ಟಾಪ್‌ 5 ರಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಸ್ಪಂದನಾ ಎಲಿಮಿನೇಟ್‌..! ಬಿಗ್‌ ಆಟಕ್ಕೆ ಪುಲ್‌ ಸ್ಟಾಪ್‌ ಇಟ್ಟ ಕಳ್ಳಪುಟ್ಟಿ

Spandana Somanna eliminated : ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 12 ರೋಚಕ ತಿರುವು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ವಾರಾಂತ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ಡಬಲ್ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಶಾಕ್ ನೀಡಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ ನಿನ್ನೆ ಬಿಗ್ ಹೌಸ್ನಿಂದ ಸೂರಜ್ ಸಿಂಗ್ ಹೊರ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಚಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅಂದಹಾಗೆ ಇಂದು ಸ್ಪಂದನಾ ಈ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಲಿದ್ದಾರೆ.. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..
ಧ್ರುವಂತ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ರೆ, ಸೂರಜ್ನನ್ನು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಕಳುಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತ ನೀಡಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ಕುರಿತು ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಹ ಅಸಮಧಾನ ವ್ಯಕ್ತ ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ರಾಶಿಕಾ ಔಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಊಹೆ ಮಾಡಿದ್ದವರಿಗೆ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಕಾದಿದ್ದು, ಇಂದು ಸ್ಪಂದನಾ ಸೋಮಣ್ಣ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರ ಹೊಗಲಿದ್ದಾರೆ..
ಹೌದು.. ಕುಟುಂಬದ ಜೊತೆ ವಾರ ಪೂರ್ತಿ ಫುಲ್ ಖುಷ್ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ಏಕಾಎಕಿ ಬಿಗ್ಬಾಶ್ ಡಬಲ್ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಶಾಕ್ ನೀಡಿದೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ನಿನ್ನೆ ಸೂರಜ್ ಸಿಂಗ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ಮತ್ತೊಮ್ಮ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರ ಹೋಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಮೂಡಿರುವ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂದ್ರೆ ಧ್ರುವಂತ್, ರಾಶಿಕಾ, ಸ್ಪಂದನಾ ಪೈಕಿ ಇಂದು ಯಾರು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ..
ಆದರೆ, ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಇಂದು ಸ್ಪಂದನಾ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಆಟಕ್ಕೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಯಸ್... ಕಳ್ಳಪುಟ್ಟಿ ಸ್ಪಂದನಾ ಈ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋನಿಂದ ಹೊರ ಬರಲಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಷಃ ಇದನ್ನು ಯಾರೂ ಊಹೆ ಸಹ ಮಾಡಿರಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇದು ನಿಜ.. ಇಷ್ಟು ದಿನ ಸ್ಪಂದನಾ ತಮ್ಮದೇಯಾದ ಸ್ಟಾಟರ್ಜಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಆಟವಾಡಿದರೂ ಸಹ ಯಾವುದೇ ಪರಿಣಾತ್ಮಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎನ್ನಬಹುದು.