ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ನಟಿ ಶ್ರೀದೇವಿಯ 3ನೇ ಮಗಳು! ಜಾನ್ವಿ.. ಖುಷಿ ಅಲ್ಲ.. ಈಕೆ ಪಾಕ್‌ನ ಸ್ಟಾರ್‌ ಹೀರೋಯಿನ್‌!

Sridevi third daughter : ಜಾಹ್ನವಿ ಕಪೂರ್ ಮತ್ತು ಖುಷಿ ಕಪೂರ್‌ ಇಬ್ಬರೂ ಈ ಶ್ರೀದೇವಿಯ ಮಕ್ಕಳು. ಆದರೆ ಶ್ರೀದೇವಿಗೆ ಮೂರನೇ ಮಗಳು ಸಹ ಇದ್ದಾರೆ. 

Written by - Chetana Devarmani | Last Updated : Sep 18, 2025, 11:05 PM IST
  • ಶ್ರೀದೇವಿ ಮೂರನೇ ಮಗಳು ಯಾರು?
  • ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ನಟಿ ಶ್ರೀದೇವಿಯ ಮಗಳು
  • ಶ್ರೀದೇವಿಗೆ ಮೂರನೇ ಮಗಳ ಹೆಸರೇನು?

ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ನಟಿ ಶ್ರೀದೇವಿಯ 3ನೇ ಮಗಳು! ಜಾನ್ವಿ.. ಖುಷಿ ಅಲ್ಲ.. ಈಕೆ ಪಾಕ್‌ನ ಸ್ಟಾರ್‌ ಹೀರೋಯಿನ್‌!

Who is Sridevi third daughter : ಬಾಲಿವುಡ್‌ ಲೇಡಿ ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿ ಶ್ರೀದೇವಿ. ಇವರ ಅಂದ ಅಭಿನಯಕ್ಕೆ ಮರುಳಾಗದವರಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀದೇವಿಯ ಮಕ್ಕಳು ಸಿನಿಮಾರಂಗಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟು ಅಪಾರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರೂ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳೂ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಜಾಹ್ನವಿ ಕಪೂರ್ ಮತ್ತು ಖುಷಿ ಕಪೂರ್‌ ಇಬ್ಬರೂಈ ಶ್ರೀದೇವಿಯ ಮಕ್ಕಳು. ಆದರೆ ಶ್ರೀದೇವಿಗೆ ಮೂರನೇ ಮಗಳು ಸಹ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಚಾರ ಅನೇಕರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀದೇವಿಯ ಮೂರನೆ ಮಗಳು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಫೇಮಸ್‌ ನಟಿ.

ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ನಟರು ಬಹಳ ಸಮಯದಿಂದ ಬಾಲಿವುಡ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಿರಾ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಫವಾದ್ ಖಾನ್ ಅವರಂತಹ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ನಟಿಯರು ಭಾರತೀಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ತಮ್ಮ ನಟನೆ ಮತ್ತು ನೋಟದಿಂದ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿರುವ ಅನೇಕ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಸೀರಿಯಲ್‌ಗಳಿವೆ. "ನಾದಾನಿಯಾನ್" ಧಾರಾವಾಹಿಯೊಂದಿಗೆ ಬಣ್ಣದ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ನಟಿ ಸಜಲ್ ಅಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುವ ನಟಿಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದಾರೆ. 

ಸಜಲ್ ಅಲಿ 2017 ರ "ಮಾಮ್" ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಬಾಲಿವುಡ್‌ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ದಿವಂಗತ ನಟಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಆ ಬಳಿಕ ನಟಿ ಸಜಲ್ ಅಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀದೇವಿಯ ಮೂರನೇ ಮಗಳೆಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಇತಿಹಾಸ ಬರೆಯಲು ರಜನಿ ಮತ್ತು ಕಮಲ್ ಸಜ್ಜು.! ಒಂದೇ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ದಿಗ್ಗಜರ ಸಮಾಗಮ.. ಡೈರೆಕ್ಟರ್‌ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿರಾ

ನಟಿ ಶ್ರೀದೇವಿಯೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಅವರ ಆಫ್-ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಪರದೆಯ ಮೇಲೆಯೂ ಕಂಡರು. ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡಿದ ನಂತರ  ಈ ಇಬ್ಬರು ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಗಳು ಎಂಬಂತೆ ಜನರಿಗೆ ಭಾಸವಾಯಿತು.

ಶ್ರೀದೇವಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿರುವ ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆರ್ಚೀಸ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ ಖುಷಿ ಕಪೂರ್. ಶ್ರೀದೇವಿ ನಟಿ ಸಜಲ್ ಅಲಿ ಅವರನ್ನು ತಮ್ಮ ಮೂರನೇ ಮಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು . ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವೇ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. 

ಶ್ರೀದೇವಿ ಮೊದಲು ಸಜಲ್ ಅವರನ್ನು ಸಿನಿಮಾ ಸೆಟ್‌ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾದರು. ಆ ಬಳಿಕ ಶ್ರೀದೇವಿ ಮತ್ತು ಸಜಲ್ ಅಲಿ ನಡುವೆ ತಾಯಿ ಮಗಳ ಬಾಂಧವ್ಯ ಬೆಳೆಯಿತು. ಸಜಲ್ ಅವರನ್ನು ತಮ್ಮ ಮೂರನೇ ಮಗಳೆಂದು ಶ್ರೀದೇವಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು.  

ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಚಾರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಶ್ರೀದೇವಿ, "ಸಜಲ್ ನನ್ನ ಮೂರನೇ ಮಗಳಂತೆ. ಈಗ ನನಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮಗಳಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಸಜಲ್ ಅಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ನಟಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕಾಫಿ ಮಾರುತ್ತಿದ್ದ ಈ ನಟಿ, 5 ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದು, ಬಾಕ್ಸ್‌ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದರು.! ಸಾಧನೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದಪ್ಪಾ

Chetana Devarmani

" ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ʻಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ʼ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ Senior Sub Editor ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 7 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಿನಿಮಾ, ಕ್ರೈಂ, ಆರೋಗ್ಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʻರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ 2021 ರಲ್ಲಿ ʻಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ ತಂಡ ಸೇರಿದರು. ...Read More

