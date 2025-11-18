English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Entertainment
  • ರಾಮಧೂತ ಹನುಮಂತನ ಕುರಿತು ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ ರಾಜಮೌಳಿ! ತಾ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಿಗೆ ಭಗವಂತನನ್ನು ದೂರಿದ ನಿರ್ದೇಶಕ

ರಾಮಧೂತ ಹನುಮಂತನ ಕುರಿತು ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ ರಾಜಮೌಳಿ! ತಾ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಿಗೆ ಭಗವಂತನನ್ನು ದೂರಿದ ನಿರ್ದೇಶಕ

SS Rajamouli on Lord Hanuman : ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಸ್‌.ಎಸ್‌. ರಾಜಮೌಳಿ ಹೇಳಿಕೆಯೊಂದು ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಭಗವಾನ್‌ ಶ್ರೀ ರಾಮನ ಭಕ್ತ ಹನುಮಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಅವರ ಮಾತುಗಳು ಆಂಜನೇಯ ಭಕ್ತರಿಗೆ ನೋವುಂಟು ಮಾಡಿವೆ.. ಈ ಕುರಿತ ಸಂಪೂರ್ಣ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Nov 18, 2025, 03:55 PM IST
    • ಎಸ್‌.ಎಸ್‌. ರಾಜಮೌಳಿ ಹೇಳಿಕೆಯೊಂದು ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
    • ಅವರ ಮಾತುಗಳು ಆಂಜನೇಯ ಭಕ್ತರಿಗೆ ನೋವುಂಟು ಮಾಡಿವೆ.
    • ಶ್ರೀರಾಮನ ಪರಮಭಕ್ತ ಮಾರುತಿ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಾರ್‌ ಡೈರೆಕ್ಟರ್‌ ರಾಜಮೌಳಿ ಸಂಚಲನಕಾರಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

Trending Photos

ಡಿಸೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಸಂಚಾರ! ಈ 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ರಾಜರಾಗಿ ಮೆರೆಯುವ ಸಮಯ.. ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗುವ ಯೋಗ ಹತ್ತಿರ
camera icon11
Venus Transit 2025
ಡಿಸೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಸಂಚಾರ! ಈ 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ರಾಜರಾಗಿ ಮೆರೆಯುವ ಸಮಯ.. ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗುವ ಯೋಗ ಹತ್ತಿರ
ತುಲಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ-ಬುಧನ ಸಂಚಾರ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅಪಾರ ಸುಖ-ಸಂಪತ್ತು, ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗಲಿದೆ
camera icon5
Mercury Transit of Venus in Libra
ತುಲಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ-ಬುಧನ ಸಂಚಾರ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅಪಾರ ಸುಖ-ಸಂಪತ್ತು, ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗಲಿದೆ
ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಶೇಖ್ ಹಸೀನಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೂ ಇದೆ ನಂಟು..!
camera icon6
Sheikh Hasina
ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಶೇಖ್ ಹಸೀನಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೂ ಇದೆ ನಂಟು..!
ಭಾರತದ ಈ ಜಿಲ್ಲೆ ಭಯಾನಕ ದರೋಡೆಕೋರರ ಭದ್ರಕೋಟೆ! ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಕೆ ಪೊಲೀಸರೂ ಭಯಪಡ್ತಿದ್ದರಂತೆ..
camera icon5
Chambal valley
ಭಾರತದ ಈ ಜಿಲ್ಲೆ ಭಯಾನಕ ದರೋಡೆಕೋರರ ಭದ್ರಕೋಟೆ! ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಕೆ ಪೊಲೀಸರೂ ಭಯಪಡ್ತಿದ್ದರಂತೆ..
ರಾಮಧೂತ ಹನುಮಂತನ ಕುರಿತು ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ ರಾಜಮೌಳಿ! ತಾ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಿಗೆ ಭಗವಂತನನ್ನು ದೂರಿದ ನಿರ್ದೇಶಕ

Rajamouli controversy : ಶ್ರೀರಾಮನ ಪರಮಭಕ್ತ ಮಾರುತಿ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಾರ್‌ ಡೈರೆಕ್ಟರ್‌ ರಾಜಮೌಳಿ ಸಂಚಲನಕಾರಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮಾತುಗಳು ಹನುಮ ಭಕ್ತರ ನೋವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಮಾಡಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಾನರ ಸೇನೆ ರಾಜಮೌಳಿ ವಿರುದ್ಧ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಹೌದು.. ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಎಸ್‌.ಎಸ್‌. ರಾಜಮೌಳಿ ಮತ್ತು ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್‌ನ 'ವಾರಣಾಸಿ' ಚಿತ್ರದ ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇಳೆ ರಾಜಮೌಳಿ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಹನುಮಂತ ದೇವರು ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಯ ಕುರಿತು ಅಣಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಇದೀಗ ಈ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ವ್ಯಾಪಕ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ.. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್‌ ವೇಳೆ ನಡೀತು ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳುವ ಘಟನೆ! ಆ ಒಂದೇ ತಪ್ಪಿನಿಂದ ಜೈಲು ವಾಸ ಅನುಭವಿಸಿದ ಚಿತ್ರತಂಡ.. 

SSMB29 Globe trotter event ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನ ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲಂ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಹ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಿತು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ತಾಂತ್ರಿಕದೋಷಕ್ಕೆ ಹನುಮಂತ ದೇವರು ಕಾರಣ ಎನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದರು. ಇದೀಗ ನಿರ್ದೇಶಕರ ವಿರುದ್ಧ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಾನರ ಸೇನೆ ಸರೂರ್‌ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. 

ಆರ್‌ಆರ್‌ಆರ್ ನಿರ್ದೇಶಕರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸುವಂತೆ ಸಂಘಟನೆ ಪೊಲೀಸರನ್ನು ವಿನಂತಿಸಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ನೀಡದಂತೆ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ಸರೂರ್‌ನಗರ ಪೊಲೀಸರು ದೂರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ..

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ದುಡ್ಡಿರೋ ನಟಿಗಾಗಿ ಅಪ್ಸರೆಯರಂತಹ ಇಬ್ಬರು ಹೆಂಡತಿಯರನ್ನ ಬಿಟ್ಟ ನಟ! ಹಿಂಗೂ ಇರ್ತಾರಾ..   

ಘಟನೆ ವಿವರ : "ವಾರಣಾಸಿ" ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷ ಉಂಟಾಯಿತು.. ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಗಂಟೆಗಳ ಮೊದಲು, ಅಣಕು ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಚಿತ್ರದ ಗ್ಲಿಂಪ್‌ಗಳು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೋರಿಕೆಯಾದವು. ಇದರಿಂದ ಕೋಪಗೊಂಡ ರಾಜಮೌಳಿ, ನನಗೆ ದೇವರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ತಂದೆ (ಕೆ ವಿಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್) ಮತ್ತು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ (ರಮಾ ರಾಜಮೌಳಿ) ಹನುಮಂತನನ್ನು ತುಂಬಾ ನಂಬುತ್ತಾರೆ.. ಆದರೆ ಇಂದು ಅವರಿದ್ದದ್ದು ನಿಜವಾಗಿದ್ದರೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷದ ವೇಳೆ ಕಾಪಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಎನ್ನುವ ರೀತಿ ಅಣಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.. ಪ್ರಸ್ತುತ ಜಕ್ಕಣ್ಣನ ಈ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಭಾರೀ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ..

ರಾಜಮೌಳಿ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರತಂಡ ಮಾಡಿದ ಯಡವಟ್ಟಿಗೆ ಹನುಮಂತನನ್ನು ದೂಷಿಸುವುದು ಸರಿಯೇ..? ಈ ರೀತಿ ಘಟನೆ ನಡೆಯದಂತೆ ಹಿಂದಿನ ದಿನವೇ ಸರಿಯಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿದ್ದರೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ..

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

SS RajamouliMahesh Babupriyanka ChopraPrithviraj Sukumaranvaranasi movie

Trending News