ಒಂದು ಹೆಣ್ಣಿಗಾಗಿ ರಾಜಮೌಳಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನೇಹಿತನ ನಡುವೆ ಜಗಳ..! ಡೆತ್‌ ನೋಟ್‌ ಬರೆದು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ.. ಯಾರು ಆ ಸುಂದರಿ ಗೊತ್ತೆ..?

Rajamouli friend death : ಬಾಹುಬಲಿ ಮತ್ತು RRR ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಹಿಟ್‌ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೀಡಿರುವ ರಾಜಮೌಳಿ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಿರುಕುಳ ಆರೋಪ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ. ಅವರ ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತ ಮತ್ತು ʼಯಮದೊಂಗʼ ಚಿತ್ರದ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿರುವ ಉಪ್ಪಲಪಾಟಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್‌ ರಾವ್ ಈ ಕುರಿತು ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ..

ಈ ಕುರಿತು ವಿಡಿಯೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್‌ ರಾವ್‌ "ಯಮದೊಂಗ" ಸಿನಿಮಾದವರೆಗೂ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ನಂತರ ಇಬ್ಬರ ಸ್ನೇಹ ಹಾಳಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. "ಯಮದೊಂಗ ಸಿನಿಮಾ ಬರುವವರೆಗೂ ನಾವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೆವು, ಆದರೆ ಅವನು ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಗಾಗಿ ನನ್ನ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡಿದನು ಎಂದು ದೂರಿದ್ದಾರೆ.

ಅಲ್ಲದೆ, ರಾಜಮೌಳಿ ಮತ್ತು ತಾವು ಒಂದೇ ಮಹಿಳೆಯ ಮೇಲೆ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದೇವು ಅಂತ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್‌ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. "ತ್ರಿಕೋನ ಪ್ರೇಮ"ದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಅವರು, ರಾಜಮೌಳಿ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಲು ನನ್ನನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡರು. ನಾವು ನಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿದ್ದೆವು. ನಾನು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹದಗೆಡಿಸಲು ಬಯಸಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನಾನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ..

Star director S.S. Rajamouli is facing serious allegations following the suicide of his long-time friend and former collaborator, U. Srinivasa Rao, who was the executive producer of *Yamadonga*. Srinivasa Rao reportedly left a selfie videoand#Sikandar #ssrajmouli #SSRajamouli pic.twitter.com/dWYK2f1nOl

— Incognito news 🥸 (@raj894mandal) February 27, 2025