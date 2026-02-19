ಗಂಭೀರ ಖಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬದುಕುವ ಆಸೆ ಕೈಬಿಟ್ಟ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟ..! ಸಿನಿರಂಗವನ್ನೇ ಆಳಿದವನಗೆ ಉಳಿಯೋ ಸಾಧ್ಯತೆ 30%.. ಅಷ್ಟೇ

Rana Daggubati health : 'ಬಾಹುಬಲಿ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಲ್ಲಾಲದೇವ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಣಾ ದಗ್ಗುಬಾಟಿ ತಮ್ಮ ನಟನೆಯ ಮೂಲಕ ಸಿನಿರಸಿಕರ ಮನಗೆದ್ದರು. ಇದರ ನಡುವೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತಾವು ಎದುರಿಸಿದ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಆಘಾತಕಾರಿ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು. ಸಾಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಶೇಕಡಾ 30 ರಷ್ಟು ಇದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು..
ನನ್ನ ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿವೆ. ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಮತ್ತು ಮಿದುಳಿನ ರಕ್ತಸ್ರಾವದ ಅಪಾಯ ಶೇ. 70 ರಷ್ಟು ಇದೆ. ಸಾವಿನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಶೇ. 30 ರಷ್ಟು ಇದೆ. ಆದರೆ ಸಿನಿಮಾ ನನ್ನನ್ನು ಉಳಿಸಿತು... ಅವು ನನಗೆ ನಟನಾಗಿ ಹಿಂತಿರುಗಲು ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಿದವು. ನನ್ನ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹಿಟ್ ಗಳಿಸಿ ಉತ್ತಮ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನನ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಳಾಗಿತ್ತು. ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ನಾನು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಿಂದ ವಿರಾಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡೆ. ನಾನು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ನನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗಮನ ನನ್ನ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಇತ್ತು. ಹೇಗಾದರೂ ಹಿಂತಿರುಗಬೇಕೆಂದು ನಾನು ಬಯಸಿದ್ದೆ ಎಂದು ರಾಣಾ ಹೇಳಿದರು.
ಒಂದು ವರ್ಷದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ನಂತರ ನಾನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮರಳಿದೆ. ಆದರೆ ಆ ಅನಾರೋಗ್ಯ, ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮತ್ತು ಔಷಧಿಗಳಿಂದಾಗಿ ನನ್ನ ನೋಟವು ಬಹಳಷ್ಟು ಬದಲಾಯಿತು. ಆ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದು ನನಗೆ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಅನೇಕ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟೆ. ನಾನು ಕುಸ್ತಿಪಟುವಿನ ಜೀವನ ಕಥೆ ಆಧಾರಿತ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ನಂತರ, ಆ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಮೈಕಟ್ಟು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾನು ಆ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸಬೇಕಾಯಿತು ಎಂದು ರಾಣಾ ವಿವರಿಸಿದರು.
ರಿಯಾ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಪಾಡ್ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ರಾಣಾ ಈ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ರಾಣಾ ಕೊನೆಯದಾಗಿ "ಕಾಂತ" ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ರಾಣಾ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿವೆ..