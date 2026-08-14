/Bigg Boss ಅಗ್ನಿಪರೀಕ್ಷೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹೇಮಲತಾ ಜಯಣ್ಣ.. ಈ ಸಿಂಗರ್‌ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?

Hemalatha Jayanna enters Bigg Boss AgniPariksha: ಕನ್ನಡದ ಬಿಗ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅವರು ನಡೆಸಿಕೊಡುವ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ್ಯಾಂತ ಸಾಕಷ್ಟು ಮನ್ನಣೆ ಗಳಿಸಿರುವ ಈ ಶೋ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಕರನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಿದೆ. ಸದ್ಯ ಈ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಶೋಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಅಗ್ನಿಪರೀಕ್ಷೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರೊಮೊ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿದ್ದು ಆಗಸ್ಟ್ 16 ಅಂದರೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಮರುದಿನವೇ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಅಗ್ನಿಪರೀಕ್ಷೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗಲಿದೆ. ಈ ಅಗ್ನಿಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಖ್ಯಾತ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಸಿಂಗರ್ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು ಬಳಿ ಇರುವ ಬಿಡದಿ ಬಳಿ ಇನ್ನೋವೇಟಿವ್ ಫಿಲಂ ಸಿಟಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯ ಭರ್ಜರಿಯಾದ ಸೆಟ್ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಅಗ್ನಿಪರೀಕ್ಷೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರಂಭವಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿವೆ ಎನ್ನಬಹುದು. ಇದೇ ಭಾನುವಾರದಿಂದ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಲಾಂಚ್ ಸಂಚಿಕೆ ಮತ್ತು ಅಗ್ನಿಪರೀಕ್ಷೆ ಸಂಚಿಕೆಗಳು ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರ ಆಗಲಿವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಶೋಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಿಂಗರ್ ಎಂದೇ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಹೇಮಲತಾ ಜಯಣ್ಣ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು ಎನ್ನುವುದು ವಿಶೇಷ.
ಈ ಬಾರಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್- 13ಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೂ ಅವಕಾಶಗಳು ಇರುವುದರಿಂದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ಆಡಿಷನ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್- 13 ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಅಗ್ನಿಪರೀಕ್ಷೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಾಕಷ್ಟು ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಲಿದೆ. ಲಕ್ಷ ಜನರು ಆಡಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟರೇ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 60 ಜನರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದ ಅಸಲಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಕೇವಲ 16 ಜನರು ಮಾತ್ರ. ಅಗ್ನಿಪರೀಕ್ಷೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಆಯ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವುದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು.
ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಪ್ರೊಮೊದಲ್ಲಿ ವಿಚಿತ್ರ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಟಾಸ್ಕ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ತಲೆ ಬೋಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಗಿನ್ನಿಸ್ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಹರಿಯುವುದು, ಸಗಣಿ ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಇತ್ಯಾದಿ ಟಾಸ್ಕ್ಗಳು ಇವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ. ಆದರೂ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ನಡುವೆ ಟಫ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇದ್ದು ಕೊನೆವರೆಗೆ ಯಾರು ಆಡುತ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಆಯ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವುದು ಮಾತ್ರ ಸಖತ್ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಇನ್ಸ್ಟಾದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಹೊಂದಿರುವ ಹೇಮಲತಾ ಯಾರು ಎಂದು ನೋಡುವುದಾದರೆ, ತುಮಕೂರಿನ ಕುಣಿಗಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ಮಣ್ಣನಪಾಳ್ಯ ಹಳ್ಳಿಯವರು. ಇವರು ಮೂಲತಹ ಬೆಂಗಳೂರಿನವರು. ಹುಟ್ಟಿರುವುದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿಯೇ. ವಿದ್ಯಾಬ್ಯಾಸವೆಲ್ಲ ಶಿವಾಜಿನಗರದ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದಾರೆ. ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ನಂತರ ಹೇಮಲತಾ ಅವರನ್ನು ಕುಣಿಗಲ್ಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡಲಾಗಿತ್ತು. ಮದುವೆ ನಂತರ ವ್ಯವಸಾಯ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡರು. ಸದ್ಯ ಇವರಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದು ಓದುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳು ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡುತ್ತ, ಮನೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಹಾಡು ಹೇಳುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಇನ್ಸ್ಟಾ ಬಳಕೆ ಹೇಗೆ ಎನ್ನುವುದೇ ಹೇಮಲತಾ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಗಂಡ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸಪರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡುತ್ತ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹೇಮಲತಾ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಸಂಗೀತ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಿ ಇದೆಲ್ಲ ಕಲಿತಿಲ್ಲ. ನಿತ್ಯ ಹಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಹಾಡು ಸರಳವಾಗಿ ಅವರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಗುನುಗುಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಹೇಮಲತಾ ಹಾಡುತ್ತ ಹಾಡುತ್ತ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನ ಬಿಲಿವರ್ ಸಾಂಗ್ ಹಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡರು. ತನ್ನದೇ ದಾಟಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಡಿ ಸಾಂಗ್ಗೆ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ತಂದುಕೊಟ್ಟರು ಎನ್ನಬಹುದು. ಹೇಮಲತಾ ಅವರ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಎಂದರೆ ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ನಿಸ್ಸೀಮರು. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಹಾಡು ಹಾಡುವುದನ್ನು ಹೇಮಲತಾ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ಗಳು ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.