English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Entertainment
  • ಆ ನಟನಿಗಾಗಿ ಧರ್ಮ ಬದಲಾಯಿಸಿದ ನಯನತಾರ..! ಆದರೂ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಆತನ ಪ್ರೀತಿ

ಆ ನಟನಿಗಾಗಿ ಧರ್ಮ ಬದಲಾಯಿಸಿದ ನಯನತಾರ..! ಆದರೂ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಆತನ ಪ್ರೀತಿ

Nayanthara religion conversion : ಸೌತ್‌ ಸಿನಿರಂಗದ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿಯರ ಪೈಕಿ ನಯನತಾರಾ ಸಹ ಒಬ್ಬರು. ಸಿನಿಮಾಗಳ ಜೊತೆ ಆಗಾಗ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಚಾರವಾಗಿಯೂ ಸಹ ಈ ಚೆಲುವೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾಳೆ. ಅಂದಹಾಗೆ.. ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದ ನಯನ ಅವರ ನಿಜವಾದ ಹೆಸರು ಡಯಾನಾ ಮರಿಯಮ್ ಕುರಿಯನ್. ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಂತರ ಅವರು ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಆಗಿದ್ದ ನಯನತಾರಾ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಮತಾಂತರಗೊಂಡರು. 

Written by - Krishna N K | Last Updated : Oct 30, 2025, 06:07 PM IST
    • ಸೌತ್‌ ಸಿನಿರಂಗದ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿಯರ ಪೈಕಿ ನಯನತಾರಾ ಸಹ ಒಬ್ಬರು.
    • ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಂತರ ಅವರು ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡರು.
    • ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಆಗಿದ್ದ ನಯನತಾರಾ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಮತಾಂತರಗೊಂಡರು.

Trending Photos

ಮಾನವೀಯತೆಯೇ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಎಂದು ಸಾರಿದ ʻರಾಜಕುಮಾರʼ.. ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಿ ಅಪ್ಪು ಮುಡಿಪಿಟ್ಟಿದ್ದು ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಗೊತ್ತೇ?
camera icon10
Puneeth Rajkumar 4th anniversary
ಮಾನವೀಯತೆಯೇ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಎಂದು ಸಾರಿದ ʻರಾಜಕುಮಾರʼ.. ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಿ ಅಪ್ಪು ಮುಡಿಪಿಟ್ಟಿದ್ದು ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಗೊತ್ತೇ?
&#039;ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್&#039; ಮಾತುಗಳು ಅಮರ: ಅವರ ನುಡಿಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಹೃದಯಗಳಿಗೆ ಬೆಳಕು!
camera icon12
Puneeth Rajkumar Death
'ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್' ಮಾತುಗಳು ಅಮರ: ಅವರ ನುಡಿಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಹೃದಯಗಳಿಗೆ ಬೆಳಕು!
ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಹಣ ಅದೃಷ್ಟವೋ ಅಥವಾ ದುರಾದೃಷ್ಟವೋ! ಜೇಬಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವ ಮುನ್ನ ಎಚ್ಚರ
camera icon5
Money On Road
ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಹಣ ಅದೃಷ್ಟವೋ ಅಥವಾ ದುರಾದೃಷ್ಟವೋ! ಜೇಬಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವ ಮುನ್ನ ಎಚ್ಚರ
100 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ 3 ಶುಭ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗ.. ತ್ರಿಗ್ರಹಿ ಯೋಗದಿಂದ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬಂಪರ್‌ ಲಕ್‌
camera icon5
Trigrahi Yoga
100 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ 3 ಶುಭ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗ.. ತ್ರಿಗ್ರಹಿ ಯೋಗದಿಂದ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬಂಪರ್‌ ಲಕ್‌
ಆ ನಟನಿಗಾಗಿ ಧರ್ಮ ಬದಲಾಯಿಸಿದ ನಯನತಾರ..! ಆದರೂ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಆತನ ಪ್ರೀತಿ

Actress Nayanthara religion : ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 2011 ರಲ್ಲಿ, ನಟಿ ನಯನತಾರಾ ಚೆನ್ನೈನ ಆರ್ಯ ಸಮಾಜ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಮತಾಂತರಗೊಂಡರು. ಸ್ವಂತ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಮತಾಂತರಗೊಂಡಿದ್ದಾಗಿ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮುಕ್ತ ಹೇಳಿಕೆ ಸಹ ನೀಡಿದ್ದರು.. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಹೌದು, ನಾನು ಹಿಂದೂ, ಇದು ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ನಿರ್ಧಾರ. ನಾನು ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದ.. ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ.' ಎಂದು ನಟಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೆ, ಆರ್ಯ ಸಮಾಜ ವಲಯಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ನಯನತಾರಾ ವಾಲ್ಟಾಕ್ಸ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಆರ್ಯ ಸಮಾಜ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ 'ಶುದ್ಧಿ ಕರ್ಮ' ಎಂಬ ವೈದಿಕ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಮೂಲಕ ಹಿಂದೂವಾದರು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಆಸ್ತಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡು 50, 100 ರೂ.ಗೆ ಭೀಕ್ಷೆ ಬೇಡಿದ ನಟಿ! ಕುಡುಕ ಗಂಡನಿಂದ ಈಕೆ ಜೀವನವೇ ನರಕವಾಯ್ತು

ಕೆಲವು ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ನಯನತಾರಾ ಈ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಅವರ ಮಾಜಿ ಗೆಳೆಯ ನಟ ಪ್ರಭುದೇವ ಕಾರಣ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಯನತಾರಾ ಪ್ರಭುದೇವ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಲು ಬಯಸಿದ್ದರು. ಅದರಂತೆ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಲು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಧರ್ಮದಿಂದ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಮತಾಂತರಗೊಂಡರು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್, ಮದುವೆಗೆ ಮುಂಚೆಯೇ ಅವರ ಸಂಬಂಧ ಮುರಿದುಬಿತ್ತು.  

ಪ್ರಭುದೇವ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧ ಮುರಿದುಬಿದ್ದ ನಂತರ, ನಯನತಾರಾ ವಿಘ್ನೇಶ್ ಶಿವನ್ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾದರು. ಈ ದಂಪತಿಗಳು ಸರೊಗಸಿ ಮೂಲಕ ಅವಳಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪೋಷಕರಾದರು. ನಯನತಾರಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಯಿರ್ ಮತ್ತು ಉಳಗಮ್ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳ ಜನನದ ನಂತರವೂ, ನಯನತಾರಾ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

nayanthara husbandnayanthara photosNayanthara Prabhu Deva RelationshipNayanthara Religion

Trending News