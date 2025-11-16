ಏನಿದು ಮಗಳ ವಯಸ್ಸಿನ ನಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಬಾಲಯ್ಯನ ವರ್ತನೆ? ಹಿರಿಯ ನಟ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕೆಂಡಾಮಂಡಲವಾದ ಫ್ಯಾನ್ಸ್..‌

Nandamuri Balakrishna controversy: ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೂಪರ್ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರ 'ಭಜರಂಗಿ ಭಾಯಿಜಾನ್' ನಲ್ಲಿ 'ಮುನ್ನಿ' ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಹರ್ಷಾಲಿ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ, 10 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಗೆ ಮರಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಪುನರಾಗಮನವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು. ಹರ್ಷಾಲಿ ದಕ್ಷಿಣದ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ನಟ ನಂದಮೂರಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರೊಂದಿಗೆ 'ಅಖಂಡ 2' ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಈ ಚಿತ್ರದ 'ತಾಂಡವಂ' ಹಾಡನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಈ ಹಾಡಿನ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಖಂಡ 2 ರ ಸಂಪೂರ್ಣ ತಂಡವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಹರ್ಷಾಲಿ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಮತ್ತು ನಂದಮೂರಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಕೂಡ ಈ ಹಾಡಿನ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಇದರ ಮಧ್ಯ ನಂದಮೂರಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಹರ್ಷಾಲಿಯೊಂದಿಗಿನ ವರ್ತನೆ ನೆಟಿಜನ್ಗಳನ್ನು ಕೆರಳಿಸಿದೆ.
ಹಾಡಿನ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ, ಹರ್ಷಾಲಿ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಅವರು ನಂದಮೂರಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರೊಂದಿಗೆ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದ್ದರು. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಂದಮೂರಿ ಹರ್ಷಾಲಿಯ ಕೈಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ತನ್ನ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಫೋಟೋ ತೆಗೆಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೋದರು. ಹರ್ಷಾಲಿ ನಟನ ಕೃತ್ಯದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡಿದ್ದು ಅವಳ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ, ಮತ್ತೊಂದು ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ, ನಂದಮೂರಿ ತನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವಂತೆ ಕೇಳುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಹರ್ಷಾಲಿ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಆತಂಕ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಈಗ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ನಂದಮೂರಿಯವರ ಈ ಕೃತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನೆಟಿಜನ್ಗಳು ತಮ್ಮ ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಅನೇಕರು ಹರ್ಷಾಲಿಯನ್ನು ಅವರಿಂದ ದೂರವಿರಲು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-BBK 12: ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಚರ್ಚೆಯ ನಡುವೆ ಏಕಾಏಕಿ ವಿದಾಯದ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ ಗಿಲ್ಲಿ! ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಶಾಕ್..
ನಂದಮೂರಿ ಮತ್ತು ಹರ್ಷಾಲಿಯ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆದ ನಂತರ, ನೆಟಿಜನ್ಗಳು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಬಳಕೆದಾರರು, 'ದಯವಿಟ್ಟು... ಯಾರಾದರೂ ಅವಳನ್ನು ಅವನಿಂದ ದೂರ ಮಾಡಿ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬರು, 'ಹರ್ಷಾಲಿಯ ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಗು ಇದೆ, ಆದರೆ ಅವಳ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಮತ್ತು ಭಯ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬರು, 'ಅವಳನ್ನು ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳಂತೆ ಈ ರೀತಿ ಎಳೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಹರ್ಷಾಲಿ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಪುನರಾಗಮನವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದರು. ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ 'ಬಜರಂಗಿ ಭಾಯಿಜಾನ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಿ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಶಂಸೆಯನ್ನು ಪಡೆದರು. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಹುಡುಗಿಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು. ಈ ಚಿತ್ರದ ನಂತರ, ಹರ್ಷಾಲಿ ನಟನೆಯಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದರು, ಆದರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಈಗ ಹರ್ಷಾಲಿ ಮತ್ತೆ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಸುದ್ದಿ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ತಂದಿದೆ. ಅನೇಕರು ಅವರ ಪೋಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಬೆಳ್ಳಿ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಅವರ ಪುನರಾಗಮನದ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಸಂತೋಷವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹರ್ಷಾಲಿ ಅವರ ಮುಂಬರುವ ಚಿತ್ರವು ಡಿಸೆಂಬರ್ 5, 2025 ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಇದು ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರವಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಹಿಂದಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಡಬ್ ಮಾಡಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-BBK 12: ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಚರ್ಚೆಯ ನಡುವೆ ಏಕಾಏಕಿ ವಿದಾಯದ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ ಗಿಲ್ಲಿ! ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಶಾಕ್..