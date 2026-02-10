ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟ, ಈಗ ಜೈಲು ಹಕ್ಕಿ..! ಇಡಿ ಚಿತ್ರರಂಗ ಮರೆತರೂ ಕೈ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ಸೋನು ಸೂದ್

Rajpal Yadav case : ತಮ್ಮ ಹಾಸ್ಯದ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸುತ್ತಿದ್ದ ನಟ ರಾಜ್ಪಾಲ್ ಯಾದವ್ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಸುಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ. ಚೆಕ್ ಬೌನ್ಸ್ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಅವರು ದೆಹಲಿಯ ತಿಹಾರ್ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಶರಣಾಗುವ ಮೊದಲು, ಅವರು ಜೈಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮುಂದೆ ಭಾವುಕರಾದರು. "ನನ್ನ ಬಳಿ ಹಣವಿಲ್ಲ, ನಾನು ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ನನಗೆ ಬೇರೆ ದಾರಿ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಟ ಸೋನು ಸೂದ್ ಈಗ ಅವರ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಉದ್ಯಮದ ಇತರರಿಗೂ ರಾಜ್ಪಾಲ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಜ್ಪಾಲ್ ಯಾದವ್ ಒಬ್ಬ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಕಲಾವಿದ, ಅವರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಮರೆಯಲಾಗದ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಪ್ರತಿಭೆಯಿಂದಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಸಮಯದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮೊತ್ತ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದು ದೇಣಿಗೆಯಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಕಷ್ಟದ ಸಮಯವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ, ಚಿತ್ರರಂಗವು ಅವರು ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ನೆನಪಿಸಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ, ನಾವು ಈ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡವರು ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತೇವೆ' ಎಂದು ಸೋನು ಸೂದ್ ತಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ರಾಜ್ಪಾಲ್ ಸೋನು ಸೂದ್ ಅವರ ಮುಂಬರುವ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲಿದ್ದು, ಆ ಚಿತ್ರದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ದೇಣಿಗೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಇದು ದೇಣಿಗೆಯಲ್ಲ, ಗೌರವ ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆಗಿದ್ದೇನು.. ? : ರಾಜ್ಪಾಲ್ ಯಾದವ್ ಅವರ ಈ ಪ್ರಕರಣ 2010 ರಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ 'ಅಟ ಪಟ ಲಪಟ' ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಮುರಳಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನಿಂದ 5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಆ ಚಿತ್ರ ಗಲ್ಲಾಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಯಿತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ರಾಜ್ಪಾಲ್ ಭಾರಿ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದರು. ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಸಾಲವನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸಲು ಅವರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ರಾಜ್ಪಾಲ್ ನೀಡಿದ್ದ ಚೆಕ್ಗಳು ಬೌನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದವು. ಕೊನೆಗೆ, ಪ್ರಕರಣ ನ್ಯಾಯಾಲಯವನ್ನು ತಲುಪಿತು.
2018 ರಲ್ಲಿ, ದೆಹಲಿಯ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ರಾಜ್ಪಾಲ್ ಯಾದವ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಚೆಕ್ ಬೌನ್ಸ್ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ದೋಷಿ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವರಿಗೆ ಆರು ತಿಂಗಳ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಲಾಯಿತು. ನಂತರ, 2019 ರಲ್ಲಿ, ಸೆಷನ್ಸ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಈ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯಿತು. ರಾಜ್ಪಾಲ್ ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ದೆಹಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. ಜೂನ್ 2024 ರಲ್ಲಿ, ರಾಜ್ಪಾಲ್ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸೌಹಾರ್ದಯುತ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿತ್ತು. ಅದೇ ರೀತಿ, ಅವರ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ಆದರೂ, ರಾಜ್ಪಾಲ್ ಇನ್ನೂ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಾವತಿಸದ ಕಾರಣ, ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 2, 2026 ರಂದು ಶರಣಾಗುವಂತೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿತು. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಅವರು ದೂರುದಾರರಿಗೆ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸುವ ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ್ದರು.