗಿ ಆಚರಿಸಿದ ಸುದ್ದಿ ಇನ್ನೂ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಾಗಲೇ, ನಾಗಚೈತನ್ಯನ ಪತ್ನಿ ಶೋಭಿತಾ ಧುಲಿಪಲ್ಲಾ ಅವರ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ವೀಡಿಯೊ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಈ ವೀಡಿಯೊ ಅವರು ಚೈತನ್ಯನೊಂದಿಗೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನಡೆದ ಮದುವೆಯ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು.

ಡಿಸೆಂಬರ್ 4, 2024 ರಂದು ನಡೆದ ಅವರ ಮದುವೆಗೆ ಇಂದು ಒಂದು ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿಯಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಶೋಭಿತಾ ಅವರು ಮದುವೆಯ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಕ್ಕೆ ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಬರೆದ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ನೆಟಿಜನ್‌ಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.

“ಗಾಳಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಮನೆಯ ಕಡೆ ಬೀಸುತ್ತದೆ… ನಾನು ಗಂಡ ಎಂದು ಕರೆಯುವ ಪುರುಷನಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಇದ್ದಾನೆ… ನಾನು ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತಿದೆ… ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ವರ್ಷ… ಜೀವನ ತುಂಬಾ ಹೊಸದು ಹಾಗೂ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ,” ಎಂದು ಶೋಭಿತಾ ತಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿ, ಸಾವಿರಾರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಹರಿದುಬಂದಿವೆ.

ನಾಗಚೈತನ್ಯ–ಶೋಭಿತಾ ದಂಪತಿಗೆ ನೆಟಿಜನ್‌ಗಳು ಮೊದಲ ವಿವಾಹ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮದುವೆಯ ವೀಡಿಯೊಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಕ್ಷಣಗಳು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನ ಗೆದ್ದಿವೆ.

ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ಸಮಂತಾ ತಮ್ಮ ದ್ವಿತೀಯ ಪತಿಯೊಂದಿಗೆ ಮದುವೆಯಾದ ಸುದ್ದಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಬಾಲಿವುಡ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಜ್ ನಿಧಿಮೋರು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 1 ರಂದು ನಡೆದ ಮದುವೆಯ ಫೋಟೋಗಳು ಮತ್ತು ವೀಡಿಯೊಗಳು ಇದೀಗ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿವೆ.

ನಾಗಚೈತನ್ಯ ಮತ್ತು ಸಮಂತಾ ಎರಡನೇ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಟಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಇಬ್ಬರ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿರುವಾಗ, ಶೋಭಿತಾ ಹಂಚಿದ ವೀಡಿಯೊ ಜನರ ಚರ್ಚೆಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಷಯ ಒದಗಿಸಿದೆ.

 

Samantha Second Marriagenaga chaitanya marriageSobhita Dhulipala weddingRaj Nidimoru SamanthaSamantha

Trending News