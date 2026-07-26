/SS ರಾಜಮೌಳಿಯ ಫ್ಲಾಫ್‌ ಸಿನಿಮಾ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ.. ಇಷ್ಟು ದಿನ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಡೈರೆಕ್ಟರ್‌!

SS Rajamouli first Telugu flop film: ಎಸ್ಎಸ್ ರಾಜಮೌಳಿ ಅವರು ಚಲನಚಿತ್ರದ ಕ್ಷೇತ್ರದದಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ನಿರ್ದೇಶಕ. ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇಡೀ ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೇ ಈಗ ರಾಜಮೌಳಿ ಅವರು ಸ್ಟಾರ್ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಭಾರೀ ಕ್ರೇಜ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪೋಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ರಾಜಮೌಳಿ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಸಾಕು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹೀರೋ ಯಾರು ಎಂದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡದೇ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳ ಕಡೆಗೆ ಧಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ರಾಜಮೌಳಿ ಅವರ ಹೆಸರು ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅವರ ಫ್ಲಾಫ್ ಸಿನಿಮಾ ಯಾವುದು ಎಂದು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ.
ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದ ಕೀರ್ತಿ ಎಸ್ಎಸ್ ರಾಜಮೌಳಿ ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ. ನಾಯಕ ಯಾರೇ ಆಗಿರಲಿ, ವ್ಯವಹಾರವು ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಡೆದರೆ, ರಾಜಮೌಳಿ ಯಾವ ಮಟ್ಟದವರು ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ರಾಜಮೌಳಿ ಮಾಡಿದ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಅಗುತ್ತಿದ್ದರೇ ಸಾಕು ಬಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಗಳು ಕೂಡ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಮುಂದೂಡುತ್ತಾರೆ.
ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಸೀಕ್ವೆಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪವಾದಾಗ ಮೊದಲು ಮಾತನಾಡಬೇಕಾದದ್ದು ರಾಜಮೌಳಿ ಬಗ್ಗೆ. ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು 2 ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಟ್ರೆಂಡ್ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭಾಗ 2 ಸಿನಿಮಾಗಳು ಕೂಡ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುತ್ತಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಅವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಬಾಹುಬಲಿಯೊಂದಿಗೆ, ಅವರು ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಭಾರತ ಟ್ರೆಂಡ್ ಸೆಟ್ಟರ್ ಆಗಿ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು. ಬಾಹುಬಲಿಯೊಂದಿಗೆ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗವನ್ನು ಭಾರತದ ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೆ ಏರಿಸಿದ ರಾಜಮೌಳಿ ಅವರು, RRR ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗವನ್ನು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದರು.
ಜೇಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾಮರೂನ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೀವ್ ಬರ್ಗ್ ಅವರಂತಹ ಮಹಾನ್ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕೂಡ ರಾಜಮೌಳಿಯವರ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ರಾಜಮೌಳಿಯವರ ಕೆಲಸದ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ರಾಜಮೌಳಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ವೈಫಲ್ಯವನ್ನು ಕಂಡಿಲ್ಲ. ಅವರು ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲಾ ಚಿತ್ರಗಳು ಬಂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿವೆ. ರಾಜಮೌಳಿ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫ್ಲಾಪ್ ಚಿತ್ರವಿದೆ. ಅದು ಯಾವುದು ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ?.
ಆ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇನು? ಅದು ಅರ್ಧಾಂಗಿ ಸಿನಿಮಾ. ರಾಜಮೌಳಿ ಅವರು ಅರ್ಥಾಂಗಿ ಸಿನಿಮಾದ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇನು? ಹೌದು.. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನಂ. 1 ಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿತ್ತು. ರಾಜಮೌಳಿ ಅವರ ನಿರ್ದೇಶಕರ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಈ ಅರ್ಧಾಂಗಿ ಸಿನಿಮಾದಿಂದಲೇ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಆದರೆ, ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾ ಅಲ್ಲ, ಸಿನಿಮಾದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮುಖ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ರಾಜಮೌಳಿ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಅವರ ತಂದೆ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಆದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ರಾಜಮೌಳಿ. ಆದರೆ ಸಿನಿಮಾ ಫೇಲ್ ಅದ ಮೇಲೆ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರ ಹೆಸರು ಮಾತ್ರ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂತು.
ರಾಜಮೌಳಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾ ಅರ್ಧಾಂಗಿ. ಈ ಸಿನಿಮಾದ ನಾಯಕ ಆನಂದ್, ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ 1996 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಫೇಲ್ ಆಯಿತು. ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಕೂಡ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಗಿದ್ದರು. ಈ ಚಿತ್ರ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಫಲವಾದ ನಂತರ, ಅವರ ಕುಟುಂಬವು ತೀವ್ರ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿತು. ರಾಜಮೌಳಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಜೊತೆ ವಾರಣಾಸಿ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಸುಕುಮಾರನ್ ಖಳನಾಯಕನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ. 1200 ಕೋಟಿ ಬೃಹತ್ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ವಾರಣಾಸಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು 2027 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಬಹುದು.