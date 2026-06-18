Ram Charan and SS Rajamouli: ಮೆಗಾ ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಸ್.ಎಸ್. ರಾಜಮೌಳಿ ಅವರ ಕಾಂಬೋ ಈಗಾಗಲೇ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ರಂಜಿಸಿದೆ. ಈ ಇಬ್ಬರ ಸ್ಟಾರ್ಗಳು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ವಲಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಕ್ರೇಜ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಮಗಧೀರ ಮತ್ತು ಆರ್ಆರ್ಆರ್ ನಂತಹ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲೇ ದೊಡ್ಡ ಹಿಟ್ ಆಗಿವೆ. ಸದ್ಯ ಇದೀಗ ಈ ಇಬ್ಬರೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಈಗ ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್ ಸಿನಿಮಾ ವಾರಣಾಸಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜಮೌಳಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಾರಣಾಸಿ ಸಿನಿಮಾ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಎಸ್ಎಸ್ ರಾಜಮೌಳಿ ಅವರು ಮತ್ತೊಂದು ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಮಗಧೀರ ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಅವರಿಗೆ ರಾಜಮೌಳಿ ಅವರು ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ ಕೊಟ್ಟರು. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಆರ್ಆರ್ಆರ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯ ಮಾಡಿದರು. ಇದರಿಂದ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಅವರು ವಿಶ್ವಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡರು. ಇಂತಹ ಸ್ಟಾರ್ ಜೋಡಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಒಂದಾಗಲಿದೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಈ ಬಿಗ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ಆಗಿಲ್ಲ.
ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ತಮ್ಮ ಪೆದ್ದಿ ಸಿನಿಮಾದ ಯಶಸ್ಸನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಬುಚಿ ಬಾಬು ಸನಾ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಸಿನಿಮಾವು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಈಗಾಗಲೇ 300 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಅಧಿಕ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಮುನ್ನುಗ್ಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾದ ನಂತರ ಚರಣ್ ಸುಕುಮಾರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಯೋಜನೆಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಿನಿಮಾ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರವೇ ರಾಜಮೌಳಿ ಅವರ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಎಸ್ಎಸ್ ರಾಜಮೌಳಿ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿರುವ ದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾದ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗಮನಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾದ ನಂತರ ರಾಜಮೌಳಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೈಜೋಡಿಸುವ ಪ್ಲಾನ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ನಡುವಿನ ಬಾಂಧವ್ಯ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಈ ಸಂಯೋಜನೆ ಮತ್ತೆ ಪುನರಾವರ್ತನೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಚಲನಚಿತ್ರ ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಮಗಧೀರ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರೇಮಕಥೆ, ಆಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ದೃಶ್ಯ ಅದ್ಭುತಗಳಿಂದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ಮನ ಗೆದ್ದಿದ್ದರು. RRR ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದ ಇವರು ಈಗ ಇಬ್ಬರೂ ಮೂರನೇ ಬಾರಿಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಥೆ, ಪ್ರಕಾರ ಮತ್ತು ಇತರ ನಟರ ವಿವರಗಳು ಇನ್ನೂ ಹೊರ ಬಂದಿಲ್ಲವಾದರೂ, ಈ ಸುದ್ದಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಮೆಗಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆಗಾಗಿ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಇಬ್ಬರ ಕಾಂಬೋದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಿನಿಮಾ ಸೆಟ್ಟೇರಿದರೆ ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಹೊರ ಬರಲಿದೆ.