/ಅಪ್ಪಾ ಎಂದ ನಟನಿಗೇ ಪ್ರೇಯಸಿ ಆದ ನಟಿ! ಸಿನಿರಂಗಕ್ಕೆ ಶಾಕ್‌ ಕೊಟ್ಟ ಸ್ಟಾರ್‌ ಜೋಡಿ

ತೆಲುಗು ಹಾಗೂ ಬಾಲಿವುಡ್ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿರುವ ದಿವಂಗತ ನಟಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಅವರ ಸಿನಿ ಜರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಸಂಗತಿಗಳಿವೆ. ಬಾಲನಟಿಯಾಗಿ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದ ಅವರು, ಮುಂದೆ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆದ ಕಥೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದೇ ಇದೆ. ಆದರೆ ತೆಲುಗು ನಟ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಜೊತೆ ಅವರಿದ್ದ ಅಪರೂಪದ ಸಿನಿಮಾ ಸಂಬಂಧ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಶ್ರೀದೇವಿ ಬಾಲನಟಿಯಾಗಿ ಹಲವು ಭಾಷೆಗಳ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಅಪಾರ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರು ಎನ್.ಟಿ. ರಾಮಾರಾವ್ (NTR) ಅವರ ಹಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಮೊಮ್ಮಗಳ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಅದೇ ಎನ್ಟಿಆರ್ಗೆ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಜೋಡಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು.
ಇದೇ ರೀತಿಯ ಅಪರೂಪದ ಘಟನೆ ನಟ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರೊಂದಿಗೂ ನಡೆದಿದೆ. 1972ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ತಮಿಳಿನ ವಸಂತ ಮಾಳಿಗೈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಬಾಲನಟಿಯಾಗಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಸಿನಿಮಾ ತೆಲುಗಿನ ಪ್ರೇಮನಗರ ಚಿತ್ರದ ರಿಮೇಕ್ ಆಗಿತ್ತು. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯೆಯಾಗಿ, ಅವರ ಮಗಳ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಕಥೆಯ ಪ್ರಕಾರ ವೆಂಕಟೇಶ್ಗೆ ಶ್ರೀದೇವಿ ಮಗಳಾಗಿದ್ದರು.
ಕಾಲ ಕಳೆದ ನಂತರ ಇದೇ ಜೋಡಿ ರಾಮ್ ಗೋಪಾಲ್ ವರ್ಮಾ ನಿರ್ದೇಶನದ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಕ್ಷಣಕ್ಷಣಂ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಾಯಕ-ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದಾಗಿ ಅಭಿನಯಿಸಿತು. ಬಾಲನಟಿಯಾಗಿ ಮಗಳ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದ ಶ್ರೀದೇವಿ, ನಂತರ ಅದೇ ನಟನಿಗೆ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಸಿನಿರಂಗದ ಅಪರೂಪದ ಸಂಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.
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1994ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಎಸ್.ಪಿ. ಪರಶುರಾಮ್ ಶ್ರೀದೇವಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ ಕೊನೆಯ ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾ. ನಂತರ ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾದರು. ಇತ್ತ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಇಂದಿಗೂ ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದು, ಯುವ ನಟರೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕವಾಗಿ ವಿಭಿನ್ನ ಕಥೆಗಳ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಶ್ರೀದೇವಿ ಮತ್ತು ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರ ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಿನಿಮಾ ಪಯಣ ಇಂದಿಗೂ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸುವ ಅಪರೂಪದ ನೆನಪಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ.