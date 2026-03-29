ರೀಲ್ಸ್‌ ಮೂಲಕ ನಕ್ಕು ನಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ ʼಸೂಪರ್‌ ಅಜ್ಜಿʼ ವಿಧಿವಶ; ಕರುನಾಡಿನ ಪ್ರೀತಿಯ ʼಲಕ್ಷ್ಮೀ ಅಜ್ಜಿʼಗೆ ಸಂತಾಪ

Lakshmi Mastappa Naik: ತಮ್ಮ 90ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಹಿರಿಯ 'ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇನ್ಫ್ಲೂಯನ್ಸರ್' ಆಗಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಹವಾ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದ ಕರುನಾಡಿನ ಪ್ರೀತಿಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀ (ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮಾಸ್ತಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ್) ಅಜ್ಜಿ ವಿಧಿವಶರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಮುಗ್ಧ ನಟನೆಯಿಂದಲೇ ಇಡೀ ಕರುನಾಡನ್ನೇ ನಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಅಜ್ಜಿಯ ಅಗಲಿಕೆಗೆ ನೆಟಿಜನ್ಸ್ ಕಂಬನಿ ಮಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ.
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಂಚಿಕೇರಿ ನಿವಾಸಿ, ಜೀ ಕನ್ನಡದ 'ಡ್ರಾಮಾ ಜ್ಯೂನಿಯರ್ಸ್' ಖ್ಯಾತಿಯ ಸೂರಜ್ ಆಚಾರಿಯವರ ಮುತ್ತಜ್ಜಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮಾಸ್ತಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ್ (92) ಅವರು ವಯೋಸಹಜ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಭಾನುವಾರ ನಿಧನ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಮರಿಮೊಮ್ಮಗನ ಜೊತೆ ರೀಲ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಈ ಅಜ್ಜಿಯ ಅಗಲಿಕೆ ಸೂರಜ್ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ಗೂ ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತ ನೀಡಿದೆ. ಅಜ್ಜಿಯ ನಿಧನಕ್ಕೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮೂಲಕ ಸಾವಿರಾರು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಂತಾಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
90ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೂ ನೈಜ್ಯ ನಟನೆ
ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ಹಾಡು ಮತ್ತು ನಾಟಕದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲು ಸರಿಯಾದ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮರಿಮೊಮ್ಮಗ ಸೂರಜ್ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ 90ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಈ ಅಜ್ಜಿ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿದ್ದರು. ಕಣ್ಣು ಮಂಜಾಗಿದ್ದರೂ, ಕಿವಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿಸದಿದ್ದರೂ ಮರಿಮೊಮ್ಮಗ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಂತೆ ನೈಜವಾಗಿ ನಟಿಸುತ್ತಾ ನೋಡುಗರ ಕಣ್ಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದರು. ವಯಸ್ಸು ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆ(Age is just a Number)ಯಷ್ಟೇ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಈ ಅಜ್ಜಿ ಅನೇಕರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಅಜ್ಜಿಯವರ ಜೀವನೋತ್ಸಾಹ ನಿಜಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾದರಿಯಾಗಿತ್ತು.
ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಅಜ್ಜಿಯವರು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಸೂರಜ್ ಹೊಸ ರೀಲ್ಸ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, "ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಯಾಕಿಲ್ಲ?" ಅಂತಾ ಅನೇಕರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಷ್ಟರಮಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಅಜ್ಜಿಯವರ ಮುಗ್ಧ ನಟನೆ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಅಜ್ಜಿಯವರ ನಿಧನದ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿ ಸಾವಿರಾರು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಶಾಕ್ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಇನ್ಮುಂದೆ ನಾವು ಅಜ್ಜಿಯವರ ಅಭಿನಯವನ್ನ ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲ್ಲವೆಂದು ಅನೇಕರು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟುದಿನಗಳ ಕಾಲ ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ನಟನೆಯ ಮೂಲಕವೇ ಎಲ್ಲರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಗು ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಅನೇಕರು ಕೊನೆಯ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.