ಮಹೇಶ್-ರಾಜಮೌಳಿ ಸಿನಿಮಾದ ಹೆಸರು ನೋಡಿ ಜನ ಬೇಸರ! ಅರೇ ಹೆಸರು ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಬದಲಿಸಿ ಎಂದ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ 

SSMB29 tittle : ಪೋಸ್ಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ರಾಜಮೌಳಿ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ನಾವು ನಾಯಕ ಯಾರು ಎಂದು ಯೋಚಿಸದೆ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ಓಡುತ್ತೇವೆ. ಜಕ್ಕಣ್ಣ ಅಷ್ಟು ಕ್ರೇಜ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಈ ಒಂದು ಹೆಸರು ಮಾತ್ರ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಲು ಸಾಕು... ಪ್ರಸ್ತುತ ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಆರ್‌ SSMB29 ಮೂಲಕ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Written by - Krishna N K | Last Updated : Oct 8, 2025, 09:40 PM IST
    • ತೆಲುಗು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ.. ಇಡೀ ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ರಾಜಮೌಳಿ ಒಂದು ಬ್ರಾಂಡ್.
    • ದಕ್ಷಿಣ ಚಿತ್ರರಂಗವನ್ನು ಭಾರತದ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವಂತೆ ಮಾಡಿದ ಜಕ್ಕಣ್ಣ..
    • SSMB29 ಅನ್ನು ಎಷ್ಟು ಭವ್ಯವಾಗಿ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಊಹೆ ಮಾಡಿ.

Mahesh-SS Rajamouli movie  name : ತೆಲುಗು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ.. ಇಡೀ ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ರಾಜಮೌಳಿ ಒಂದು ಬ್ರಾಂಡ್. ಬಾಹುಬಲಿಯೊಂದಿಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಚಿತ್ರರಂಗವನ್ನು ಭಾರತದ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವಂತೆ ಮಾಡಿದ ಜಕ್ಕಣ್ಣ.. ಆರ್‌ಆರ್‌ಆರ್ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದರು.

ಈಗ ಅವರು ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಜೊತೆ ಪ್ಯಾನ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದಲ್ಲ, ಎರಡಲ್ಲ.. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ 120 ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ.. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಯಾವ ರೇಂಜ್‌ನಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಕಲ್ಪನೆಯೇ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತದೆ. SSMB29 ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತಯಾರಾಗುತ್ತಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾಗಾಗಿ ಟಾಲಿವುಡ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಚಿತ್ರದ ರೇಂಜ್ ನೋಡಿದರೆ, ಅವರು ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಹಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಅವತಾರ್ ಮತ್ತು ಅವೆಂಜರ್ಸ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಸ್ಟೀವನ್ ಸ್ಪೀಲ್‌ಬರ್ಗ್ ಮತ್ತು ಜೇಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾಮರೂನ್‌ರಂತಹ ನಿರ್ದೇಶಕ ದಿಗ್ಗಜರು ಸಹ ಈಗಾಗಲೇ ರಾಜಮೌಳಿ ಅವರ RRR ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ, ಅವರು SSMB29 ಅನ್ನು ಎಷ್ಟು ಭವ್ಯವಾಗಿ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಊಹೆ ಮಾಡಿ.

ಮಹೇಶ್ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಪೋಸ್ಟರ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನು ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿತು. ಪೋಸ್ಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಹೇಶ್‌ ಕುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಂದಿ ಮತ್ತು ತ್ರಿಶೂಲವನ್ನು ತೋರಿಸಿಲಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಚಿತ್ರದ ಮೇಲಿನ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ಇದರ ಮಧ್ಯ ಈಗ ಚಿತ್ರದ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನು ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸುತ್ತಿದೆ. 

ವದಂತಿ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಚಿತ್ರದ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 'ವಾರಣಾಸಿ' ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹೆಸರು ಜನರ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಲು ಕಾರಣ.. ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ 50 ಕೋಟಿ ರೂ. ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ವಾರಣಾಸಿ ಸೆಟ್ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಮಾತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಚಿತ್ರದ ಟೈಟಲ್‌ ವಾರಣಾಸಿ ಎಂದು ಇರಲಿದೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಭಾವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಈ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಚನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಬೇಡ ಅಂತ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಈ ಕುರಿತು ಚಿತ್ರತಂಡ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿಲ್ಲ.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

SSMB29 MovieSSMB29 Movie TitleSS RajamaouliMahesh Babu

