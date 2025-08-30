English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ತಂದೆಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದ ಈ ನಟನನ್ನೇ ಹುಚ್ಚಿಯಂತೆ ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ದ ನಟಿ ಸೌಂದರ್ಯ!? ಯಾರು ಕದಿಯಲಾಗದ ಇವರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕದ್ದ ಆತ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?

Actress Soundarya: ಎರಡು ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆ, ಸೌಂದರ್ಯ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಚಲನವಾಗಿದ್ದರು. ಪೋಸ್ಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ಸೇರುತ್ತಿದ್ದರು. 

  • ನಟಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಅವರ ಕ್ರೇಜ್‌ ಹೇಗಿತ್ತು ಎಂದರೇ ಆಗ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಗಳು ಕೂಡ ಅವರ ಡೇಟ್ಸ್ ಗಾಗಿ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರು
  • ಜಗಪತಿ ಬಾಬು ಕೂಡ ಒಂದು ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಅವರ ಮೇಲಿನ ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದರು

Soundarya Jagapathi babu: ನಟಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಅವರ ಕ್ರೇಜ್‌ ಹೇಗಿತ್ತು ಎಂದರೇ ಆಗ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಗಳು ಕೂಡ ಅವರ ಡೇಟ್ಸ್ ಗಾಗಿ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರು.. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಆ ಕಾಲದ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಸೌಂದರ್ಯ ಅವರ ಹೆಸರಿನೊಂದಿಗೆ ಚಲನಚಿತ್ರ ವ್ಯವಹಾರವೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಸೌಂದರ್ಯ ನಿಖರವಾಗಿ ಮೂರು ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆ 'ಮಾನವರಳಿ ಪೆಳ್ಳಿ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ಅದೇ ವರ್ಷ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 'ರಾಜೇಂದ್ರದು ಗಜೇಂದ್ರಡು' ಚಿತ್ರ ಸೌಂದರ್ಯಾ ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿತು.

ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾಯಲೋಡು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್‌ಡಮ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಅದಾದ ನಂತರ, ಹಲೋ ಬ್ರದರ್, ಅಲ್ಲಾರಿ ಪ್ರೇಮಿಕುಡು, ಮೇಡಂ ಮತ್ತು ಪೆಡರಾಯುಡು ಮುಂತಾದ ಸತತ ಹಿಟ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಏರಿದರು. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಸೌಂದರ್ಯ ಅವರ ಅದಮ್ಯ ಕ್ರೇಜ್ ಜೊತೆಗೆ, ಅವಕಾಶಗಳು ಅವರ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬಂದವು. ಅವರು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಏಳೆಂಟು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದರು. ತೆಲುಗು ಜೊತೆಗೆ, ಅವರು ತಮಿಳು, ಕನ್ನಡ, ಮಲಯಾಳಂ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ ತಮ್ಮ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದರು.

ಆದರೆ ದುರಾದೃಷ್ಟವಶಾತ್‌ ಸೌಂದರ್ಯಾ ಏಪ್ರಿಲ್ 17, 2004 ರಂದು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದರು. ಅವರು ನಿಧನರಾದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಕೇವಲ 27 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು. ಅವರ ಸಾವು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಚಿತ್ರರಂಗವನ್ನು ಆಘಾತಕ್ಕೀಡು ಮಾಡಿತು. ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಸೌಂದರ್ಯ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ನಾಯಕರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರೂ.. ಅವರಿಗೆ ಜಗಪತಿ ಬಾಬು ಅವರ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್‌ನಲ್ಲಿ 10 ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿತ್ತು.. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ನಡುವೆ ಉತ್ತಮ ಸ್ನೇಹವಿತ್ತು ಎಂಬ ಮಾತುಗಳಿದ್ದವು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ.. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಪ್ರೀತಿ ಇತ್ತು ಎಂಬ ವರದಿಗಳು ಸಹ ಬಂದವು.

ಆದರೆ ಜಗಪತಿ ಬಾಬು ಈಗಾಗಲೇ ವಿವಾಹಿತರಾಗಿದ್ದರು. ಜಗಪತಿ ಬಾಬು ಕೂಡ ಒಂದು ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಅವರ ಮೇಲಿನ ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಅವರ ಮರಣದ ನಂತರ ನಟ ಕಣ್ಣೀರು ಸುರಿಸಿದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವೀಡಿಯೊಗಳು ಇನ್ನೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಸೌಂದರ್ಯ ಅವರು ಸಾಯುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಟಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿಯೂ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾರ್ ನಾಯಕಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಆಗಲೂ ಅವರ ಗಳಿಕೆ ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ, ಅವರ ಮರಣದ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ಸೌಂದರ್ಯ 100 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದರು. 

ಸವಿತಾ ಎಂ.ಬಿ ಅವರು ZEE ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಹೆಲ್ತ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಿಂದ ಇವರು ವಾಹಿನಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

