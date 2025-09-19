English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಇಂಟರ್‌ವ್ಯೂವ್‌ ಮಾಡಲು ಬಂದ ಆಂಕರ್‌ನ್ನೇ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾದ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟ.!

Rajinikanth Love Story: ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದ ಈ ನಟ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟು ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆದ ಕಥೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. 

Written by - Chetana Devarmani | Last Updated : Sep 19, 2025, 11:13 PM IST
  • ರಜನಿಕಾಂತ್‌ ಲವ್‌ ಕಹಾನಿ!
  • ಸೂಪರ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ ಮುದ್ದಿನ ಮಡದಿ ಇವರೇ ನೋಡಿ
  • ರಜನಿಕಾಂತ್‌ ಮೊದಲ ಪ್ರೀತಿ ಯಾರು?

Trending Photos

ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಬೇಗ ಕಿಕ್ಕೇರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತೆ..?
camera icon6
alcohol
ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಬೇಗ ಕಿಕ್ಕೇರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತೆ..?
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು, ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಸುದ್ದಿ: ದಸರಾಗೂ ಮುನ್ನ ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಹೆಚ್ಚಳ; ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ 51 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ.!!
camera icon5
8th Pay Commission
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು, ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಸುದ್ದಿ: ದಸರಾಗೂ ಮುನ್ನ ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಹೆಚ್ಚಳ; ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ 51 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ.!!
ಚಹಾ ಕುಡಿಯುವ ಮುನ್ನ ನೀರು ಕುಡಿಯುವ ಅಭ್ಯಾಸ ನಿಮಗೆ ಇದೆಯೇ..? ಈ ತಪ್ಪು ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ತಿದ್ದಿಕೊಳ್ಳಿ
camera icon5
tea
ಚಹಾ ಕುಡಿಯುವ ಮುನ್ನ ನೀರು ಕುಡಿಯುವ ಅಭ್ಯಾಸ ನಿಮಗೆ ಇದೆಯೇ..? ಈ ತಪ್ಪು ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ತಿದ್ದಿಕೊಳ್ಳಿ
&quot;ದೇಹ ನೋಡಿ ಆನಂದಿಸೋಕೆ ಅಲ್ಲ.. ಮ್ಯಾಟರ್‌ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅಂತಹ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೀನಿ&quot; ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿಯ ಬಹಿರಂಗ ಹೇಳಿಕೆ ವೈರಲ್‌
camera icon5
bollywood actress
"ದೇಹ ನೋಡಿ ಆನಂದಿಸೋಕೆ ಅಲ್ಲ.. ಮ್ಯಾಟರ್‌ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅಂತಹ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೀನಿ" ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿಯ ಬಹಿರಂಗ ಹೇಳಿಕೆ ವೈರಲ್‌
ಇಂಟರ್‌ವ್ಯೂವ್‌ ಮಾಡಲು ಬಂದ ಆಂಕರ್‌ನ್ನೇ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾದ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟ.!

Actor Rajinikanth : ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟು ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆದ ಕಥೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಆದರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾತನಾಡಿಲ್ಲ. ರಜನಿ-ಲತಾ ಜೋಡಿಯ ಪ್ರೇಮಕಥೆ ತುಂಬಾ ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ನೋಡೋಣ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಬಸ್‌ ಕಂಡಕ್ಟರ್‌ ಆಗಿ ಬಳಿಕ ನಟನಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್ ಪಟ್ಟ ಪಡೆದ ನಟ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರನ್ನು ಸಂದರ್ಶಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಲತಾ ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ರಜನಿಕಾಂತ್‌ ಅವರನ್ನು ಪತ್ರಿಕೆಗೆ ಸಂದರ್ಶನ ಮಾಡಲು ಲತಾ ಬಂದಿದ್ದರು. ಲತಾ ಅವರು ಸುಮಾರು 2 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಅವರನ್ನು ಸಂದರ್ಶಿಸಿದರು. 2 ಗಂಟೆಗಳ ಈ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ರಜನಿ ಅವರಿಗೆ ಲತಾ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಮೂಡಿತು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಆ ಸುಂದರಿ 14ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೇ ನಾಯಕಿ, ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾ ಸಂಭಾವನೆ 10 ರೂ. ಈಗ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಲೀಡರ್; ಯಾರಿವರು?

ಸಂದರ್ಶನದ ನಂತರ ರಜನಿಕಾಂತ್‌ ಲತಾಗೆ ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದರು. "ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ರಜನಿಕಾಂತ್‌ ಲತಾಗೆ ಹೇಳಿದರು. ಇದಾದ ನಂತರ 1981ರಲ್ಲಿ ಲತಾ ಅವರನ್ನು ರಜನಿಕಾಂತ್‌ ವಿವಾಹವಾದರು.

ಇವರ ಮದುವೆ ತಿರುಪತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಸ್ವತಃ ರಜನಿಯೇ ಹಲವು ಸಂದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 72ರ ಹರೆಯದಲ್ಲೂ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲರಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಲು ಲತಾ ಅವರೇ ಕಾರಣ. ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್ 40 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರವೂ ಲತಾ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ.‌ 

ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಬಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಹುಡುಗಿ ಒಬ್ಬಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದರು. ಅವರ ಬಳಿ ಹೋಗಿ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಮದುವೆ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆ ಹುಡುಗಿ ರಜನಿಕಾಂತ್ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ತಂದೆ ಮುಸ್ಲಿಂ, ತಾಯಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್, ಗಂಡ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ.. ಈ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ ಯಾರು ಬಲ್ಲಿರಾ?

About the Author

Chetana Devarmani

" ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ʻಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ʼ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ Senior Sub Editor ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 7 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಿನಿಮಾ, ಕ್ರೈಂ, ಆರೋಗ್ಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʻರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ 2021 ರಲ್ಲಿ ʻಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ ತಂಡ ಸೇರಿದರು. ...Read More

Rajinikanthrajinikanth net worthrajinikanth age

Trending News