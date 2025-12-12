English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Entertainment
  • ಖ್ಯಾತ ನಿರೂಪಕಿ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಬಿರುಗಾಳಿ.. ಪತಿಗೆ ವಿಚ್ಛೇದನ ನೀಡಲು ಮುಂದಾದ ಆಂಕರ್!‌ ಡಿವೋರ್ಸ್‌ ಬಗ್ಗೆ ರೋಷನ್‌ ಹೇಳಿದ್ದಿಷ್ಟು..

ಖ್ಯಾತ ನಿರೂಪಕಿ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಬಿರುಗಾಳಿ.. ಪತಿಗೆ ವಿಚ್ಛೇದನ ನೀಡಲು ಮುಂದಾದ ಆಂಕರ್!‌ ಡಿವೋರ್ಸ್‌ ಬಗ್ಗೆ ರೋಷನ್‌ ಹೇಳಿದ್ದಿಷ್ಟು..

Famous anchor divorce rumours: ಸುಮಾ ಅವರ ಮಗ ರೋಷನ್ ಕನಕಲಾ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾ ಮತ್ತು ರಾಜೀವ್ ಅವರ ವಿಚ್ಛೇದನ ವದಂತಿ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.. 

Written by - Savita M B | Last Updated : Dec 12, 2025, 11:50 AM IST
  • ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಟಾಪ್ ಆಂಕರ್ ಎಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ನೆನಪಾಗುತ್ತದೆ
  • ರೋಷನ್ ಕನಕಲಾ ಅವರ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು

Trending Photos

ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಜೊತೆಗಿನ ವಿಚ್ಛೇದನ ವದಂತಿ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ವಿವಾಹೇತರ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಮೌನ ಮುರಿದ ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಬಚ್ಚನ್
camera icon6
Abhishek Bachchan
ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಜೊತೆಗಿನ ವಿಚ್ಛೇದನ ವದಂತಿ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ವಿವಾಹೇತರ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಮೌನ ಮುರಿದ ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಬಚ್ಚನ್
ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚು ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ವಾಟರ್‌ ಹೀಟರ್‌ ಬಳುಸುವ ಮುನ್ನ ಹುಷಾರ್‌! ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ!
camera icon6
Water Heater
ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚು ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ವಾಟರ್‌ ಹೀಟರ್‌ ಬಳುಸುವ ಮುನ್ನ ಹುಷಾರ್‌! ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ!
ಕಡುಬಡವರಿಗೂ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಚಿನ್ನ? ಅಮೆರಿಕದ ಬಡ್ಡಿದರ ಇಳಿಕೆ ಪರಿಣಾಮ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಬದಲಾವಣೆ
camera icon7
us fed rate cut
ಕಡುಬಡವರಿಗೂ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಚಿನ್ನ? ಅಮೆರಿಕದ ಬಡ್ಡಿದರ ಇಳಿಕೆ ಪರಿಣಾಮ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಬದಲಾವಣೆ
ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿ.! ಡಿ.16 ರಿಂದ 1 ತಿಂಗಳು ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕಠೋರ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯ
camera icon8
Surya Gochar Dhanu rashi 2025
ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿ.! ಡಿ.16 ರಿಂದ 1 ತಿಂಗಳು ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕಠೋರ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯ
ಖ್ಯಾತ ನಿರೂಪಕಿ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಬಿರುಗಾಳಿ.. ಪತಿಗೆ ವಿಚ್ಛೇದನ ನೀಡಲು ಮುಂದಾದ ಆಂಕರ್!‌ ಡಿವೋರ್ಸ್‌ ಬಗ್ಗೆ ರೋಷನ್‌ ಹೇಳಿದ್ದಿಷ್ಟು..

Suma Rajeev Divorce rumours: ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಟಾಪ್ ಆಂಕರ್ ಎಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ನೆನಪಾಗುತ್ತದೆ. ರೋಷನ್ ಕನಕಲಾ ಅವರ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಬಬಲ್ ಗೇಮ್ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ನಾಯಕನಾಗಿ ಅವರು ಎಂಟ್ರಿ ನೀಡಿದರು. ಕೆಲವು ವೆಬ್ ಸರಣಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅವರು ಮೋಗ್ಲಿ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ಬರಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿ, ಅವರು ಕೆಲವು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್‌ಗಳಿಗೆ ಸಂದರ್ಶನಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಆ ಸಂದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ, ಅವರು ಕೆಲವು ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸಹ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಸುಮಾ ಮತ್ತು ರಾಜೀವ್ ಕನಕಲಾ ನಡುವಿನ ವಿಚ್ಛೇದನದ ಸುದ್ದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಏನಾಯಿತು ಎಂಬುದನ್ನು ಸಹ ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು.  

Add Zee News as a Preferred Source

ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಟಿವಿ ನಿರೂಪಕಿ ಸುಮಾ ಕನಕಲಾ ಮತ್ತು ನಟ ರಾಜೀವ್ ಕನಕಲಾ ಅವರ ಮಗನಾಗಿ, ರೋಷನ್ ಈಗಾಗಲೇ ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ವಿಶೇಷ ಗುರುತನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಅವರು ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ರೋಷನ್ ಹೇಳಿದರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರು ಬಹಳ ಕಷ್ಟದಿಂದ ಇಂಟರ್ ವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋದರು, ಮತ್ತು ನಂತರ ಅವರ ತಾಯಿಯ ಒತ್ತಾಯದ ಮೇರೆಗೆ ದೂರಶಿಕ್ಷಣದ ಮೂಲಕ ಬಿ.ಕಾಂ. ಮುಗಿಸಿದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ದೇವದಾಸು ಕನಕಲಾ ಅವರಿಂದ ನಟನಾ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಸಹ ಪಡೆದಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು. ಎಷ್ಟೇ ಜನರು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಟೀಕಿಸಿದರೂ ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಿಡುವುದಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳಿದರು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡಿಗಾಗಿ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕನ್ನಡದ ಖ್ಯಾತ ನಟ! ಪ್ರತಿಭೆ ಇದ್ದರೂ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಸಿನಿರಂಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ..

ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ತನ್ನ ಹೆತ್ತವರಾದ ಸುಮಾ ಮತ್ತು ರಾಜೀವ್ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ, ರೋಷನ್ ಅವರು ಆ ಬಗ್ಗೆ ತನಗೂ ತಿಳಿದಿತ್ತು ಮತ್ತು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲರೂ ಭಾವುಕರಾದರು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು.. ʼಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಎಂದು ನಮಗೆ ಮಾತ್ರ ತಿಳಿದಿದೆ. ಅವರು ಹೊರಗೆ ಏಕೆ ಇಂತಹ ವದಂತಿಗಳನ್ನು ಹರಡುತ್ತಿದ್ದರು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ.. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ತಂದೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದರು ಮತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯೂ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿತ್ತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಯಾರಾದರೂ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದಾಗ, ಅವರು ಮೊದಲು ಅವರನ್ನು ಅದೇ ವಿಷಯವನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಏನು ಹೇಳಬೇಕೆಂದು ನನಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅದರ ನಂತರ, ಅದು ಅಭ್ಯಾಸವಾಯಿತು. ಅಂತಹ ವದಂತಿಗಳನ್ನು ಹರಡುವವರು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ತಮ್ಮ ಕರ್ಮದ ಫಲವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.. ಅವರು ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಅಂತಹ ನೋವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ದಿನಗಳು ಬರುತ್ತವೆʼ ಎಂದು ರೋಷನ್ ಕನಕಲಾ ಹೇಳಿದರು.  

ಇನ್ನು ರೋಷನ್ ಕನಕಲಾ ಅವರ ಎರಡನೇ ಚಿತ್ರ 'ಮೋಗ್ಲಿ' ಡಿಸೆಂಬರ್ 13 ರಂದು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಮಡೋಲ್ಕರ್ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಸರೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ಖಳನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೋಗ್ಲಿ ಈ ಮೂವರ ನಡುವೆ ಸುತ್ತುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ಪ್ರೇಮಕಥೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅದ್ಭುತ ಸಾಹಸ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.. ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಕೀರವಾಣಿ ಅವರ ಮಗ ಕಾಲ್ ಭೈರವ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಂದೀಪ್ ರಾಜ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡಿಗಾಗಿ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕನ್ನಡದ ಖ್ಯಾತ ನಟ! ಪ್ರತಿಭೆ ಇದ್ದರೂ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಸಿನಿರಂಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ..

 

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ.ಬಿ ಅವರು ZEE ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಹೆಲ್ತ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಿಂದ ಇವರು ವಾಹಿನಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Suma Rajeev DivorceAnchor SumaRoshan KanakalaSuma divorce Issueಸುಮಾ ರಾಜೀವ್ ವಿಚ್ಛೇದನ

Trending News