ಬೆಂಗಳೂರು : ಕನ್ನಡ ಕಿರುತೆರೆಯ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟಿ ಹಾಗೂ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಮಾಜಿ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಸ್ಪಂದನಾ ಸೋಮಣ್ಣ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಮಹತ್ವದ ವಿಷಯವೊಂದನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದ ತಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅವರು ಕೊನೆಗೂ ಅಧಿಕೃತ ಸ್ಪರ್ಶ ನೀಡಿದ್ದು, ಪ್ಯಾರಿಸ್ನಿಂದ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಫೋಟೋಗಳು ಈಗ ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ.
ಪ್ಯಾರಿಸ್ನಲ್ಲಿ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಕ್ಷಣಗಳು
ಫ್ರಾನ್ಸ್ನ ವಿಶ್ವಪ್ರಸಿದ್ಧ ಐಫೆಲ್ ಟವರ್ ಎದುರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಿಯಕರನೊಂದಿಗೆ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಿಂತಿರುವ ಸುಂದರ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಸ್ಪಂದನಾ ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೇಮದ ಸುಂದರ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿದ ಈ ಚಿತ್ರಗಳು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನಸೆಳೆದಿವೆ.
ಈ ಫೋಟೋಗಳಿಗೆ ಅವರು ನೀಡಿರುವ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. “Plot Twist: Paris isn’t the highlight here” ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಸ್ಪಂದನಾ, ಪ್ಯಾರಿಸ್ಗಿಂತ ತಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯೇ ಮುಖ್ಯ ಎನ್ನುವ ಸುಳಿವು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಸಾಲು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಖ ತೋರಿಸದ ಮಿಸ್ಟರಿ ಮ್ಯಾನ್!
ಸ್ಪಂದನಾ ತಮ್ಮ ಪ್ರೇಮಿಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದರೂ, ಅವರ ಮುಖವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಫೋಟೋಗಳಲ್ಲೂ ಪ್ರಿಯಕರನ ಮುಖ ಕಾಣದಂತೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವುದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಕುತೂಹಲವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಬಾಯ್ಫ್ರೆಂಡ್ ಹೆಸರು ಅಥವಾ ವೃತ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ “ಆ ಲಕ್ಕಿ ಬಾಯ್ ಯಾರು?” ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಬಳಿಕವೂ ಮುಂದುವರಿದ ಚರ್ಚೆ
ಸ್ಪಂದನಾ ಸೋಮಣ್ಣ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೇ ಅವರ ಪ್ರೇಮ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಊಹಾಪೋಹಗಳು ಹರಿದಾಡಿದ್ದವು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಬಾಯ್ಫ್ರೆಂಡ್ ಕುರಿತು ಅನೇಕ ಸುದ್ದಿಗಳು ಹರಿದಾಡಿದ್ದರೂ, ನಟಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿರಲಿಲ್ಲ.
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ನಿಂದ ಹೊರಬಂದ ನಂತರ ಅವರು ಹಲವು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದ ಸ್ಪಂದನಾ, ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಖಾಸಗಿಯಾಗಿಯೇ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ರೇಮದ ಬಗ್ಗೆ ಸುಳಿವು ನೀಡಿರುವುದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಸಂತಸದ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದೆ.
ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಶುಭಾಶಯಗಳ ಮಹಾಪೂರ
ಸ್ಪಂದನಾ ಅವರ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಸಾವಿರಾರು ಲೈಕ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳು ಹರಿದುಬಂದಿವೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಕಿರುತೆರೆ ಕಲಾವಿದರು ಹಾಗೂ ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರೂ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. “ಕ್ಯೂಟ್ ಕಪಲ್”, “ಕೊನೆಗೂ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರಿ”, “ಮುಖವನ್ನೂ ಬೇಗ ತೋರಿಸಿ” ಎಂಬ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿವೆ.
ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್
ಪ್ಯಾರಿಸ್ನ ಸುಂದರ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಫೋಟೋಗಳು ಮತ್ತು ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿರುವ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ಗಳ ಕಾರಣದಿಂದ ಸ್ಪಂದನಾ ಅವರ ಪೋಸ್ಟ್ ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರಿಯಕರನ ಮುಖವನ್ನು ಯಾವಾಗ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದನಾ ಸೋಮಣ್ಣ ಅವರ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಕನ್ನಡ ಮನರಂಜನಾ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದ್ದು, ಅವರ ಪ್ರೇಮ ಕಥೆಯ ಮುಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾದು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
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