Sreeleela: ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯರ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಯಾವಾಗ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ವಿಫಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ. ಪ್ರತಿಭೆ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯ ಮಾತ್ರ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ.. ಅವರು ಮಾಡಿದ ಚಿತ್ರಗಳು ಹಿಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಮುಂದಿನ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಬರುತ್ತದೆ. ಈಗ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ಕೇವಲ ಒಂದು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ. ಹೀಗಿರುವಾಗ, ಒಬ್ಬ ನಾಯಕಿ ಹಿಟ್ ಅಥವಾ ಫ್ಲಾಪ್ ಎಂಬುದನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಸತತ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಟಿ 18 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಸತತ ಚಿತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಪುನರಾಗಮನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು 24 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ದಿಟ್ಟ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮೂರು ಮಕ್ಕಳ ತಾಯಿಯಾದರು. ಆ ನಾಯಕಿ ಯಾರು?
ನಾವು ಹೇಳುತ್ತಿರುವ ನಾಯಕಿ ಯಾರು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ತಿಳಿದಿದೆ. ಅವರು ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ.. ಜನಪ್ರಿಯ ಟಾಲಿವುಡ್ ನಾಯಕಿ ಶ್ರೀಲೀಲಾ. ಅವರು ತೆಲುಗು ಜೊತೆಗೆ ತಮಿಳು ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದರು. ಅವರು ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಭರತನಾಟ್ಯದಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದರು. ನಂತರ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನದತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಿ ವೈದ್ಯಕೀಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದರು. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ, ಅವರಿಗೆ ಬಾಲ ಕಲಾವಿದೆಯಾಗುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತು. 2017 ರಲ್ಲಿ, ಅವರು 'ಚಿತ್ರಗದ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಾಲ ಕಲಾವಿದೆಯಾಗಿ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. 2019 ರಲ್ಲಿ, ಅವರು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರ 'ಕಿಸ್' ಮೂಲಕ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದರು. ಅದರ ನಂತರ, ಅವರು 'ಭರತ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. 2021 ರಲ್ಲಿ, ರೋಷನ್ ನಾಯಕನಾಗಿ ನಟಿಸಿದ 'ಪೆಲ್ಲಿ ಸಂಧಾ ಡಿ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಅವರು ತೆಲುಗು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು.
ಶ್ರೀಲೀಲಾ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರದಿಂದಲೇ ತೆಲುಗು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾದರು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಈ ನಟಿಯ ನೃತ್ಯ ಕೌಶಲ್ಯವು ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕರನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಿಸಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಶ್ರೀಲೀಲಾಗೆ ಒಂದರ ನಂತರ ಒಂದರಂತೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದವು. ಹೀಗಾಗಿ, ಅವರು ಬೆರಳೆಣಿಕೆಯಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ನಿರತರಾಗಿದ್ದರು. ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ 8 ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅತ್ಯಂತ ಜನನಿಬಿಡ ನಾಯಕಿಯಾದರು. ಅವರು ಧಮಾಕಾ, ಭಗವಂತ ಕೇಸರಿ, ಗುಂಟೂರು ಕರಮ್, ಸ್ಕಂದ ಮತ್ತು ಆದಿ ಕೇಶವದಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಬಜೆಟ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರು.
ಈ ನಾಯಕಿ ಮಾಡಿರುವ ಕೆಲವು ಚಿತ್ರಗಳು ಮಾತ್ರ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿವೆಯಾದರೂ, ಅವರ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಪುಷ್ಪ 2 ರಲ್ಲಿ 'ಕಿಸ್ಸಿಕ್' ಎಂಬ ವಿಶೇಷ ಗೀತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅವರ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಈಗ ಅವರು ಬಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಕಾಲಿಡಲು ಸಿದ್ಧರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅನುರಾಗ್ ಬಸು ಅವರ ಪ್ರಣಯ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಆರ್ಯನ್ ಜೊತೆಗೆ ನಟಿಸಲು ಅವರು ಸಿದ್ಧರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಲೀಲಾ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಅವರು ಮೂರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ದತ್ತು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು 24 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯಾದರು ಆದ್ರೀಗ ಅವರಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳ ದತ್ತು ಸ್ವೀಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಅವರು, "ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ ತಾಯಿಯಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ನಾನು ಅವರಿಗೆ ತಾಯಿಯಂತೆ. 2019ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಿಸ್ ಚಿತ್ರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ನಿರ್ದೇಶಕರು ನನ್ನನ್ನು ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ದರು. ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನನ್ನ ಮೂವರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದೆ. ಈ ವಿಷಯ ಯಾವಾಗಲೂ ರಹಸ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಾಗಲೆಲ್ಲಾ ನಾನು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತೇನೆ. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ನಾನು ಅವರನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇನೆ." ಈ ಸುಂದರಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸುತ್ತಿರುವ ಪರಾಶಕ್ತಿ ಚಿತ್ರವು ಜನವರಿ 10 ರಂದು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.
