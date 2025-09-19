Actor Rajinikanth : ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟು ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆದ ಕಥೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಆದರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾತನಾಡಿಲ್ಲ. ರಜನಿ-ಲತಾ ಜೋಡಿಯ ಪ್ರೇಮಕಥೆ ತುಂಬಾ ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ನೋಡೋಣ.
ಬಸ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಬಳಿಕ ನಟನಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್ ಪಟ್ಟ ಪಡೆದ ನಟ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರನ್ನು ಸಂದರ್ಶಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಲತಾ ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರನ್ನು ಪತ್ರಿಕೆಗೆ ಸಂದರ್ಶನ ಮಾಡಲು ಲತಾ ಬಂದಿದ್ದರು. ಲತಾ ಅವರು ಸುಮಾರು 2 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಅವರನ್ನು ಸಂದರ್ಶಿಸಿದರು. 2 ಗಂಟೆಗಳ ಈ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ರಜನಿ ಅವರಿಗೆ ಲತಾ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಮೂಡಿತು.
ಸಂದರ್ಶನದ ನಂತರ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಲತಾಗೆ ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದರು. "ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ರಜನಿಕಾಂತ್ ಲತಾಗೆ ಹೇಳಿದರು. ಇದಾದ ನಂತರ 1981ರಲ್ಲಿ ಲತಾ ಅವರನ್ನು ರಜನಿಕಾಂತ್ ವಿವಾಹವಾದರು.
ಇವರ ಮದುವೆ ತಿರುಪತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಸ್ವತಃ ರಜನಿಯೇ ಹಲವು ಸಂದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 72ರ ಹರೆಯದಲ್ಲೂ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲರಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಲು ಲತಾ ಅವರೇ ಕಾರಣ. ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ 40 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರವೂ ಲತಾ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಹುಡುಗಿ ಒಬ್ಬಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದರು. ಅವರ ಬಳಿ ಹೋಗಿ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಮದುವೆ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆ ಹುಡುಗಿ ರಜನಿಕಾಂತ್ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
