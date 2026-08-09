/ಆಪರೇಷನ್ ಜರುಗತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ಹಾಡು ಹಾಡಿದ ಸೋನು ನಿಗಂ! ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಆತಂಕ 

Sonu Nigam Surgery : ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸೋನು ನಿಗಂ ಅವರು ಆಪರೇಷನ್ ಥಿಯೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಮಲಗಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ನೋವಿನ ನಡುವೆಯೂ ಅವರು 'ದುಲಾರಿ' ಚಿತ್ರದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಫಿ ಅವರ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಗೀತೆ ‘ಸುಹಾನಿ ರಾತ್ ಧಲ್ ಚುಕಿ’ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಅವರು, "ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ ನನ್ನ ವೈದ್ಯರಾದ ಡಾ. ನಿಲೇಶ್ ಸತ್ಭಾಯ್ ಮತ್ತು ಅವರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ನೀಡಿದ ಹಠಾತ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಇದು. ನೋವಿನ ನಡುವೆಯೂ ಸಂಗೀತ ನೀಡುವ ಆನಂದವೇ ಬೇರೆ" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ವಿಡಿಯೋ ಹೊರಬಿದ್ದ ತಕ್ಷಣವೇ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಪ್ರಮುಖ ಗಣ್ಯರು ಹಾಗೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸೋನು ನಿಗಂ ಅವರ ಶೀಘ್ರ ಚೇತರಿಕೆಗೆ ಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ. ಖ್ಯಾತ ಗಾಯಕಿ ಶ್ರೇಯಾ ಘೋಷಾಲ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, "ದಯವಿಟ್ಟು ಬೇಗ ಗುಣಮುಖರಾಗಿ ಸೋನು ಜೀ, ಇಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ಸಂಗೀತದ ಮೇಲಿರುವ ನಿಮ್ಮ ಸಮರ್ಪಣೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ವಿಶಾಲ್ ಮಿಶ್ರಾ, "ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನೀವು ನನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ದೇವರು, ಬೇಗ ಗುಣಮುಖರಾಗಿ" ಎಂದು ಆಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸೋನು ನಿಗಂ ಅವರು ತಾವು ಯಾವ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾಯಿಲೆಗಾಗಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿಲ್ಲ. ಆದರೂ, ಕಳೆದ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ನರಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ (Pinched Nerves) ಇರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎಂಆರ್ಐ, ಸಿಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಹಾಗೂ ಕಠಿಣ ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈಗ ಅದೇ ಸಮಸ್ಯೆಯ ನಿವಾರಣೆಗಾಗಿ ಅವರು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಊಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಗಾಯಕ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗುಣಮುಖರಾಗಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಮರಳಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.