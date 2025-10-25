ಎರಡು ಮಕ್ಕಳ ತಂದೆಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿ ಟ್ರೋಲ್‌ ಆದ ನಟಿ, ಸ್ಟಾರ್‌ ಹೀರೋಯಿನ್‌ ಆಗಿ ತಾಯಿಯ ಆಸೆ ಪೂರೈಸಿದ ಮಗಳು!

Soni Razdan: ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದೇ ವಿಧದಲ್ಲಿಯೇ ಸೋನಿ ರಜ್ದಾನ್ ಹೆಸರು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಹೇಶ್ ಭಟ್ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿ, ಈಗಾಗಲೇ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳ ತಂದೆಯಾದ ಅವರನ್ನು ತಾವು ಆಯ್ದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಟೀಕೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಯಿತು.
ಸೋನಿ ರಜ್ದಾನ್ 1956 ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 25 ರಂದು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಬರ್ಮಿಂಗ್ಹ್ಯಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಅವರ ತಂದೆ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಪಂಡಿತ್ ಮತ್ತು ತಾಯಿ ಜರ್ಮನ್-ಬ್ರಿಟಿಷ್. ಸೋನಿ ಎರಡು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಬೆಳೆದರು. ನಂತರ ಅವರು ಮಹೇಶ್ ಭಟ್ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿ, ತನ್ನ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಮಹೇಶ್ ಭಟ್ ಸೋನಿಗಿಂತ ಒಂಬತ್ತು ವರ್ಷ ದೊಡ್ಡವರು.
ಸೋನಿ ಮತ್ತು ಮಹೇಶ್ ಭಟ್ ದಂಪತಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದಾರೆ – ಆಲಿಯಾ ಮತ್ತು ಶಾಹೀನ್. ಆಲಿಯಾ ಭಟ್ ಇಂದು ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಟಾಪ್ ನಟಿಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿಭಿನ್ನ ಗುರುತಿನಿಂದ ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿಭೆಯಿಂದ ಅವರು ಯುವ ತಾರೆಯಾಗಿ ಹೆಸರು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸೋನಿ ರಜ್ದಾನ್ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ನಟನೆಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಅವರು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ರಂಗಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ "ದಿ ಕಲೆಕ್ಟರ್" ಎಂಬ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಚಲನಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರು. ಈ ಚಿತ್ರವು ಹೆಚ್ಚು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿಲ್ಲ. 1970ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಅವರು "36 ಚೌರಂಗಿ ಲೇನ್" ಬಂಗಾಳಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರು.
1981 ರಲ್ಲಿ ಸೋನಿ ರಜ್ದಾನ್ "ಅಹಿಸ್ತಾ ಅಹಿಸ್ತಾ" ಚಲನಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ದೀಪಾ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಬಾಲಿವುಡ್ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ನಂತರ ಅವರು ಅನೇಕ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದರು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸಿದರು.
ಸೋನಿ ರಜ್ದಾನ್ ಮತ್ತು ಮಹೇಶ್ ಭಟ್ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನವು ಕೆಲವರಿಗೆ ಟೀಕೆಗೂ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದರೂ, ಅವರ ಮಗಳು ಆಲಿಯಾ ಭಟ್ ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ತರುವಂತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕುಟುಂಬದ ಒಕ್ಕೂಟ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಭೆಯ ಪರಿಣಾಮ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.