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Devi Mahatme Song: 'ಕಾಂತಾರ' ಖ್ಯಾತಿಯ ಅಬ್ಬಿ ವಿ ಕಂಠದಲ್ಲಿ 'ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ' ಚಿತ್ರದ ಹಾಡು ರಿಲೀಸ್‌!

Devi Mahatme Song: 'ಕಾಂತಾರ: ಚಾಪ್ಟರ್ 1' ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ 'ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ" ಹಾಡು ಹಾಡಿ, ವಿಶ್ವದೆಲ್ಲೆಡೆ ಫೇಮಸ್‌ ಆಗಿರುವ  ಖ್ಯಾತ ಗಾಯಕ ಹಾಗೂ ಸಂಯೋಜಕ ಅಬ್ಬಿ ವಿ (Abby V). ಅವರು ಈ ಚಿತ್ರದ "ಜಗವ ಕಾಯೋ ದೇವನು..." ಎಂಬ ಹಾಡಿಗೆ ಧ್ವನಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕಂಠಸಿರಿಯಿಂದ ಕನ್ನಡಿಗರ ಮನಗೆದ್ದಿರುವ ಅಬ್ಬಿ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕನ್ನಡಿಗರ ಹೃದಯಗೆಲ್ಲೋಕೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ.

Written ByPrajwal B
Published: Aug 20, 2026, 04:27 PM IST|Updated: Aug 20, 2026, 04:28 PM IST
Devi Mahatme Song: 'ಕಾಂತಾರ' ಖ್ಯಾತಿಯ ಅಬ್ಬಿ ವಿ ಕಂಠದಲ್ಲಿ 'ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ' ಚಿತ್ರದ ಹಾಡು ರಿಲೀಸ್‌!

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Prajwal B

Prajwal B

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