ಆ ನಟನಿಗಾಗಿ ಧರ್ಮ ಬದಲಾಯಿಸಿದ ನಯನತಾರ..! ಆದರೂ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಆತನ ಪ್ರೀತಿ

Actress Nayanthara religion : ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 2011 ರಲ್ಲಿ, ನಟಿ ನಯನತಾರಾ ಚೆನ್ನೈನ ಆರ್ಯ ಸಮಾಜ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಮತಾಂತರಗೊಂಡರು. ಸ್ವಂತ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಮತಾಂತರಗೊಂಡಿದ್ದಾಗಿ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮುಕ್ತ ಹೇಳಿಕೆ ಸಹ ನೀಡಿದ್ದರು..
ಹೌದು, ನಾನು ಹಿಂದೂ, ಇದು ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ನಿರ್ಧಾರ. ನಾನು ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದ.. ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ.' ಎಂದು ನಟಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೆ, ಆರ್ಯ ಸಮಾಜ ವಲಯಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ನಯನತಾರಾ ವಾಲ್ಟಾಕ್ಸ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಆರ್ಯ ಸಮಾಜ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ 'ಶುದ್ಧಿ ಕರ್ಮ' ಎಂಬ ವೈದಿಕ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಮೂಲಕ ಹಿಂದೂವಾದರು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ..
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಆಸ್ತಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡು 50, 100 ರೂ.ಗೆ ಭೀಕ್ಷೆ ಬೇಡಿದ ನಟಿ! ಕುಡುಕ ಗಂಡನಿಂದ ಈಕೆ ಜೀವನವೇ ನರಕವಾಯ್ತು
ಕೆಲವು ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ನಯನತಾರಾ ಈ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಅವರ ಮಾಜಿ ಗೆಳೆಯ ನಟ ಪ್ರಭುದೇವ ಕಾರಣ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಯನತಾರಾ ಪ್ರಭುದೇವ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಲು ಬಯಸಿದ್ದರು. ಅದರಂತೆ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಲು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಧರ್ಮದಿಂದ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಮತಾಂತರಗೊಂಡರು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್, ಮದುವೆಗೆ ಮುಂಚೆಯೇ ಅವರ ಸಂಬಂಧ ಮುರಿದುಬಿತ್ತು.
ಪ್ರಭುದೇವ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧ ಮುರಿದುಬಿದ್ದ ನಂತರ, ನಯನತಾರಾ ವಿಘ್ನೇಶ್ ಶಿವನ್ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾದರು. ಈ ದಂಪತಿಗಳು ಸರೊಗಸಿ ಮೂಲಕ ಅವಳಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪೋಷಕರಾದರು. ನಯನತಾರಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಯಿರ್ ಮತ್ತು ಉಳಗಮ್ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳ ಜನನದ ನಂತರವೂ, ನಯನತಾರಾ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.