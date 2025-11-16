English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಶ್ರೀದೇವಿ ಕೈಬಿಟ್ಟರೆ ಸಿನಿರಂಗದಿಂದಲೇ ಗೇಟ್‌ಪಾಸ್‌ ಆಗುತ್ತಿದ್ದ ನಟ! ಆ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೂ ನೆಲೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ

Sridevi: ಬಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೊಸಬರಿಗೆ ಒಂದು ತಪ್ಪು ವೃತ್ತಿಜೀವನವೇ ಮುಗಿಯುವ. ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ನಟನ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀದೇವಿಯ ಒಂದು ಮಾತು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಬದಲಿಸಿತು.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Nov 16, 2025, 04:51 PM IST
  • ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಯಶಸ್ವಿ ನಿರ್ದೇಶಕ, ನಿರ್ಮಾಪಕ, ನಟನಾಗಿ ಹೆಸರು ಮಾಡಿರುವ ಫರ್ಹಾನ್ ಅಖ್ತರ್
  • ತಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಮೊದಲ ದಿನದಲ್ಲೇ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲವೂ ಮುಗಿಯುವ ಹಾಗಿತ್ತು

ಶ್ರೀದೇವಿ ಕೈಬಿಟ್ಟರೆ ಸಿನಿರಂಗದಿಂದಲೇ ಗೇಟ್‌ಪಾಸ್‌ ಆಗುತ್ತಿದ್ದ ನಟ! ಆ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೂ ನೆಲೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ

Sridevi: 1991ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಯಶ್ ಚೋಪ್ರಾ ನಿರ್ದೇಶನದ ಲಮ್ಹೆ ಸಿನಿಮಾ ಅನೇಕ ಕಾರಣಗಳಿಗೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧ. ಅನಿಲ್ ಕಪೂರ್, ಶ್ರೀದೇವಿ ಮತ್ತು ಅನುಪಮ್ ಖೇರ್ ಮೊದಲಾದ ದಿಗ್ಗಜರು ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದ ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಚ್ಚರಿ ಘಟನೆ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ — ಅದೇನೆಂದರೆ, ಇಂದಿನ ದೊಡ್ಡ ನಿರ್ಮಾಪಕ-ನಿರ್ದೇಶಕ ಫರ್ಹಾನ್ ಅಖ್ತರ್ ಅವರ ಬದುಕಿನ ತಿರುವು.

ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಫರ್ಹಾನ್ ನಟನಾಗಿಲ್ಲ, ನಿರ್ದೇಶಕನಾಗಿಲ್ಲ — ಅವರು ಕೇವಲ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಸಹಾಯಕರಲ್ಲಿ ಏಳನೇ ಅಥವಾ ಎಂಟನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ಹೊಸಬ. ಒಂದು ತಪ್ಪಾದರೆ ಜೀವನವೇ ಮುಗಿದೀತು ಎಂಬ ಭಯದ ನಡುವೆ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಜೀವಾವಧಿಗೆ ಚಿತ್ರಂಗದಿದಲೇ ಹೊರಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಬಹುದಾದ ಅಪಘಾತವೊಂದು ಬಹುತೇಕ ನಡೆದಿದೆ.

ಚಿತ್ರದ ಒಂದು ಮಹತ್ತರ ನೃತ್ಯ ದೃಶ್ಯಕ್ಕೆ ಸರೋಜ್ ಖಾನ್ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಶ್ರೀದೇವಿ ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರದ ಕೋಪ ಮತ್ತು ನೋವನ್ನು ನೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅಭ್ಯಾಸ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ನೆಲದ ಮೇಲಿದ್ದ ಕಲೆ ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಸೂಚಿಸಿದರು. ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದ್ದ ಫರ್ಹಾನ್ ಅದನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಹೋದರು. ಆದರೆ ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಅದೇ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದರನ್ನವರು ಗಮನಿಸಿರಲಿಲ್ಲ.

ಫರ್ಹಾನ್ ಬಾಗಿ ನೆಲ ತೊಳೆದುಕೊಂಡಾಗ, ಶ್ರೀದೇವಿ ಅವರತ್ತ ನಡೆದು ಬಂದು ನೆಲದ ಮೇಲೆಯೇ ಬಿದ್ದರು. ಸೆಟ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಶ್ಶಬ್ದ. ಎಲ್ಲಾ ಕೂತುಬಿಟ್ಟರು — ಇದು ಯಾರು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪು? ಯಾರು ಜವಾಬ್ದಾರರು? ಫರ್ಹಾನ್‌ಗಂತೂ ಕರಿಯರ್‌ ಮುಗಿದಂತಾಗಿ ಭಾಸವಾಯಿತು.

ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೇ ದೇವತೆ ಸಮಾನವಾಗಿದ್ದ ಶ್ರೀದೇವಿ ಗಾಯಗೊಂಡರೆ, ಅವರಂತೆ ಹೊಸಬನ ಬದುಕಿಗೆ ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯ ಬರಬಹುದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಘಟನೆ ಮುಂದೇನಾಯಿತೆಂದರೆ―ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನೂ ಆಶ್ಚರ್ಯಕ್ಕೊಳಪಡಿಸಿತು.

ಎಲ್ಲರೂ ಗಾಬರಿಯಾಗಿರುವಾಗ, ಶ್ರೀದೇವಿ ಏನೂ ಆಗದಂತೆ ಎದ್ದು ನಗುಮುಗುಳ್ನಕ್ಕರು. ನಂತರ ಅವರು ಫರ್ಹಾನ್ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು "ಏನೂ ಅಲ್ಲ… ಇದು ಹೀಗೇ ಆಗುತ್ತೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅವರ ಈ ಒಂದೇ ಮಾತು ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದ ಒತ್ತಡವನ್ನೆಲ್ಲ ಕರಗಿಸಿತು. ಎಲ್ಲರೂ ನಗಲುಾರಂಭಿಸಿದರು, ಫರ್ಹಾನ್ ಉಸಿರೆಳೆದರು. ಕರಿಯರ್ ಉಳಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಆ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಫರ್ಹಾನ್ ಇಂದಿಗೂ ಮರೆತಿಲ್ಲ.

ಇಂದು ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಯಶಸ್ವಿ ನಿರ್ದೇಶಕ, ನಿರ್ಮಾಪಕ, ನಟನಾಗಿ ಹೆಸರು ಮಾಡಿರುವ ಫರ್ಹಾನ್ ಅಖ್ತರ್ — ತಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಮೊದಲ ದಿನದಲ್ಲೇ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲವೂ ಮುಗಿಯುವ ಹಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಶ್ರೀದೇವಿಯ ಮನದೊಟ್ಟಿಗೆಯ ನಡೆ, ಅವರ ಸ್ವಭಾವ ಮತ್ತು ಸರಳತೆ, ಒಬ್ಬ ಹೊಸಬನ ಭವಿಷ್ಯವೇ ಬದಲಿಸಿತು

