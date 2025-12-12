ಖ್ಯಾತ ನಿರೂಪಕಿ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಬಿರುಗಾಳಿ.. ಪತಿಗೆ ವಿಚ್ಛೇದನ ನೀಡಲು ಮುಂದಾದ ಆಂಕರ್!‌ ಡಿವೋರ್ಸ್‌ ಬಗ್ಗೆ ರೋಷನ್‌ ಹೇಳಿದ್ದಿಷ್ಟು..

Suma Rajeev Divorce rumours: ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಟಾಪ್ ಆಂಕರ್ ಎಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ನೆನಪಾಗುತ್ತದೆ. ರೋಷನ್ ಕನಕಲಾ ಅವರ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಬಬಲ್ ಗೇಮ್ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ನಾಯಕನಾಗಿ ಅವರು ಎಂಟ್ರಿ ನೀಡಿದರು. ಕೆಲವು ವೆಬ್ ಸರಣಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅವರು ಮೋಗ್ಲಿ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ಬರಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿ, ಅವರು ಕೆಲವು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ಗಳಿಗೆ ಸಂದರ್ಶನಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಆ ಸಂದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ, ಅವರು ಕೆಲವು ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸಹ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಸುಮಾ ಮತ್ತು ರಾಜೀವ್ ಕನಕಲಾ ನಡುವಿನ ವಿಚ್ಛೇದನದ ಸುದ್ದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಏನಾಯಿತು ಎಂಬುದನ್ನು ಸಹ ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಟಿವಿ ನಿರೂಪಕಿ ಸುಮಾ ಕನಕಲಾ ಮತ್ತು ನಟ ರಾಜೀವ್ ಕನಕಲಾ ಅವರ ಮಗನಾಗಿ, ರೋಷನ್ ಈಗಾಗಲೇ ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ವಿಶೇಷ ಗುರುತನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಅವರು ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ರೋಷನ್ ಹೇಳಿದರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರು ಬಹಳ ಕಷ್ಟದಿಂದ ಇಂಟರ್ ವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋದರು, ಮತ್ತು ನಂತರ ಅವರ ತಾಯಿಯ ಒತ್ತಾಯದ ಮೇರೆಗೆ ದೂರಶಿಕ್ಷಣದ ಮೂಲಕ ಬಿ.ಕಾಂ. ಮುಗಿಸಿದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ದೇವದಾಸು ಕನಕಲಾ ಅವರಿಂದ ನಟನಾ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಸಹ ಪಡೆದಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು. ಎಷ್ಟೇ ಜನರು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಟೀಕಿಸಿದರೂ ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಿಡುವುದಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ತನ್ನ ಹೆತ್ತವರಾದ ಸುಮಾ ಮತ್ತು ರಾಜೀವ್ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ, ರೋಷನ್ ಅವರು ಆ ಬಗ್ಗೆ ತನಗೂ ತಿಳಿದಿತ್ತು ಮತ್ತು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲರೂ ಭಾವುಕರಾದರು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು.. ʼಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಎಂದು ನಮಗೆ ಮಾತ್ರ ತಿಳಿದಿದೆ. ಅವರು ಹೊರಗೆ ಏಕೆ ಇಂತಹ ವದಂತಿಗಳನ್ನು ಹರಡುತ್ತಿದ್ದರು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ.. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ತಂದೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದರು ಮತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯೂ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿತ್ತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಯಾರಾದರೂ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದಾಗ, ಅವರು ಮೊದಲು ಅವರನ್ನು ಅದೇ ವಿಷಯವನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಏನು ಹೇಳಬೇಕೆಂದು ನನಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅದರ ನಂತರ, ಅದು ಅಭ್ಯಾಸವಾಯಿತು. ಅಂತಹ ವದಂತಿಗಳನ್ನು ಹರಡುವವರು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ತಮ್ಮ ಕರ್ಮದ ಫಲವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.. ಅವರು ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಅಂತಹ ನೋವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ದಿನಗಳು ಬರುತ್ತವೆʼ ಎಂದು ರೋಷನ್ ಕನಕಲಾ ಹೇಳಿದರು.
ಇನ್ನು ರೋಷನ್ ಕನಕಲಾ ಅವರ ಎರಡನೇ ಚಿತ್ರ 'ಮೋಗ್ಲಿ' ಡಿಸೆಂಬರ್ 13 ರಂದು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಮಡೋಲ್ಕರ್ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಸರೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ಖಳನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೋಗ್ಲಿ ಈ ಮೂವರ ನಡುವೆ ಸುತ್ತುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ಪ್ರೇಮಕಥೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅದ್ಭುತ ಸಾಹಸ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.. ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಕೀರವಾಣಿ ಅವರ ಮಗ ಕಾಲ್ ಭೈರವ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಂದೀಪ್ ರಾಜ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.
