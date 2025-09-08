English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮುಡಿದ ನಟಿಗೆ ಕಾದಿತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಶಾಕ್‌..! ತುಂಡು ಹೂವಿನ ಮೊಳಕ್ಕೆ ವಿಧಿಸಬೇಕಾಯ್ತು ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ದಂಡ..

Biosecurity violation: ಖ್ಯಾತ ನಟಿಯೊಬ್ಬರು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಓಣಂ ಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಹಬ್ಬದದಿನವೇ ದೊಡ್ಡದೊಂದು ಶಾಕ್‌ ಕಾದಿತ್ತು..! ಅವರು ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೂವಿನ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣ ದಂಡ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಯಿತು.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Sep 8, 2025, 02:01 PM IST
  • ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಗಳಿಂದ ತರುವ ಸಸ್ಯ, ಹೂ, ಹಣ್ಣು, ತರಕಾರಿ ಮುಂತಾದವುಗಳ ಮೇಲೆ ಕಠಿಣ ನಿಯಮಗಳಿವೆ
  • ಈ ಘಟನೆ ಬಳಿಕ ಓಣಂ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋದ ನವ್ಯಾ ನಾಯರ್ ಅವರಿಗೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಮರೆಯಲಾಗದ ಅನುಭವವಾಯಿತು

ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮುಡಿದ ನಟಿಗೆ ಕಾದಿತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಶಾಕ್‌..! ತುಂಡು ಹೂವಿನ ಮೊಳಕ್ಕೆ ವಿಧಿಸಬೇಕಾಯ್ತು ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ದಂಡ..

actress penalty: ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ನಡೆದ ಓಣಂ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಭಾರತೀಯರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈ ಸಂಭ್ರಮದ ನಡುವೆ ಖ್ಯಾತ ಮಲಯಾಳಂ ನಟಿ ನವ್ಯಾ ನಾಯರ್ ಅವರಿಗೆ ಎದುರಾದ ಅನುಭವ ಮಾತ್ರ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿತ್ತು. ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವರು ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕೇವಲ ಕೆಲವು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದರು ಅದೇ ಅವರಿಗೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ದಂಡದ ಶಾಕ್ ತಂದಿತು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: "ಸಲ್ಮಾನ್‌ಖಾನ್‌ ಒಬ್ಬ ಗೂಂಡಾ, ಅವರಿಗೆ ನಟನೆಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ"..! ಬಾಯಿಜಾನ್‌ ವಿರುದ್ದ ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕನ ಬಹಿರಂಗ ಆರೋಪ..! ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಕೆಂಡಾಮಡಲ

ನವ್ಯಾ ನಾಯರ್ ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸುಮಾರು 15 ಸೆಂ.ಮೀ ಅಳತೆಯ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಮೆಲ್ಬೋರ್ನ್ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅವರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ತಕ್ಷಣವೇ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿತು. ಇದರ ಫಲಿತಾಂಶವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ 1.25 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಯಿತು. ನಂತರ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ನವ್ಯಾ ನಾಯರ್, “ನನ್ನ ತಂದೆ ಕೊಚ್ಚಿಯಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ್ದರು. ಅದನ್ನು ಎರಡು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ಸೀಳಲಾಗಿತ್ತು. ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಡಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಭಾಗವನ್ನು ನನ್ನ ಬ್ಯಾಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಈ ಹೂವು ನನಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ತಂದಿತು” ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸಿನಿಮಾದ ದೃಶ್ಯವೊಂದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ದ ನಟಿ! ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮುಂದೆಯೇ ಆಗಿತ್ತಂತೆ ಹೆರಿಗೆ..

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಗಳಿಂದ ತರುವ ಸಸ್ಯ, ಹೂ, ಹಣ್ಣು, ತರಕಾರಿ ಮುಂತಾದವುಗಳ ಮೇಲೆ ಕಠಿಣ ನಿಯಮಗಳಿವೆ. ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಉಂಟಾಗದಂತೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೇ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನವ್ಯಾ ನಾಯರ್ ಅವರಿಗೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಯಿತು. ಒಣ ಹೂವಲ್ಲ, ಹೊಸ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವುದೇ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಘಟನೆ ಬಳಿಕ ಓಣಂ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋದ ನವ್ಯಾ ನಾಯರ್ ಅವರಿಗೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಮರೆಯಲಾಗದ ಅನುಭವವಾಯಿತು ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.

 

Biosecurity violationairport fineactress penaltyAustralia customsflower import rules

