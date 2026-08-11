/ಹಾಡು ಹಾಡುತ್ತ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡ ಸ್ಟಾರ್‌ ಗಾಯಕ ಸೋನು ನಿಗಮ್

ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಗಾಯಕ ಸೋನು ನಿಗಮ್ ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಕಂಠದಿಂದ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಸಂಗೀತ ಪ್ರಿಯರ ಮನ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಸಾವಿರಾರು ಜನರ ಮುಂದೆ ಹಾಡುವುದು ಅವರಿಗೆ ಹೊಸದಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಅವರು ಹಾಡಿದ್ದು ಯಾವುದೇ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಆಪರೇಷನ್ ಥಿಯೇಟರ್ನಲ್ಲಿ! ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಪರೇಷನ್ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆಯೇ ಸೋನು ನಿಗಮ್ ಹಾಡು ಹಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸೋನು ನಿಗಮ್ ಅವರು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ದಿವಂಗತ ಖ್ಯಾತ ಗಾಯಕ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಫಿ ಅವರ ಜನಪ್ರಿಯ ಹಾಡು ‘ಸುಹಾನಿ ರಾತ್ ಧಲ್ ಚುಕಿ’ಯನ್ನು ಹಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. 1949ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ದುಲಾರಿ ಸಿನಿಮಾದ ಈ ಹಾಡು ಇಂದಿಗೂ ಸಂಗೀತ ಪ್ರಿಯರ ನೆಚ್ಚಿನ ಹಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಸೋನು ನಿಗಮ್ ಅದನ್ನು ಆಪರೇಷನ್ ಥಿಯೇಟರ್ನಲ್ಲೇ ಹಾಡಿರುವುದು ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಶೇಷವಾಗಿಸಿದೆ.
ಆಪರೇಷನ್ ಥಿಯೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು?
ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆದ ಬಳಿಕ ಸೋನು ನಿಗಮ್ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಆತಂಕ ಶುರುವಾಯಿತು. ಅವರಿಗೆ ಏನಾಯಿತು? ಯಾವ ರೀತಿಯ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಗಂಭೀರ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆಯೇ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಬಂದವು.
ನಂತರ ಸ್ವತಃ ಸೋನು ನಿಗಮ್ ಅವರು ಈ ಕುರಿತು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಎಡಗೈಯ ಉಂಗುರದ ಬೆರಳಿಗೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದಾಗಿ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಾಡು ಹಾಡಿದ್ದು ಯಾವುದೇ ಪೂರ್ವನಿಯೋಜಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಸಹಜವಾಗಿ ನಡೆದ ಘಟನೆ ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹಾಡು ಹಾಡಲು ಕಾರಣವೇನು?
ಸರ್ಜರಿ ವೇಳೆ ತಾವು ಹಾಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣವನ್ನೂ ಸೋನು ನಿಗಮ್ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ವೈದ್ಯರಾದ ಡಾ. ನೀಲೇಶ್ ಸತ್ಭಾಯಿ ಅವರು ಸೋನು ನಿಗಮ್ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಯಾಗಿದ್ದರಂತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಆಪರೇಷನ್ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಕೇಳಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.
ಈ ವೇಳೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಫಿ ಅವರ ಹಾಡಿನ ಸಂಗೀತ ಮಾತ್ರ ಇರುವ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಪ್ಲೇ ಆಗಿದೆ. ಗಾಯನವಿಲ್ಲದ ಆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಸೋನು ನಿಗಮ್ ಅವರೊಳಗಿನ ಗಾಯಕ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಾವಾಗಿಯೇ ಹಾಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ, ಸರ್ಜರಿ ವೇಳೆ ಹಾಡುವ ಯಾವುದೇ ಪೂರ್ವಯೋಜನೆ ಸೋನು ನಿಗಮ್ ಅವರಿಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಡಿನ ಸಂಗೀತ ಕೇಳಿ ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಹಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ವೈದ್ಯರ ತಂಡಕ್ಕೂ ಸಿಕ್ಕಿತು ಅಚ್ಚರಿಯ ಅನುಭವ
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಎಂದರೆ ಗಂಭೀರ ವಾತಾವರಣ. ರೋಗಿ, ವೈದ್ಯರು ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗಮನ ಹರಿಸಿರುವ ಸಮಯ. ಆದರೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಪರೇಷನ್ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲಿದ್ದ ರೋಗಿಯೇ ಹಾಡು ಹಾಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಂಡಕ್ಕೂ ಇದು ಅಪರೂಪದ ಅನುಭವವಾಗಿತ್ತು. ಸೋನು ನಿಗಮ್ ವೈದ್ಯರಿಗಾಗಿ ಸುಮಾರು ಎರಡು–ಮೂರು ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಗಾಯಕನನ್ನು ಇಷ್ಟು ಹತ್ತಿರದಿಂದ, ಅದೂ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಾಡುವುದನ್ನು ಕೇಳುವ ಅವಕಾಶ ವೈದ್ಯರಿಗೂ ವಿಶೇಷ ಕ್ಷಣವಾಗಿತ್ತು.
ಈ ಅಪರೂಪದ ಕ್ಷಣವನ್ನು ನೆನಪಿಗಾಗಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸೋನು ನಿಗಮ್ ಅವರೇ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದರಂತೆ. ವೈದ್ಯರು ಆ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಸೋನು ನಿಗಮ್ ಅವರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಬಳಿಕವೇ ಅವರು ಅದನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸೋನು ನಿಗಮ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆದ ಬಳಿಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸೋನು ನಿಗಮ್ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆಯೇ ಆಗಿತ್ತು. ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಅವರು, ಇದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆಯೂ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇದೀಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಮತ್ತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯಬೇಕಾಯಿತು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ತಮ್ಮ ಮೂಳೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಸಂಧಿವಾತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರಬಹುದು ಎಂಬ ಅನುಮಾನವನ್ನು ಸೋನು ನಿಗಮ್ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯಂತೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮುಂದುವರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಆತಂಕಪಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಸೋನು ನಿಗಮ್, ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮುಗಿದಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರಫಿ ಹಾಡಿಗೆ ಸೋನು ನಿಗಮ್ ಧ್ವನಿ
ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಫಿ ಅವರ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಸೋನು ನಿಗಮ್ ಬಹಳ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ವಿಚಾರ. ರಫಿ ಅವರ ಗಾಯನ ಶೈಲಿಯಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗಿರುವ ಸೋನು ನಿಗಮ್, ಹಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅಂತಹ ಹಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ‘ಸುಹಾನಿ ರಾತ್ ಧಲ್ ಚುಕಿ’ಯ ಸಂಗೀತ ಆಪರೇಷನ್ ಥಿಯೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಬಂದಾಗ, ಅದನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರುವ ಬದಲು ಸೋನು ನಿಗಮ್ ಸ್ವತಃ ಹಾಡಲು ಆರಂಭಿಸಿರುವುದು ಇದೀಗ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಸರ್ಜರಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೂ ತಮ್ಮ ಗಾಯನದ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತದೊಂದಿಗಿನ ತಮ್ಮ ನಂಟನ್ನು ಅವರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಆತಂಕದ ಬಳಿಕ ನೆಮ್ಮದಿ
ಸೋನು ನಿಗಮ್ ಆಪರೇಷನ್ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಇರುವ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ ಅನೇಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಆತಂಕಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಡೆದಿರುವುದು ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಬಂದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕೊಂಚ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಸೋನು ನಿಗಮ್ ಅವರ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗಾಯನದ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವೂ ಈ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಸಂಗೀತವನ್ನು ತಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ವೈದ್ಯರಿಗಾಗಿ ಹಾಡು ಹಾಡಿದ ಅವರ ಈ ಅಪರೂಪದ ಕ್ಷಣ ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ ಪ್ರಿಯರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಸರ್ಜರಿ ವೇಳೆ ಹಾಡಿದ ಸೋನು ನಿಗಮ್ ಅವರ ವಿಡಿಯೋ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಅಚ್ಚರಿ ನೀಡಿದರೂ, ಸದ್ಯ ಅವರು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿರಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯಂತೆ ಗಮನಿಸಬೇಕಿದೆ.