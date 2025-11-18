ರಾಮಧೂತ ಹನುಮಂತನ ಕುರಿತು ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ ರಾಜಮೌಳಿ! ತಾ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಿಗೆ ಭಗವಂತನನ್ನು ದೂರಿದ ನಿರ್ದೇಶಕ

Rajamouli controversy : ಶ್ರೀರಾಮನ ಪರಮಭಕ್ತ ಮಾರುತಿ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ರಾಜಮೌಳಿ ಸಂಚಲನಕಾರಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮಾತುಗಳು ಹನುಮ ಭಕ್ತರ ನೋವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಮಾಡಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಾನರ ಸೇನೆ ರಾಜಮೌಳಿ ವಿರುದ್ಧ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದೆ.
ಹೌದು.. ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಎಸ್.ಎಸ್. ರಾಜಮೌಳಿ ಮತ್ತು ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನ 'ವಾರಣಾಸಿ' ಚಿತ್ರದ ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇಳೆ ರಾಜಮೌಳಿ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಹನುಮಂತ ದೇವರು ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಯ ಕುರಿತು ಅಣಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಇದೀಗ ಈ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ವ್ಯಾಪಕ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ..
SSMB29 Globe trotter event ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲಂ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಹ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಿತು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ತಾಂತ್ರಿಕದೋಷಕ್ಕೆ ಹನುಮಂತ ದೇವರು ಕಾರಣ ಎನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದರು. ಇದೀಗ ನಿರ್ದೇಶಕರ ವಿರುದ್ಧ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಾನರ ಸೇನೆ ಸರೂರ್ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದೆ.
ಆರ್ಆರ್ಆರ್ ನಿರ್ದೇಶಕರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸುವಂತೆ ಸಂಘಟನೆ ಪೊಲೀಸರನ್ನು ವಿನಂತಿಸಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ನೀಡದಂತೆ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ಸರೂರ್ನಗರ ಪೊಲೀಸರು ದೂರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ..
ಘಟನೆ ವಿವರ : "ವಾರಣಾಸಿ" ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷ ಉಂಟಾಯಿತು.. ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಗಂಟೆಗಳ ಮೊದಲು, ಅಣಕು ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಚಿತ್ರದ ಗ್ಲಿಂಪ್ಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಸೋರಿಕೆಯಾದವು. ಇದರಿಂದ ಕೋಪಗೊಂಡ ರಾಜಮೌಳಿ, ನನಗೆ ದೇವರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ತಂದೆ (ಕೆ ವಿಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್) ಮತ್ತು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ (ರಮಾ ರಾಜಮೌಳಿ) ಹನುಮಂತನನ್ನು ತುಂಬಾ ನಂಬುತ್ತಾರೆ.. ಆದರೆ ಇಂದು ಅವರಿದ್ದದ್ದು ನಿಜವಾಗಿದ್ದರೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷದ ವೇಳೆ ಕಾಪಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಎನ್ನುವ ರೀತಿ ಅಣಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.. ಪ್ರಸ್ತುತ ಜಕ್ಕಣ್ಣನ ಈ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಭಾರೀ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ..
ರಾಜಮೌಳಿ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರತಂಡ ಮಾಡಿದ ಯಡವಟ್ಟಿಗೆ ಹನುಮಂತನನ್ನು ದೂಷಿಸುವುದು ಸರಿಯೇ..? ಈ ರೀತಿ ಘಟನೆ ನಡೆಯದಂತೆ ಹಿಂದಿನ ದಿನವೇ ಸರಿಯಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿದ್ದರೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ..