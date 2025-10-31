English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Entertainment
  • ನಟಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈ ನಟ ತುಂಬಾ ಸ್ಪೇಷಲ್!‌ ಇವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಜಾಗ ಪತಿಗೂ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲವಂತೆ ಅತಿಲೋಕ ಸುಂದರಿ..

ನಟಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈ ನಟ ತುಂಬಾ ಸ್ಪೇಷಲ್!‌ ಇವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಜಾಗ ಪತಿಗೂ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲವಂತೆ ಅತಿಲೋಕ ಸುಂದರಿ..

Actress sridevi and akshay kumar combo: ಒಬ್ಬ ಸ್ಟಾರ್ ನಾಯಕ ಮತ್ತು ನಾಯಕಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ, ಅಪರೂಪದ ಸಂಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ ಬಂದಾಗ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅಷ್ಟೇ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಕಾಂಬೋ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ಟೇರಿತ್ತು.

Written by - Savita M B | Last Updated : Oct 31, 2025, 05:12 PM IST
  • ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ನಾಯಕರು ಮತ್ತು ನಾಯಕಿಯರು ಹಿಟ್ ಜೋಡಿಗಳೆಂದು ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ
  • ಇದರರ್ಥ 'ಮೇರಿ ಬೀವಿ ಕಾ ಜವಾಬ್ ನಹಿ' ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಯಿತು

Trending Photos

ಏರಿಕೆಗೆ ಬಿತ್ತು ಕಡಿವಾಣ.. 12,000 ರೂ. ಕುಸಿದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ! ಬಂಗಾರ ಖರೀದಿಗೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮ ಸಮಯ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ..
camera icon5
gold price drop
ಏರಿಕೆಗೆ ಬಿತ್ತು ಕಡಿವಾಣ.. 12,000 ರೂ. ಕುಸಿದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ! ಬಂಗಾರ ಖರೀದಿಗೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮ ಸಮಯ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ..
ಹೆನ್ನಾ, ಹೇರ್ ಡೈ ಯಾವುದೂ ಬೇಡ: ಈ 1 ವಸ್ತುವಿನಿಂದ ಬೆಳ್ಳಗಿರುವ ಕೂದಲು ಒಮ್ಮೆಗೆ ಕಪ್ಪಾಗಿ ಕಾಂತಿಯುತವೂ ಆಗುತ್ತೆ
camera icon6
White Hair Remedies
ಹೆನ್ನಾ, ಹೇರ್ ಡೈ ಯಾವುದೂ ಬೇಡ: ಈ 1 ವಸ್ತುವಿನಿಂದ ಬೆಳ್ಳಗಿರುವ ಕೂದಲು ಒಮ್ಮೆಗೆ ಕಪ್ಪಾಗಿ ಕಾಂತಿಯುತವೂ ಆಗುತ್ತೆ
ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 12 ಜನರ ಜೊತೆ ಡೇಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ್ದ ನಟಿ! ಕೊನೆಗೆ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದು ಯಾರನ್ನ ಗೊತ್ತೇ?
camera icon7
Manisha Koirala
ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 12 ಜನರ ಜೊತೆ ಡೇಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ್ದ ನಟಿ! ಕೊನೆಗೆ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದು ಯಾರನ್ನ ಗೊತ್ತೇ?
ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಬಿಗ್‌ಶಾಕ್..‌ 2026 ಕ್ಕೆ ಬಂಗಾರ ಖರೀದಿ ಬರೀ ಕನಸು ಮಾತ್ರ!
camera icon5
Gold rate today
ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಬಿಗ್‌ಶಾಕ್..‌ 2026 ಕ್ಕೆ ಬಂಗಾರ ಖರೀದಿ ಬರೀ ಕನಸು ಮಾತ್ರ!
ನಟಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈ ನಟ ತುಂಬಾ ಸ್ಪೇಷಲ್!‌ ಇವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಜಾಗ ಪತಿಗೂ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲವಂತೆ ಅತಿಲೋಕ ಸುಂದರಿ..

sridevi and akshay kumar: ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ನಾಯಕರು ಮತ್ತು ನಾಯಕಿಯರು ಹಿಟ್ ಜೋಡಿಗಳೆಂದು ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಬ್ಬರ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಚಿತ್ರ ಬಂದರೆ, ಚಿತ್ರರಂಗ ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಈ ಒಬ್ಬ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋ ಮತ್ತು ನಾಯಕಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗ, ಅಪರೂಪದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್‌ ಚಿತ್ರ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಬಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಅಂತಹ ಕಾಂಬೋ ಸೆಟ್ಟೇರಿತ್ತು. ಅದಾದ ನಂತರ, ಅವರು ಮತ್ತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲೇ ಇಲ್ಲ.. ಈ ಜೋಡಿ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಜನಪ್ರಿಯ ನಾಯಕಿ ಶ್ರೀದೇವಿ. ಇಬ್ಬರೂ 'ಮೇರಿ ಬಿವಿ ಕಾ ಜವಾಬ್ ನಹೀ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಟಿಸಿದ್ದರು.

Add Zee News as a Preferred Source

2004 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 'ಮೇರಿ ಬಿವಿ ಕಾ ಜವಾಬ್ ನಹೀ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ತಮಗಿಂತ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಚಿಕ್ಕವರಾದ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಟಿಸಿದ್ದರು.. ಇಬ್ಬರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಏಕೈಕ ಚಿತ್ರ ಇದಾಗಿತ್ತು. ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ತಾನು ಶ್ರೀದೇವಿಯ ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಮಾನಿ ಮತ್ತು ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಟಿಸಿದ್ದು ಅದೃಷ್ಟ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.. ಆದರೆ ಅವರ ಕಾಂಬೋದ ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತೆ ಬರಲು ವಿಧಿ ಬಿಡಲೇ ಇಲ್ಲ.. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ರಜನಿಕಾಂತ್ ಜೊತೆ ನಟಿಸಿ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿ!
 
ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಪಂಕಜ್ ಪರಾಶರ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು 1992 ರ ತೆಲುಗು ಹಿಟ್ 'ಮೊಂಡಿ ಮೊಗುಡು ಪೆಂಕಿ ಪೆಲ್ಲಂ' ಚಿತ್ರದ ರಿಮೇಕ್ ಆಗಿದೆ. ಶ್ರೀದೇವಿ ಮತ್ತು ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಜೊತೆಗೆ, ಅನುಪಮ್ ಖೇರ್, ಗುಲ್ಶನ್ ಗ್ರೋವರ್, ಜಾನಿ ಲಿವರ್, ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್, ನೀನಾ ಗುಪ್ತಾ ಮತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ರಾಜ್ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಕ್ಷಯ್ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದರೆ, ಶ್ರೀದೇವಿ ದುರ್ಗಾ ಎಂಬ ಸರಳ, ಬಲಿಷ್ಠ ಮಹಿಳೆಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಈ ಚಿತ್ರವು ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದಾಗಿ ನಿರಾಶೆಗೊಂಡಿತು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ರಜನಿಕಾಂತ್ ಜೊತೆ ನಟಿಸಿ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿ!

ಇದರರ್ಥ 'ಮೇರಿ ಬೀವಿ ಕಾ ಜವಾಬ್ ನಹಿ' ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಯಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿವೆ. ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಮೊದಲು 10 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ವಿಳಂಬವಾಯಿತು. ಸರಿಯಾದ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಗೊಂದಲಕ್ಕೀಡು ಮಾಡಿತು. 2016 ರಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ 'ಕಾಫಿ ವಿತ್ ಕರಣ್' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಾಗ, ಚಿತ್ರದ ಅಂತ್ಯ ಅಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು..   

IMDb ಪ್ರಕಾರ, ಶ್ರೀದೇವಿ ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಳಂಬವಾಯಿತು. ನಿರ್ಮಾಣದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಚಿತ್ರ ಈಗಾಗಲೇ ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಈ ಘಟನೆಯು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿತು. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟ್‌ರೂಮ್ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಲು ಅಕ್ಷಯ್‌ಗೆ ಕಷ್ಟವಾಯಿತು. ಸಂಭಾಷಣೆಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಕಾರಣ ಅವರು 36 ರೀಟೇಕ್‌ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಯಿತು. ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಅವರು ತುಂಬಾ ನಿರಾಶೆಗೊಂಡು ಮುಂದುವರಿಯಲು ಬಯಸಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವರು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು. ಇಂತಹ ಕೆಟ್ಟ ಘಟನೆಗಳಿಂದ, ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಮತ್ತು ನಟರು ಚಿತ್ರದ ಮೇಲಿನ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. ಫಲಿತಾಂಶವು ಅದೇ ಆಗಿತ್ತು.

 

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ.ಬಿ ಅವರು ZEE ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಹೆಲ್ತ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಿಂದ ಇವರು ವಾಹಿನಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

SrideviAkshay KumarMeri Biwi Ka Jawab NahinBollywood film failureUnique On-Screen Pair

Trending News