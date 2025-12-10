English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ನನ್ನ ಪತಿನೊಂದಿಗೆ ಜಗಳ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವುದು ನಿಜ.. ವಿಚ್ಛೇದನದ ಕುರಿತು ಮೌನ ಮುರಿದ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ

Sonakshi Sinha Divorce: ವಿಚ್ಛೇದನ ವದಂತಿಗಳ ನಡುವೆ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ ತಮ್ಮ ದಾಂಪತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಸತ್ಯವನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನ್‌ ಹೇಳಿದ್ರು? ಮುಂದೆ ಓದಿ..   

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Dec 10, 2025, 10:59 AM IST
  • ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿಚ್ಛೇದನದ ಸುದ್ದಿಗಳಿಂದ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
  • ಸೋನಾಕ್ಷಿ ಸಿನ್ಹಾ ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ರೆಬೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಶತ್ರುಘ್ನ ಸಿನ್ಹಾ ಅವರ ಮಗಳಾಗಿ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು.
  • ಹಿಂದಿ ಮತ್ತು ತಮಿಳು ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಎದುರು ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದರು.

Sonakshi Sinha Divorce: ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿಚ್ಛೇದನದ ಸುದ್ದಿಗಳಿಂದ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವಾಗ? ಯಾರು? ವಿಚ್ಛೇದನದ ಬಾಂಬ್ ಅನ್ನು ಸ್ಫೋಟಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಊಹಿಸಲೂ ಕೂಡ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ, ಟಾಲಿವುಡ್‌ನಿಂದ ಬಾಲಿವುಡ್‌ವರೆಗೆ ಅನೇಕ ಸ್ಟಾರ್ ಜೋಡಿಗಳು ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಇದೇ ರೀತಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಗಾಸಿಪ್ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ ನಾಯಕಿ ಸೋನಾಕ್ಷಿ ಸಿನ್ಹಾ- ಜಹೀರ್ ಇಕ್ಬಾಲ್ ದಂಪತಿಗಳು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ನಾಯಕಿ ಸೋಹಾ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ಸೋನಾಕ್ಷಿ ಸಿನ್ಹಾ ತಮ್ಮ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿವರಗಳಿಗೆ ಹೋದರೆ..

ಸೋನಾಕ್ಷಿ ಸಿನ್ಹಾ ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ರೆಬೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಶತ್ರುಘ್ನ ಸಿನ್ಹಾ ಅವರ ಮಗಳಾಗಿ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಆರಂಭಿಕ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ವಸ್ತ್ರ ವಿನ್ಯಾಸಕಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಈ ಸುಂದರ ಹುಡುಗಿ ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಳು. 2010 ರಲ್ಲಿ, ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ನಟಿಸಿದ ದಬಾಂಗ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದರು. ಆ ಚಿತ್ರ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ, ಸೋನಾಕ್ಷಿ ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಸ್ಟಾರ್ ನಾಯಕಿಯಾದರು. ಮುದ್ದಾದ ಸೋನಾಕ್ಷಿಗಾಗಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಡೇಟ್‌ಗಳಿಗಾಗಿ ಸಾಲುಗಟ್ಟಿ ನಿಂತರು. ಈ ಚಿತ್ರದ ನಂತರ, ಅವರು ರೌಡಿ ರಾಥೋಡ್, ಜೋಕರ್, ಸನ್ ಆಫ್ ಸರ್ದಾರ್, ದಬಾಂಗ್ 2, ಲೂಟೇರಾ, ಬಾಸ್, ಬುಲೆಟ್ ರಾಜಾ, ಆರ್ ರಾಜ್‌ಕುಮಾರ್, ಆಕ್ಷನ್ ಜಾಕ್ಸನ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರು.

ಹಿಂದಿ ಮತ್ತು ತಮಿಳು ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಎದುರು ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದರು. ಗ್ಲಾಮರ್ ಶೋಗಳಿಂದ ದೂರವಾಗಿ ಕಥೆಯ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇರುವ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಸೋನಾಕ್ಷಿ ಸಿನ್ಹಾ ನಟಿಯಾಗಿ ಹೆಸರು ಗಳಿಸಿದರು. ಡಬಲ್ ಎಕ್ಸ್‌ಎಲ್ ಚಿತ್ರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಟ ಜಹೀರ್ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸೋನಾಕ್ಷಿ ಸಿನ್ಹಾ, ಸುಮಾರು ಏಳು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರು. ನಂತರ, ಹಿರಿಯರ ಒಪ್ಪಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ, ಅವರು ಜೂನ್ 23, 2024 ರಂದು ವಿವಾಹವಾದರು. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಧರ್ಮಗಳ ವಿವಾಹದ ವಿರುದ್ಧ ಸೋನಾಕ್ಷಿ ಅನೇಕ ಟೀಕೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರು. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಪತಿ ಮತ್ತು ಅತ್ತೆ ಮಾವಂದಿರು ಸಹ ಸೋನಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದರು.

ಸೋನಾಕ್ಷಿ ಸಿನ್ಹಾ ಮದುವೆಯಾದ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾದರು ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಹೊರಬಿತ್ತು. ಅವರ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ವಿವಿಧ ಊಹಾಪೋಹಗಳು ಹಬ್ಬಿದ್ದವು. ಇಬ್ಬರೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳು ಬಂದವು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸೋಹಾ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ಸೋನಾಕ್ಷಿ ಸಿನ್ಹಾ ವಿಚ್ಛೇದನ ಸುದ್ದಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು. ಇದು ಅಸಂಬದ್ಧ.. ಇದನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ ಮೊದಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಾನಲ್ಲ, ಮತ್ತು ನಾನು ಕೊನೆಯವಳಲ್ಲ. ಬೆಳೆದ ಮಹಿಳೆ ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ತನಗೆ ಇಷ್ಟವಾದಂತೆ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ. ಯಾವುದೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ, ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಲು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಸೋನಾಕ್ಷಿ ಹೇಳಿದರು.

"ನಾವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಸಂಗಾತಿ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಓದಲು ನಾನು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರೇಮಕಥೆಗಳಂತೆ, ಇಕ್ಬಾಲ್ ಮತ್ತು ನಾನು ಜಗಳವಾಡಿದೆವು. ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರೀತಿಸಿದ ನಂತರ, ನಾವು ಪರಸ್ಪರ ಕೂದಲು ಎಳೆಯುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಜಗಳವಾಡಿದೆವು. ಪರಸ್ಪರರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಜಗಳದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಬೇರ್ಪಡಲು ಬಯಸಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಬಯಸಿದ್ದೆವು" ಎಂದು ಸೋನಾಕ್ಷಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು.

"ನಾನು ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾವು ತಕ್ಷಣ ಈ ಪ್ರಸ್ತಾಪಕ್ಕೆ ಹೌದು ಎಂದು ಹೇಳಿದೆವು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲು ಯೋಚಿಸಿದೆವು. ಕೇವಲ ಎರಡು ಅವಧಿಗಳಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಬದಲಾಯಿತು. ಇದು ಇತರ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆಲೋಚನಾ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು. ಇದು ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ. ಇದು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ. ದಂಪತಿಗಳ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯು ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು. ನಾವು ಪರಸ್ಪರ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ನಾನು ನನ್ನ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕು, ನನ್ನ ಸಂಗಾತಿ ನನ್ನನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕು. ಜಹೀರ್ ತನ್ನ ಸುತ್ತಲಿನ ಜನರನ್ನು ತುಂಬಾ ಗೌರವಿಸುತ್ತಾನೆ. ನಾನು ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನಿಸಿದ ಮೊದಲ ವಿಷಯ ಅದು. ಅವನು ತನ್ನ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅವನು ನನ್ನ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಅಂತಹ ಜನರು ಅಪರೂಪ" ಎನ್ನುತ್ತಾ ಸೋನಾಕ್ಷಿ ಸಿನ್ಹಾ ಜಹೀರ್ ಜೊತೆ ವಿಚ್ಛೇದನದ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು.

About the Author

Deepa A Reddy

2025ರಿಂದ ದೀಪಾ ಎ. ಅವರು Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಕರ್ತೆಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಬಿಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್‌ ಮತ್ತು ಹೆಲ್ತ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಓದುಗರ ಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಶೈಲಿ ಇವರ ಬರಹದ ವಿಶೇಷತೆ.

...Read More

