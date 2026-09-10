/ಸೌಂದರ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯಿಂದ ಮೂರೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೊರ ಹೋಗೋ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದೇಕೆ?

ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 13ರಲ್ಲಿ ಮನೆಯೊಳಗಿನ ಆಟದ ಜೊತೆಗೆ ಫ್ಲೈಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಆಟವೂ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ಫ್ಲೈಟ್ನ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಎಂದು ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳನ್ನು ಎರಡು ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿಲ್ಲ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಟಾಸ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ತಂಡದ ಆಯ್ಕೆಯಂತೆ ಮಾಡ್ರನ್ ಮಹಾಕವಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಇದೀಗ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಫ್ಲೈಟ್ಗೆ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ. ವಿಐಪಿ ಗಗನ್ ಚಿನ್ನಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಲಾದ ವಿಶೇಷ ಅಧಿಕಾರದಂತೆ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಟಾಸ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಸೋತ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸದಸ್ಯರ ತಂಡದಿಂದ ಒಬ್ಬರನ್ನು ಮತ್ತೆ ಫ್ಲೈಟ್ಗೆ ಕಳುಹಿಸುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಅವರು ವಿಐಪಿ ಗಗನ್ ಚಿನ್ನಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಗಗನ್ ಅವರು ಮಂಜು ಅವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಮಂಜು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ತಂಡಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಫ್ಲೈಟ್ಗೆ ಮರಳಿದ ಮೊದಲ ರಾತ್ರಿಯೇ ಮಂಜು ಅವರ ಮಾತುಗಳು ಕೆಲ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಉಂಟುಮಾಡಿದಂತೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ‘ಮಾಡ್ರನ್ ಮಹಾಕವಿ’ ಎಂದು ಕರೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರಿಗೆ ಮಾತೇ ಬಂಡವಾಳ. ಆದರೆ, ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ವಿಚಾರವೇ ಇದೀಗ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಮಂಜು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆ, “ನನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ದೂರ ಕೇಳಿಸುತ್ತಿದೆಯಾ?” ಎಂದು ಸ್ಯಾಂಡಿಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಮಾತುಕತೆ ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದರಿಂದ ಇತರ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ನಿದ್ದೆಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಫ್ಲೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದರಿಂದ 9 ಮಂದಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಸೀಟ್ಗಳಲ್ಲೇ ಮಲಗಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯವರೆಗೂ ಸದ್ದು ಅಥವಾ ಮಾತುಕತೆ ಮುಂದುವರಿದರೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಮಂಜು ಅವರ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಲು ಸೌಂದರ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಬರದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಬೇಸರಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೊನೆಗೆ ಸ್ಯಾಂಡಿ ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
“ನಾನು ವಾಶ್ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಮಲಗುತ್ತೇನೆ, ಬಾಗಿಲು ತೆಗೆಯಿರಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್” ಎಂದು ಸ್ಯಾಂಡಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಬಳಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಯಾಂಡಿ ಕಣ್ಣೀರಿಡುತ್ತಿದ್ದುದನ್ನು ಕಂಡು ಅವಿನಾಶ್ ಶಠಮರ್ಷನ ಸೇರಿದಂತೆ ಉಳಿದ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಅವರನ್ನು ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಜು ಮತ್ತೆ ಫ್ಲೈಟ್ಗೆ ವಾಪಸ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅಲ್ಲಿನ ವಾತಾವರಣವೇ ಬದಲಾಗಿದೆಯಾ? ಅವರ ಮಾತಿನ ಶೈಲಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಿರಿಕಿರಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆಯಾ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.
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