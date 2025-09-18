English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

18ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಪಕನೊಂದಿಗೆ ಮದುವೆ.. 23 ವರ್ಷದ ಮಗನ ಎದುರೇ ಪ್ರೇಮಿಯ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಶಾಕ್‌ ಕೊಟ್ಟ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಈಕೆ!

Actress Sonam Khan Second Marriage: ನಟಿಯೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ  23 ವರ್ಷದ ಮಗನ ಎದುರು ಮರುಮದುವೆಯಾಗಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಶಾಕ್‌ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಆ ನಟಿ ಯಾರು?   

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Sep 18, 2025, 08:46 AM IST
  • ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಅನೇಕ ತಾರೆಯರು ಇದ್ದಾರೆ.
  • 80 ಮತ್ತು 90 ರ ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ, ಅವರು ಅನೇಕ ದೊಡ್ಡ ನಟರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು.
  • ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಸೋನಮ್ ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿದರು.

18ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಪಕನೊಂದಿಗೆ ಮದುವೆ.. 23 ವರ್ಷದ ಮಗನ ಎದುರೇ ಪ್ರೇಮಿಯ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಶಾಕ್‌ ಕೊಟ್ಟ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಈಕೆ!

Actress Sonam Khan: ಬಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಅನೇಕ ತಾರೆಯರು ಇದ್ದಾರೆ. ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಈ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರ ನಟಿ ಕೂಡ ಅಂತಹ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಟಿ. ಅವರು 14 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರರಂಗವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಉತ್ತಮ ಎತ್ತರವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದರು. 80 ಮತ್ತು 90 ರ ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ, ಅವರು ಅನೇಕ ದೊಡ್ಡ ನಟರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು, ಆದರೆ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಮದುವೆಯಾಗಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ನಟಿ ಸೋನಮ್ ಖಾನ್, ಅವರು ಉದ್ಯಮದ ದೊಡ್ಡ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕ ರಾಜೀವ್ ರಾಯ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು, ನಂತರ ಅವರು ಭೂಗತ ಜಗತ್ತಿನೊಂದಿಗಿನ ಸಂಪರ್ಕದಿಂದಾಗಿ ದೇಶವನ್ನು ತೊರೆಯಬೇಕಾಯಿತು ಇದರಿಂದ ಇವರಿಬ್ಬರ ಸಂಬಂಧ ಕೂಡ ಹಾಳಾಯಿತು.

ಸೋನಮ್ ಖಾನ್ ರಜಾ ಮುರಾದ್ ಅವರ ಸೋದರ ಸೊಸೆ

ಸೋನಮ್ ಖಾನ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು. ಅವರ ತಂದೆಯ ಹೆಸರು ಮುಶೀರ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಅವರ ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು ತಲಾತ್ ಖಾನ್. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವರಿಗೆ ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಭಯಾನಕ ಖಳನಾಯಕನೊಂದಿಗೆ ಆಳವಾದ ಸಂಪರ್ಕವಿದೆ ಎಂದು ಕೆಲವೇ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಸೋನಮ್ 80 ಮತ್ತು 90 ರ ದಶಕದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಬಾಲಿವುಡ್ ಖಳನಾಯಕ ರಜಾ ಮುರಾದ್ ಅವರ ಸೋದರ ಸೊಸೆ. ಮುಸ್ಲಿಂ ಕುಟುಂಬದವರಾಗಿದ್ದರೂ, ಸೋನಮ್ ಇಬ್ಬರು ಹಿಂದೂ ಹುಡುಗರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ಮಗನ ತಾಯಿಯೂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲದರ ನಡುವೆ, ಸೋನಮ್ ತನ್ನ 23 ವರ್ಷದ ಮಗನ ಮುಂದೆ ಮರುಮದುವೆಯಾದಾಗ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಸುದ್ದಿಯಾದರು ಮತ್ತು ಅವರ ಮಗ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.

18 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ 36 ವರ್ಷದ ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು

ನಾಸಿರುದ್ದೀನ್ ಶಾ, ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್ ಮತ್ತು ಜಾಕಿ ಶ್ರಾಫ್ ಅಭಿನಯದ "ತ್ರಿದೇವ್" ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಖ್ಯಾತಿ ಗಳಿಸಿದ ಸೋನಮ್ ಖಾನ್, 90 ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾಗಲು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿದರು. 18 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ಸೋನಮ್ ತನಗಿಂತ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ವಯಸ್ಸಿನ (36) ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಜೀವ್ ರಾಯ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು ಮತ್ತು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಮತಾಂತರಗೊಂಡರು. ರಾಜೀವ್ ಅವರ ತಂದೆ ಗುಲ್ಶನ್ ರಾಯ್, "ದೀವಾರ್" ಮತ್ತು "ಮೊಹ್ರಾ" ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಗಿದ್ದರು.

ಭೂಗತ ಲೋಕವು ಕುಟುಂಬವನ್ನು ನಾಶಮಾಡಿತು

ಮದುವೆಯ ನಂತರ, ರಾಜೀವ್ ಮತ್ತು ಸೋನಮ್ ಒಬ್ಬ ಮಗನನ್ನು ಪಡೆದರು, ಅವನಿಗೆ ಅವರು ಗೌರವ್ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಿದರು. ಕ್ರಮೇಣ, ಗೌರವ್ ಆಟಿಸಂನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದುಬಂದಿತು, ಇದು ಸೋನಮ್ ತನ್ನ ಮಗನ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಚಿಂತೆಗೀಡು ಮಾಡಿತು. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಮದುವೆಯಾದ ಕೇವಲ ಆರು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ರಾಜೀವ್ ರೈ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಭೂಗತ ಜಗತ್ತಿನ ಬೆದರಿಕೆಗಳಿಂದಾಗಿ ದೇಶವನ್ನು ತೊರೆದು ಬ್ರಿಟನ್‌ಗೆ ಹೋದರು, ಆದರೆ ಸೋನಮ್ ತನ್ನ ಮಗನೊಂದಿಗೆ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಇರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಇದರ ನಂತರ, ಇಬ್ಬರೂ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದೂರವಾಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಅವರ ಸಂಬಂಧ ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಸೋನಮ್ 2016 ರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪತಿ ರಾಜೀವ್ ರೈ ಅವರಿಂದ ಬೇರ್ಪಟ್ಟರು ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರೂ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದರು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಸೋನಮ್ ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿದರು.

ಸೋನಮ್ ಖಾನ್ ಎರಡನೇ ಮದುವೆ
ಸೋನಮ್ ಖಾನ್ ತಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಮದುವೆಯ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿದರು. 2017 ರಲ್ಲಿ, ಸೋನಮ್ ತನ್ನ ಗೆಳೆಯ ಮುರಳಿಯನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು, ಅವರನ್ನು ಮೊದಲು ಪುದುಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾದರು. 2024 ರಲ್ಲಿ, ಸೋನಮ್ ಕೆಲವು ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಪತಿ ಮುರಳಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದರು. ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿ, ಸೋನಮ್ ಅವರ ಎರಡನೇ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಮಗ ಮುರಳಿ ಕೂಡ ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಸೋನಮ್‌ಗೆ ಈಗ 53 ವರ್ಷ, ಆದರೆ ಈ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಅವರು ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಫಿಟ್‌ನೆಸ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ 35 ವರ್ಷದ ನಟಿಯರಿಗೆ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

About the Author

Deepa A Reddy

2025ರಿಂದ ದೀಪಾ ಎ. ಅವರು Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಕರ್ತೆಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಬಿಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್‌ ಮತ್ತು ಹೆಲ್ತ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಓದುಗರ ಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಶೈಲಿ ಇವರ ಬರಹದ ವಿಶೇಷತೆ.

