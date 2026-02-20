ಬದುಕಿನ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಆಸೆ ಈಡೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಶಾಕಿಂಗ್‌ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡ ಶಕೀಲಾ..! ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ

Shakeela spiritual journey : ನಟಿ ಶಕೀಲಾ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.. "ಹ್ಯಾಪಿ ಜರ್ನಿ ಮಾಮಾ, ನಿಮ್ಮ ಕನಸು ನನಸಾಗುತ್ತಿದೆ" ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಸ್ನೇಹಿತರು ಶೇರ್ ಮಾಡಿರುವ ಕ್ಲೀಪ್ ನೋಡಿದ ನೆಟ್ಟಿಗರೂ ಸಹ ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಎಂದು ಶುಭ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ..
ಹೌದು.. ಶಕೀಲಾ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ನಟಿ ಮುಮ್ತಾಜ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ಶಕೀಲಾ ತಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಮತ್ತು ತಾವು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರು. ನಟಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಬಯಸುವುದಾಗಿ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪಯಣ ಮುಂದುವರೆಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಾಹು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಎಂದು ಮುಮ್ತಾಜ್ ಸಹ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದರು.
90 ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಅನ್ನು ಆಳಿದ್ದ ಶಕೀಲಾ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ತಮಿಳು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ 'ಕುಕ್ ವಿತ್ ಕೋಮಲಿ' ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದರು.. ಇದೀಗ ಮೆಕ್ಕಾ ಪ್ರವಾಸದ ಮೂಲಕ ಶಕೀಲಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯದ ಆರಂಭಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ..
ನಟಿ ಶಕೀಲಾ ಅವರು ಉಮ್ರಾ ಮಾಡಲು ಮೆಕ್ಕಾಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅವರ ಬಹುಕಾಲದಿಂದ ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಯಾಣ. ಅವರ ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತ ಸತೀಶ್ ಕ್ರಿಸ್ಟೋಫರ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ, ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಅಬಯಾ ಧರಿಸಿದ ನಟಿಯನ್ನು ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತರು ಬೀಳ್ಕೊಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಅವರ ಹೊಸ ಜೀವನ ಪ್ರಯಾಣ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತವಾಗಿ ನೋಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.