Globe Trotter event budget : ರಾಜಮೌಳಿ ಗ್ಲೋಬ್ಟ್ರೋಟರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿರಸಿಕರು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಅನೇಕ ದೊಡ್ಡ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಎಸ್.ಎಸ್. ರಾಜಮೌಳಿ - ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನ ಈ 'SSMB29' ಅವೆಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ.
ಒಂದಲ್ಲ, ಎರಡಲ್ಲ.. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ 120 ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇ ಊಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಸಿನಿಮಾದ ರೇಂಜ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಹಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಅವತಾರ್ ಮತ್ತು ಅವೆಂಜರ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆಯಂತೆ. ಸ್ಟೀವನ್ ಸ್ಪೀಲ್ಬರ್ಗ್ ಮತ್ತು ಜೇಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾಮರೂನ್ರಂತಹ ನಿರ್ದೇಶಕ ದಿಗ್ಗಜರು ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ರಾಜಮೌಳಿ ಅವರ RRR ಸಿನಿಮಾದ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ.. SSMB29 ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಲು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ..
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಸುಕುಮಾರನ್ ಅವರ "ಕುಂಭ" ಮತ್ತು ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ (Priyanka Chopra) ಅವರ "ಮಂದಾಕಿನಿ" (Mandakini) ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಪೋಸ್ಟರ್ಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸುನಾಮಿ ಎಬ್ಬಿಸಿವೆ. ಹಿಂದೆಂದೂ ನೋಡಿರದ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ರಚಿಸಿದ ಈ ಪಾತ್ರಗಳು ಜನರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ..
ಅಂದಹಾಗೆ, ನವೆಂಬರ್ 15 ರಂದು ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ 'ಗ್ಲೋಬ್ ಟ್ರಾಟರ್ ಈವೆಂಟ್' ಇಡೀ ಚಲನಚಿತ್ರ ಜಗತ್ತಿನ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 30 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಟಾಲಿವುಡ್ ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಇದರ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು 'ಜಿಯೋ ಹಾಟ್ ಸ್ಟಾರ್' 50 ಕೋಟಿಗೆ ಖರೀದಿಸಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.