ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಯ್ತು ಗ್ರೀನ್‌ ಸಿಗ್ನಲ್‌! ಬಾಲಿವುಡ್‌ ನಟನ ಜೊತೆ ಮದುವೆಗೆ ಅಸ್ತು ಅಂದ್ರಾ ನಟಿಯ ತಾಯಿ?

Sreeleela Marriage: ಟಾಲಿವುಡ್ ಮತ್ತು ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿರುವ ನಾಯಕಿ ಎಂದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅದು ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಎಂದೇ ಹೇಳಬಹುದು. ಅವರ ಚಿತ್ರಗಳು ಸತತವಾಗಿ ಸೋಲುತ್ತಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಈಕೆಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿವೆ. ಎಲ್ಲಾ ನಾಯಕರು, ಹಿರಿಯರು ಮತ್ತು ಕಿರಿಯರು ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಹೆಸರನ್ನು ಜಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದರೊಂದಿಗೆ, ಅವರ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ನಿಯರ ಬಗ್ಗೆ ಗಾಸಿಪ್ಗಳು ಹರಿದಾಡುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ, ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ವದಂತಿಗಳು ಹರಡುತ್ತಿವೆ.
ನಟಿ ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಬಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಅನುರಾಗ್ ಬಸು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಆಶಿಕಿ 3 ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಅವರು ಹಿಂದಿ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಆರ್ಯನ್ ಜೊತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಆಶಿಕಿ 3 ಈ ವರ್ಷ ಡಿಸೆಂಬರ್ 25 ರಂದು ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಎದುರು ಬರಲಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಚಿತ್ರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಆರ್ಯನ್ಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿದ್ದು, ಇಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಪರಿಚಯ ಪ್ರೀತಿಗೆ ತಿರುಗಿತು ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರೂ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:"ಮುತ್ತು.. ಮುದ್ದು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾನು ನನ್ನ ಶಾಲಾ ದಿನಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ".. ಹೇಳಿಕೆಯ ಮೂಲಕವೇ ಶಾಕ್ ಕೊಟ್ಟ ನಟಿ
ಕಾರ್ತಿಕ್ ಹೋದಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಅವರನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಸಿನಿಮಾ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಆರ್ಯನ್ ಅವರ ತಾಯಿಗೆ ಶ್ರೀಲೀಲಾ ತುಂಬಾ ಹತ್ತಿರವಾದರು. ಅವರ ಭಾವಿ ಸೊಸೆ ವೈದ್ಯೆಯಾಗುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದಾಗ, ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಅವರನ್ನು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಸೊಸೆಯಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಎಂದು ಬಿ-ಟೌನ್ನಲ್ಲಿ ಪಿಸುಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿಬಂದವು. ಅದಾದ ನಂತರ, ಕಾರ್ತಿಕ್ ಆರ್ಯನ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲೀಲಾ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ವೀಡಿಯೊಗಳು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆದವು. ಮುಂಬೈನ ಬಾಂದ್ರಾದಲ್ಲಿರುವ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಮತ್ತು ಕಾರ್ತಿಕ್ ಆರ್ಯನ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಇಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧ ನಿಜ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ.
ಅದೇ ರೀತಿ, ಕಾರ್ತಿಕ್ ಸಹೋದರಿ ತನ್ನ ವೈದ್ಯ ಕೋರ್ಸ್ ಮುಗಿಸಿ ಪದವಿ ಪಡೆದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾಯಕನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ನಾಯಕನ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಮೋಜು ಮಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಕಾರ್ತಿಕ್ ಆರ್ಯನ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಿನಾಯಕ ಚೌತಿ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಫೋಟೋಗಳು ಮತ್ತು ವೀಡಿಯೊಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ. ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವೆಂದರೆ, ಈ ಬಾರಿ ಶ್ರೀಲೀಲಾಳ ತಾಯಿ ಈ ಆಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಗ್ರೂಪ್ ಫೋಟೋ ತೆಗೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಕಾರ್ತಿಕ್ - ಶ್ರೀಲೀಲಾಳ ಮದುವೆಗೆ ಅವರ ತಾಯಿ ಕೂಡ ಓಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಮದುವೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂಬ ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಕಾರ್ತಿಕ್ ಆರ್ಯನ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ಇನ್ನು ಮುಂದಷ್ಟೇ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:"ಆ ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ ನಂತರ ನಾನು ಬಾತ್ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಕೂತು ಜೋರಾಗಿ ಅಳುತ್ತಿದ್ದೆ".. ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅನುಭವ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ
ಪ್ರಸ್ತುತ, ಅವರು ಮಾಸ್ ಮಹಾರಾಜ ರವಿತೇಜ ಜೊತೆ ಮಾಸ್ ಜಾತಾರ, ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಜೊತೆ ಉಸ್ತಾದ್ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ಪರಾಶಕ್ತಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲದೆ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಯೋಜನೆಗಳು ಚರ್ಚೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ. ಈಗ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಾಲಿವುಡ್ನತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಿರುವ ಈ ಮುದ್ದು ಗೊಂಬೆ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಲೀಲಾ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅವರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ತಾಯಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಫಿಲ್ಮ್ನಗರದಲ್ಲಿ ಗುಸುಗುಸು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ.