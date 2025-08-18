English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ತನಗಿಂತ 29 ವರ್ಷ ಚಿಕ್ಕವಳ ಜೊತೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಮದುವೆಯಾದ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟ!

Kabir bedi fourth marriage : ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಈ ಖಳನಾಯಕ ನಾಲ್ಕನೇ ಬಾರಿಗೆ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತನಗಿಂತ ಕಿರಿಯ ಹುಡುಗಿಯೊಂದಿಗೆ 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು.

Written by - Chetana Devarmani | Last Updated : Aug 18, 2025, 03:36 PM IST
  • ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖಳನಾಯಕ
  • ನಾಲ್ಕನೇ ಮದುವೆಯಾದ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟ!
  • ತನಗಿಂತ 29 ವರ್ಷ ಚಿಕ್ಕವಳ ಜೊತೆ ಮದುವೆ

ತನಗಿಂತ 29 ವರ್ಷ ಚಿಕ್ಕವಳ ಜೊತೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಮದುವೆಯಾದ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟ!

kabir bedi marriage photos viral: 80 ಮತ್ತು 90 ರ ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ನಟರು ಖಳನಾಯಕರಾಗಿ ಚಿತ್ರರಂಗವನ್ನು ಆಳಿದರು. ಅವರ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ, ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ವೃದ್ಧರವರೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬೆರಗುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಇಂದು ನಾವು ಅಂತಹ ಖ್ಯಾತ ಖಳನಾಯಕನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.

'ಮೈ ಹೂ ನಾ' ಮತ್ತು 'ಖೂನ್ ಭರಿ ಮಾಂಗ್' ನಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಖ್ಯಾತಿ ಗಳಿಸಿದ ನಟ ಕಬೀರ್ ಬೇಡಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಕಬೀರ್ ಬೇಡಿ ಹಲ್ಚಲ್‌ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಬಾಲಿವುಡ್‌ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ನಂತರ ಅವರು ಅನೇಕ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. 

ಸಾಕಷ್ಟು ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಚಿತ್ರಗಳಿಂದಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಅವರ ನಾಲ್ಕನೇ ಮದುವೆಯಿಂದಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಆತನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ನಟಿಯರೆಲ್ಲಾ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದು ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆ! ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈಗೂ ಮುರಿದಿತ್ತು ಮೂಳೆ

ಕಬೀರ್ ಬೇಡಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಮ್ಮ ಗೆಳತಿ ಪರ್ವೀನ್ ದುಸಾಂಜ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಇದು ಅವರ ನಾಲ್ಕನೇ ಮದುವೆ ಆಗಿದೆ. ಕಬೀರ್ ಬೇಡಿ ಮತ್ತು ಪರ್ವೀನ್ ದುಸಾಂಜ್ ಸುಮಾರು 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪರಸ್ಪರ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಲಿವ್ ಇನ್ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ನಂತರ ಅವರು ಪರಸ್ಪರ ಮದುವೆಯಾಗಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಪರ್ವೀನ್ ನಟ ಕಬೀರ್ ಬೇಡಿಗಿಂತ 29 ವರ್ಷ ಕಿರಿಯರು. ಪರ್ವೀನ್ ದುಸಾಂಜ್ ಒಬ್ಬ ಯಶಸ್ವಿ ಉದ್ಯಮಿ ಹಾಗೂ ನಿರ್ಮಾಪಕಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಸೇವಕಿ.

ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಕಬೀರ್ ಅವರ ಮಗಳು ಪೂಜಾ ಬೇಡಿ ಈ ಮದುವೆಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಸಂತೋಷವಾಗಿಲ್ಲ. ತಂದೆಯ ನಾಲ್ಕನೇ ಮದುವೆ ಬಳಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಕೋಪವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಪರ್ವೀನ್ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಕಬೀರ್ ಬೇಡಿ ತಮ್ಮ ಮಗಳು ಪೂಜಾ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವು ತುಂಬಾ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 

ಪೂಜಾ ತಂದೆ ಕಬೀರ್ ಬೇಡಿ ಅವರ ಮೊದಲ ಪತ್ನಿ ಪ್ರೊತಿಮಾ ಬೇಡಿ ಅವರ ಮಗಳು. ಪೂಜಾ ಬೇಡಿ ಅವರ ಪೋಷಕರ ಸಂಬಂಧವು ತುಂಬಾ ಬಲವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಬೇರ್ಪಟ್ಟರು.

ಪೂಜಾ ಬೇಡಿ ಅವರ ತಾಯಿ ಪ್ರೊತಿಮಾ ಬೇಡಿ ಜೊತೆ ವಿಚ್ಛೇದನದ ನಂತರ  ಕಬೀರ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಡಿಸೈನರ್ ಸುಜೇನ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಅವರಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಮಗನಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಇಬ್ಬರೂ ಬೇರ್ಪಟ್ಟರು. 

ಕಬೀರ್ ಲಂಡನ್‌ನಲ್ಲಿ ತನಗಿಂತ 20 ವರ್ಷ ಚಿಕ್ಕವಳಾದ ಬಿಬಿಸಿ ರೇಡಿಯೋ ನಿರೂಪಕಿ ನಿಕ್ಕಿಯನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಆದರೆ ಬಹಳ ದೂರ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಇಬ್ಬರೂ ಬೇರೆಯಾಗಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. 

ಆ ಬಳಿಕ ಕಬೀರ್‌ ಬೇಡಿ 29 ವರ್ಷ ಕಿರಿಯ ನಿರ್ಮಾಪಕಿ ಜೊತೆ ಈಗ 4 ನ ಏ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಉದ್ಯಮಿಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುವ ಆತುರದ ನಿರ್ಧಾರ! 12 ಜನರೊಂದಿಗೆ ಡೇಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ ಈ ನಟಿಗೆ ಇಂದಿಗೂ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ವಂತೆ ಪುರುಷರ ಪ್ರೀತಿ..   

