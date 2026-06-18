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ವಾರಣಾಸಿ ಬಳಿಕ ಈ ಸ್ಟಾರ್‌ ಹೀರೋ ಜೊತೆ ಆಕ್ಷನ್‌ ಕಟ್‌ ಹೇಳಲಿರೋ SS ರಾಜಮೌಳಿ.. ಸಿನಿಮಾ ಹೆಸರು?

ಮಗಧೀರ ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಅವರಿಗೆ ರಾಜಮೌಳಿ ಅವರು ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ ಕೊಟ್ಟರು. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಆರ್‌ಆರ್‌ಆರ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯ ಮಾಡಿದರು. 

Written ByBhimappa
Published: Jun 18, 2026, 07:18 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 07:18 PM IST
ವಾರಣಾಸಿ ಬಳಿಕ ಈ ಸ್ಟಾರ್‌ ಹೀರೋ ಜೊತೆ ಆಕ್ಷನ್‌ ಕಟ್‌ ಹೇಳಲಿರೋ SS ರಾಜಮೌಳಿ.. ಸಿನಿಮಾ ಹೆಸರು?

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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ವಾರಣಾಸಿ ಬಳಿಕ ಈ ಸ್ಟಾರ್‌ ಹೀರೋ ಜೊತೆ ಆಕ್ಷನ್‌ ಕಟ್‌ ಹೇಳಲಿರೋ SS ರಾಜಮೌಳಿ.. ಸಿನಿಮಾ ಹೆಸರು?
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