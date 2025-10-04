English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸ್ಟಾರ್‌ಕಿಡ್‌ ಆದ್ರೂ ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ರಿಜೆಕ್ಟ್‌..! ನಟನೆ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ಕರಗತವಾಗಿದ್ದರೂ ಚಾನ್ಸ್‌ ಸಿಗದೇ ನಟಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದೇನು ಗೊತ್ತಾ.?

Soha ali Khan: ಸ್ಟಾರ್‌ಕಿಡ್ ಆಗಿದ್ದರೂ, ಈ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ತಮ್ಮದೇ ಶ್ರಮದಿಂದ ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಜಗತ್ತಿನಿಂದ ಸಿನಿಮಾವರೆಗೆ, ಅವರ ಪ್ರಯಾಣ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿದೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Oct 4, 2025, 05:45 PM IST
  • ಸೋಹಾ ಅವರ ಬಾಲಿವುಡ್ ಪ್ರವೇಶ 2004ರಲ್ಲಿ ಶಾಹಿದ್ ಕಪೂರ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿನ ದಿಲ್ ಮಾಂಗೆ ಮೋರ್ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕವಾಯಿತು
  • ಸೋಹಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಲೇಖಕಿಯೂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ

Soha ali Khan: ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಖ್ಯಾತ ಪಟೌಡಿ ಕುಟುಂಬದ ಪುತ್ರಿಯಾಗಿ ಜನಿಸಿದರೂ, ಸೋಹಾ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಅವರ ಜೀವನಯಾತ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಟಿಯಂತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದಲೇ ಕಲೆ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡೆ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿದರು, ಏಕೆಂದರೆ ಅವರ ತಾಯಿ ಶರ್ಮಿಳಾ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ದಿಗ್ಗಜ ನಟಿ ಮತ್ತು ತಂದೆ ಮನ್ಸೂರ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಪಟೌಡಿ ಭಾರತದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ. ಆದರೆ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಹೆಸರಿನ ಮೆರೆವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಜೀವನ ನಡೆಸುವ ಬದಲು, ಸೋಹಾ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಹಾದಿಯನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡರು.

ಚಲನಚಿತ್ರ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದರೂ, ಸೋಹಾ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಟನೆಯತ್ತ ತಿರುಗಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಆಕ್ಸ್‌ಫರ್ಡ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಪೂರೈಸಿ ನಂತರ ಲಂಡನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆದರು. ತಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಮುಂಬೈಗೆ ವಾಪಸ್ಸಾದ ನಂತರ, ಅವರು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಎರಡು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಮುಂಬೈ ನಗರದಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹17,000 ಬಾಡಿಗೆ ಪಾವತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಕಲಾತ್ಮಕ ಆಸೆ ಮತ್ತು ಹೊಸದನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಅವರು ಸಿನಿಮಾ ಲೋಕದತ್ತ ತಿರುಗಿದರು.

ಸೋಹಾ ಅವರ ಬಾಲಿವುಡ್ ಪ್ರವೇಶ 2004ರಲ್ಲಿ ಶಾಹಿದ್ ಕಪೂರ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿನ ದಿಲ್ ಮಾಂಗೆ ಮೋರ್ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕವಾಯಿತು. ಈ ಚಿತ್ರ ಗಲ್ಲಾಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣದಿದ್ದರೂ, ಸೋಹಾ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯಿಂದ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. ಬಳಿಕ ಅವರು ರಂಗ್ ದೇ ಬಸಂತಿ, ಅಹಿಸ್ತಾ ಅಹಿಸ್ತಾ, ಖೋಯಾ ಖೋಯಾ ಚಂದ್, ಮುಂಬೈ ಮೇರಿ ಜಾನ್, ಸಾಹೇಬ್ ಬಿವಿ ಔರ್ ಗ್ಯಾಂಗ್‌ಸ್ಟರ್ ಮುಂತಾದ ಹಲವು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರು.

ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ರಂಗ್ ದೇ ಬಸಂತಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿನ ಅವರ ಅಭಿನಯವು ವಿಮರ್ಶಕರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಯಿತು. ಆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೋಹಾ ಪಾತ್ರವು ತುಂಬಾ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದು, ಅವರಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪೋಷಕ ನಟಿ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿತು. ಅವರ ಬಹುತೇಕ ಚಿತ್ರಗಳು ವಾಣಿಜ್ಯ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣದಿದ್ದರೂ, ಸೋಹಾ ತಮ್ಮ ನಟನೆಯ ಕೌಶಲ್ಯದಿಂದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದರು.

ನಟನೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಸೋಹಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಲೇಖಕಿಯೂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. 2017ರಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಆತ್ಮಚರಿತ್ರೆ The Perils of Being Moderately Famous ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬರೆದರು. ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಕಷ್ಟಗಳು, ಸಿನಿಮಾ ಲೋಕದ ಸವಾಲುಗಳು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಹೆಸರಿನ ಮಧ್ಯೆ ತಮ್ಮ ಗುರುತನ್ನು ಹುಡುಕಿದ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪುಸ್ತಕವು ಉತ್ತಮ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆದಿದ್ದು, ಕ್ರಾಸ್‌ವರ್ಡ್ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನೂ ಗೆದ್ದಿದೆ.

ಅಲ್ಲದೆ, ಸೋಹಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು All About Her ಎಂಬ ಪಾಡ್‌ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದು, ಇದರ ಮೂಲಕ ಮಹಿಳೆಯರು ಎದುರಿಸುವ ಸವಾಲುಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಜೀವನದ ನೈಜ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅವರ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ, ಸಂವೇದನೆ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದತ್ತ ಅವರ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ಸೋಹಾ 2015ರಲ್ಲಿ ನಟ ಕುನಾಲ್ ಕೆಮ್ಮು ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಿ, ಇನಾಯಾ ನೌಮಿ ಕೆಮ್ಮು ಎಂಬ ಮಗಳ ತಾಯಿಯಾದರು. ಇಂದು ಅವರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೋಹಾ ಅಲಿ ಖಾನ್‌ ಅವರು ತಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ, ಶ್ರದ್ಧೆ ಮತ್ತು ಶ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಕೇವಲ “ಸ್ಟಾರ್‌ಕಿಡ್” ಅಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಚಿಂತನೆಯ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಮಹಿಳೆ ಎಂದು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

