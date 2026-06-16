Sonu Srinivas Gowda new car : ಹೊಸ ಕಾರಿನ ಫೋಟೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ನೆಟ್ಟಿಗರು "ಇಷ್ಟೊಂದು ದುಡ್ಡು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು?" ಅಂತ ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋಕೆ ಶುರು ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಸೋನು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡ ಖಡಕ್ ಆಗಿಯೇ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ಇನ್ಕಮ್ ಸೋರ್ಸ್ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
5 ವರ್ಷಗಳ ಕನಸಿನ ಕಾರು : ಸೋನು ಗೌಡ ಖರೀದಿಸಿರೋದು ಕಿಯಾ ಸೆಲ್ಟೋಸ್ ಕಾರಿನ ಟಾಪ್ ಎಂಡ್ ವರ್ಷನ್. ಬ್ಲಡ್ ರೆಡ್ ಕಲರ್ನ ಈ ಸನ್ರೂಫ್ ಕಾರನ್ನು ಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅವರ 5 ವರ್ಷಗಳ ಕನಸಾಗಿತ್ತಂತೆ. ವಿಶೇಷ ಅಂದ್ರೆ, ಕಾರು ತಗೊಳ್ಳೋಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಈ ಮುನ್ನ ತಮ್ಮ ಸಾಕು ನಾಯಿಗೆ 'ಕಿಯಾ' ಅಂತಾನೇ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದರಂತೆ ಸೋನು. ಸದ್ಯ ಈ ಕಾರನ್ನು ಅವರು 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಉಳಿದ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಲೋನ್ ಮಾಡಿ ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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ದುಡ್ಡು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು? : ಕಾರು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹರಿದುಬಂದ ಅಶ್ಲೀಲ ಹಾಗೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಸೋನು ಮುಟ್ಟಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತಿಲ್ಲ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ರೀಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಜೊತೆಗೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರಮೋಷನ್ಗೆ ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ಒಂದು ಕಂಪನಿಗೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಆಗಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿಂದಲೂ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಸಂಬಳ ಬರ್ತಿದೆ" ಎಂದು ತಮ್ಮ ಆದಾಯದ ಮೂಲವನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
'ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಒಟಿಟಿ 1' ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಮೂಲಕ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಸೋನು, ಆ ಬಳಿಕ ಕೆಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲೂ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿದ್ದರು. ಸದ್ಯ ಸಿನಿಮಾ ಆಫರ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸರ್ ಆಗಿ ಸಖತ್ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.