/ರಜನಿಕಾಂತ್ ಮುಖಕ್ಕೆ ಉಗುಳಿದ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿ! ಯಾರು ಗೊತ್ತೇ?

ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ದಿಗ್ಗಜ ನಿರ್ದೇಶಕ ಭಾರತಿರಾಜ ಅವರ ನಿಧನದ ಬಳಿಕ, ಅವರ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅನೇಕ ಅಪರೂಪದ ನೆನಪುಗಳು ಮತ್ತೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಬದುಕನ್ನು ಸಹಜವಾಗಿ ತೆರೆಗೆ ತಂದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಭಾರತಿರಾಜ ಅವರ 1977ರ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾ ‘16 ವಯತಿನಿಲೆ’ ಇಂದಿಗೂ ಕಲ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಆಗಿ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದೆ.
ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ರಜನಿಕಾಂತ್, ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀದೇವಿ ಒಂದೇ ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಚಿತ್ರದ ಕಥೆ, ಪಾತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ನಿರೂಪಣೆಯಿಂದ ಇದು ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನೇ ಆರಂಭಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇದೇ ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ವೇಳೆ ನಡೆದ ಒಂದು ಘಟನೆ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದೆ.
ಖ್ಯಾತ ತಮಿಳು ಗೀತರಚನೆಕಾರ ವೈರಮುತ್ತು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ನೆನಪಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ದೃಶ್ಯವೊಂದರಲ್ಲಿ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ ಪಾತ್ರವು ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಪಾತ್ರದ ಮೇಲೆ ಕ್ರೂರವಾಗಿ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸುತ್ತದೆ. ಆ ಘಟನೆಗೆ ಆಕ್ರೋಶಗೊಂಡ ನಾಯಕಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀದೇವಿ, ರಜನಿಕಾಂತ್ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಉಗುಳುವ ಸನ್ನಿವೇಶ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತು.
ಈ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ನೈಜವಾಗಿ ಮೂಡಿಸಬೇಕೆಂಬುದು ನಿರ್ದೇಶಕ ಭಾರತಿರಾಜ ಅವರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸಹನಟನ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಉಗುಳಲು ಶ್ರೀದೇವಿ ಹಿಂಜರಿದ ಕಾರಣ, ಚಿತ್ರತಂಡ ಮೊದಲಿಗೆ ಸೋಪಿನ ನೊರೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲವು ಪರ್ಯಾಯ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿತು. ಆದರೆ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಅದು ಸಹಜವಾಗಿ ಕಾಣದ ಕಾರಣ ನಿರ್ದೇಶಕರು ತೃಪ್ತರಾಗಲಿಲ್ಲ.
ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ಳುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ರಜನಿಕಾಂತ್ ಸ್ವತಃ ಮುಂದಾಗಿ ಶ್ರೀದೇವಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿದರು. “ಇದು ಕಥೆಯ ಅಗತ್ಯ. ಚಿತ್ರದ ಪರಿಣಾಮಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಕಾದರೆ ನನ್ನ ಮುಖದ ಮೇಲೆಯೇ ಉಗುಳಿ, ಯಾವುದೇ ಸಂಕೋಚ ಬೇಡ” ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರೆಂದು ವೈರಮುತ್ತು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಆದರೂ ಶ್ರೀದೇವಿಗೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಲು ಮನಸ್ಸಾಗಲಿಲ್ಲ. ಸಹನಟನಿಗೆ ಅವಮಾನವಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಅವರು ಮೊದಲಿಗೆ ಆ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ತೆರಳಿದರೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.3
ಬಳಿಕ ರಜನಿಕಾಂತ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಭಾರತಿರಾಜ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿ, ಈ ದೃಶ್ಯ ಕಥೆಯ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀದೇವಿಯ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರಲು ಇಷ್ಟಪಡದ ಭಾರತಿರಾಜ, ನಂತರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚಿತ್ರೀಕರಣಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದರು.
ಕೊನೆಗೆ ರಜನಿಕಾಂತ್ ನೀಡಿದ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಿಂದ ಶ್ರೀದೇವಿ ಆ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು. ಸಾಕಷ್ಟು ಹಿಂಜರಿಕೆಯ ನಡುವೆಯೇ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿತು. ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನಂತರ ಇದೇ ದೃಶ್ಯ ಚಿತ್ರದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಭಾರತಿರಾಜ ಅವರ ನೈಜ ನಿರ್ದೇಶನ ಶೈಲಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಇಂದಿಗೂ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.