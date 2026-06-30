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‘ಕೇಕೆ’ಗೆ ಸಖತ್‌ ಡಾನ್ಸ್‌ ಮಾಡಿದ ಸೋನು ಗೌಡ! ‘ಗುಂಟೂರು ಅಮ್ಮಾಯಿ’ ಆದ ಕನ್ನಡದ ವೈರಲ್ ಗರ್ಲ್‌ 

ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮುಗಿಸಿ ಸದ್ದಿಲ್ಲದೇ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಿಂತಿರುವ ಸ್ಯಾಂಡಲ್‌ವುಡ್‌ನ ‘ಕೇಕೆ’ ಚಿತ್ರದ ವಿಶೇಷ ಐಟಂ ಹಾಡೊಂದು ಇಂದು ನಗರದ ಕಲಾವಿದರ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಗೊಂಡಿದೆ. ಸೋಮಶೇಖರ್ ಜಿ.ಕೆ‌ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬರುತ್ತಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಹೊಸ ಕಲಾವಿದರೇ ಮುಖ್ಯ ಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಬಳ್ಳಾರಿ ಮತ್ತು ಹೊಸಪೇಟೆ ಮೂಲದ ರಮಾಲಿ ನಾಯ್ಕ್ ಹಾಗೂ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿದ್ದಾರೆ. ಭರತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅವರ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕಿದೆ.

Written ByKrishna N K
Published: Jun 30, 2026, 10:14 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 10:14 PM IST
‘ಕೇಕೆ’ಗೆ ಸಖತ್‌ ಡಾನ್ಸ್‌ ಮಾಡಿದ ಸೋನು ಗೌಡ! ‘ಗುಂಟೂರು ಅಮ್ಮಾಯಿ’ ಆದ ಕನ್ನಡದ ವೈರಲ್ ಗರ್ಲ್‌ 
Source: Bureau

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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