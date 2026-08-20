Devi Mahatme Song: 'ಕಾಂತಾರ' ಖ್ಯಾತಿಯ ಅಬ್ಬಿ ವಿ ಕಂಠದಲ್ಲಿ 'ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ' ಚಿತ್ರದ ಹಾಡು ರಿಲೀಸ್‌!

Devi Mahatme: ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಮುಂಬರುವ ಸಿನಿಮಾ ಅಂದ್ರೆ, ಅದು "ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ" (Devi Mahatme). ಟೀಸರ್ ಮೂಲಕವೇ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಕುತೂಹಲ ಸೃಷ್ಟಿಸಿರುವ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರವೆಂದರೆ ಅದು 'ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ'. ಕೇವಲ ಟೀಸರ್ (Devi Mahatme Teaser) ಮೂಲಕವೇ ಜನಮನ ಗೆದ್ದಿರುವ ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಚಿತ್ರದ ಹೊಚ್ಚ ಹೊಸ ಹಾಡು ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಗೊಂಡಿದೆ. 'ಕಾಂತಾರ: ಚಾಪ್ಟರ್ 1' ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ 'ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ" ಹಾಡು ಹಾಡಿ, ವಿಶ್ವದೆಲ್ಲೆಡೆ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿರುವ ಖ್ಯಾತ ಗಾಯಕ ಹಾಗೂ ಸಂಯೋಜಕ ಅಬ್ಬಿ ವಿ (Abby V). ಅವರು ಈ ಚಿತ್ರದ "ಜಗವ ಕಾಯೋ ದೇವನು..." ಎಂಬ ಹಾಡಿಗೆ ಧ್ವನಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕಂಠಸಿರಿಯಿಂದ ಕನ್ನಡಿಗರ ಮನಗೆದ್ದಿರುವ ಅಬ್ಬಿ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕನ್ನಡಿಗರ ಹೃದಯಗೆಲ್ಲೋಕೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಕೆನಡಾದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದ ಅಬ್ಬಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಹಾಗೂ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪರಿಣತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ದೈವಿಕ ಭಾವವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಗೀತೆಗಳ ಮೂಲಕ ಅದ್ಭುತ ಕಂಠದಾನದ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವದೆಲ್ಲೆಡೆ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಅಬ್ಬಿ ಅವರು ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಹಾಡಿರುವ ‘ಜಗವ ಕಾಯೋ ದೇವನು’ ಹಾಡಿಗೆ ‘ಕಾಂತಾರ’ ಖ್ಯಾತಿಯ ಗೀತ ರಚನೆಕಾರ ಪ್ರಮೋದ್ ಮರವಂತೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬರೆದಿದ್ದು, ಲಿಖಿತ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಕಾಂತಾರ ಖ್ಯಾತಿಯ ಅಬ್ಬಿ ವಿ. ಅವರು ಕಂಠದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಡಿನ ದೃಶ್ಯರೂಪಕವೂ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಮೂಡಿಬಂದಿದ್ದು, ಸದ್ಯ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಭಾರೀ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ.
ಗಮನ ಸೆಳೆದ "ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ" ಟೀಸರ್!
ಹಾಡಿಗೂ ಮುನ್ನ ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಚಿತ್ರದ ಟೀಸರ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದು 1 ನಿಮಿಷ 5 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಟೀಸರ್ ಕೂಡ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದ ಮೇಲಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿತ್ತು. ಹಿರಿಯ ನಟ ರಂಗಾಯಣ ರಘು ಅವರ ಮುಖ್ಯ ಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಲಿಖಿತ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಂಗೀತ ಹಾಗೂ ಎಸ್.ಕೆ. ರಾವ್ ಅವರ ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಾಫಿ ಟೀಸರ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸಿದೆ.
"ಯುವಿಜಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋ" ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾ ಗಾಂಧಿ ರಾಜನ್ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾಗರಾಜ ಸೋಮಯಾಜಿ ಕಥೆ-ಚಿತ್ರಕಥೆ ಬರೆದು ನಿರ್ದೇಶನದ ಹೊಣೆ ಹೊತ್ತಿದ್ದು, ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನು ನಾಗರಾಜ ಸೋಮಯಾಜಿ ಹಾಗೂ ಭಾಸ್ಕರ ಬಂಗೇರ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಉಜ್ವಲ್ ಚಂದ್ರ ಸಂಕಲನ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
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ಸದ್ಯ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ‘ಜಗವ ಕಾಯೋ ದೇವನು’ ಹಾಡಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತಿರುವ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದು, ಜನರಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಚಿತ್ರ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದ್ದು, ಸಿನಿಪ್ರಿಯರಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದ ಮೇಲಿನ ಕುತೂಹಲ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.