Jacqueline Fernandez Jugni song : ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಧೂಳೆಬ್ಬಿಸುತ್ತಿರುವ ಬೊಲಿವುಡ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಜಾಕ್ವೆಲಿನ್ ಫರ್ನಾಂಡೀಸ್ ಅಭಿನಯದ ‘ಜುಗ್ನಿ’ (Jugni song) ಆಲ್ಬಂ ಹಾಡು ಈಗ ಹೊಸದೊಂದು ಸೈಬರ್ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದೆ. ಬಿಪರಾಖ್ (B Praak) ಹಾಗೂ ಸೋನು ಟುಕ್ರಾಲ್ ಗಾಯನದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದಿರುವ ಈ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಜಾಕ್ವೆಲಿನ್ ಎಂದಿನಂತೆ ಸಖತ್ ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಹಾಗೂ ಮಾದಕ ನೃತ್ಯದ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಈ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ನಟಿಯ ಖಾಸಗಿ ಅಂಗ ಅಥವಾ ಒಳಾಂಗ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ರೀತಿಯ ವಿಡಿಯೋ ತುಣುಕೊಂದು ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಡ್ಗಿಚ್ಚಿನಂತೆ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಈ ವಿವಾದ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡ ‘ಜುಗ್ನಿ’ ಹಾಡಿನ ಗಾಯಕ ಸೋನು ತುಕ್ರಾಲ್, ದೆಹಲಿ ಸೈಬರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಅಧಿಕೃತ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಜಾಕ್ವೆಲಿನ್ ಅವರ ಯಾವುದೇ ಆಕ್ಷೇಪಾರ್ಹ ದೃಶ್ಯಗಳಿಲ್ಲ. ಯಾರೋ ನಟಿ ಹಾಗೂ ಆಲ್ಬಂ ತಂಡಕ್ಕೆ ಕಳಂಕ ತರುವ ದುರುದ್ದೇಶದಿಂದ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಸಿ, ನಕಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಹರಿದಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸೋನು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಹಾಗೂ ಬಾಲಿವುಡ್ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಎಐ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ದುರ್ಬಳಕೆ ತೀವ್ರ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಹಿಂದೆ ನಟಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅವರ ಡಿಪ್ಫೇಕ್ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಬಿಗ್ ಬಿ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಗಣ್ಯರು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಖಂಡಿಸಿದ್ದರು.
ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ನಟಿ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ಅವರ ಮುಖವನ್ನು ಬೇರೊಬ್ಬರ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಎಐ ಮೂಲಕ ಜೋಡಿಸಿ ವೈರಲ್ ಮಾಡಿದಾಗಲೂ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಜಾಕ್ವೆಲಿನ್ ಫರ್ನಾಂಡೀಸ್ ಅವರ ಖಾಸಗಿತನಕ್ಕೂ ಎಐ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು ಧಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದು, ಸೈಬರ್ ಪೊಲೀಸರು ಈ ನಕಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಹರಿಬಿಟ್ಟವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.