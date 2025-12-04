ಸಮಂತಾ ಮದುವೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ನಾಗಚೈತನ್ಯ ಪತ್ನಿ ಆಘಾತಕಾರಿ ನಿರ್ಧಾರ! ಶೋಭಿತಾ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಹಿಂದಿದೆ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಕಾರಣ

Sobhita Shocking Move: ಸಮಂತಾ ದ್ವಿತೀಯ ಮದುವೆಯನ್ನು ಇಶಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ನ ಲಿಂಗ ಭೈರವಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸರಳವಾಗಿ ಆಚರಿಸಿದ ಸುದ್ದಿ ಇನ್ನೂ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಾಗಲೇ, ನಾಗಚೈತನ್ಯನ ಪತ್ನಿ ಶೋಭಿತಾ ಧುಲಿಪಲ್ಲಾ ಅವರ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ವೀಡಿಯೊ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಈ ವೀಡಿಯೊ ಅವರು ಚೈತನ್ಯನೊಂದಿಗೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನಡೆದ ಮದುವೆಯ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು.
ಡಿಸೆಂಬರ್ 4, 2024 ರಂದು ನಡೆದ ಅವರ ಮದುವೆಗೆ ಇಂದು ಒಂದು ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿಯಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಶೋಭಿತಾ ಅವರು ಮದುವೆಯ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಬರೆದ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ನೆಟಿಜನ್ಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
“ಗಾಳಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಮನೆಯ ಕಡೆ ಬೀಸುತ್ತದೆ… ನಾನು ಗಂಡ ಎಂದು ಕರೆಯುವ ಪುರುಷನಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಇದ್ದಾನೆ… ನಾನು ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತಿದೆ… ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ವರ್ಷ… ಜೀವನ ತುಂಬಾ ಹೊಸದು ಹಾಗೂ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ,” ಎಂದು ಶೋಭಿತಾ ತಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿ, ಸಾವಿರಾರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಹರಿದುಬಂದಿವೆ.
ನಾಗಚೈತನ್ಯ–ಶೋಭಿತಾ ದಂಪತಿಗೆ ನೆಟಿಜನ್ಗಳು ಮೊದಲ ವಿವಾಹ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮದುವೆಯ ವೀಡಿಯೊಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಕ್ಷಣಗಳು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನ ಗೆದ್ದಿವೆ.
ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ಸಮಂತಾ ತಮ್ಮ ದ್ವಿತೀಯ ಪತಿಯೊಂದಿಗೆ ಮದುವೆಯಾದ ಸುದ್ದಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಬಾಲಿವುಡ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಜ್ ನಿಧಿಮೋರು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 1 ರಂದು ನಡೆದ ಮದುವೆಯ ಫೋಟೋಗಳು ಮತ್ತು ವೀಡಿಯೊಗಳು ಇದೀಗ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿವೆ.
ನಾಗಚೈತನ್ಯ ಮತ್ತು ಸಮಂತಾ ಎರಡನೇ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಇಬ್ಬರ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿರುವಾಗ, ಶೋಭಿತಾ ಹಂಚಿದ ವೀಡಿಯೊ ಜನರ ಚರ್ಚೆಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಷಯ ಒದಗಿಸಿದೆ.