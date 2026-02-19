English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಗಂಭೀರ ಖಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬದುಕುವ ಆಸೆ ಕೈಬಿಟ್ಟ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟ..! ಸಿನಿರಂಗವನ್ನೇ ಆಳಿದವನಗೆ ಉಳಿಯೋ ಸಾಧ್ಯತೆ 30%.. ಅಷ್ಟೇ

ಗಂಭೀರ ಖಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬದುಕುವ ಆಸೆ ಕೈಬಿಟ್ಟ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟ..! ಸಿನಿರಂಗವನ್ನೇ ಆಳಿದವನಗೆ ಉಳಿಯೋ ಸಾಧ್ಯತೆ 30%.. ಅಷ್ಟೇ

Actor Health update : ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿರಂಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ದೈತ್ಯ ದೇಹ ಮತ್ತು ನಟನೆಯ ಮೂಲಕ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದರು. ಇದೀಗ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿದೆ.. ವೈದ್ಯರು ಸಾಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಶೇ. 30 ರಷ್ಟು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.. ಇದರಿಂದಾಗಿ ತಾವು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ಚಿತ್ರಗಳ ಮುಂಗಡ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ.. ಯಾರು ಆ ನಟ.. ಆಗಿದ್ದೇನು..? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Feb 19, 2026, 05:42 PM IST
    • ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿರಂಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ದೈತ್ಯ ದೇಹ ಮತ್ತು ನಟನೆಯ ಮೂಲಕ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದರು.
    • ವೈದ್ಯರು ಸಾಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಶೇ. 30 ರಷ್ಟು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು..
    • ತಾವು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ಚಿತ್ರಗಳ ಮುಂಗಡ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ..

ಗಂಭೀರ ಖಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬದುಕುವ ಆಸೆ ಕೈಬಿಟ್ಟ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟ..! ಸಿನಿರಂಗವನ್ನೇ ಆಳಿದವನಗೆ ಉಳಿಯೋ ಸಾಧ್ಯತೆ 30%.. ಅಷ್ಟೇ

Rana Daggubati health : 'ಬಾಹುಬಲಿ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಲ್ಲಾಲದೇವ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಣಾ ದಗ್ಗುಬಾಟಿ ತಮ್ಮ ನಟನೆಯ ಮೂಲಕ ಸಿನಿರಸಿಕರ ಮನಗೆದ್ದರು. ಇದರ ನಡುವೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತಾವು ಎದುರಿಸಿದ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಆಘಾತಕಾರಿ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು. ಸಾಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಶೇಕಡಾ 30 ರಷ್ಟು ಇದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು..

ನನ್ನ ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿವೆ. ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಮತ್ತು ಮಿದುಳಿನ ರಕ್ತಸ್ರಾವದ ಅಪಾಯ ಶೇ. 70 ರಷ್ಟು ಇದೆ. ಸಾವಿನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಶೇ. 30 ರಷ್ಟು ಇದೆ. ಆದರೆ ಸಿನಿಮಾ ನನ್ನನ್ನು ಉಳಿಸಿತು... ಅವು ನನಗೆ ನಟನಾಗಿ ಹಿಂತಿರುಗಲು ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಿದವು. ನನ್ನ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹಿಟ್ ಗಳಿಸಿ ಉತ್ತಮ ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನನ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಳಾಗಿತ್ತು. ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ನಾನು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಿಂದ ವಿರಾಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡೆ. ನಾನು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ನನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗಮನ ನನ್ನ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಇತ್ತು. ಹೇಗಾದರೂ ಹಿಂತಿರುಗಬೇಕೆಂದು ನಾನು ಬಯಸಿದ್ದೆ ಎಂದು ರಾಣಾ ಹೇಳಿದರು.

ಒಂದು ವರ್ಷದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ನಂತರ ನಾನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮರಳಿದೆ. ಆದರೆ ಆ ಅನಾರೋಗ್ಯ, ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮತ್ತು ಔಷಧಿಗಳಿಂದಾಗಿ ನನ್ನ ನೋಟವು ಬಹಳಷ್ಟು ಬದಲಾಯಿತು. ಆ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದು ನನಗೆ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಅನೇಕ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟೆ. ನಾನು ಕುಸ್ತಿಪಟುವಿನ ಜೀವನ ಕಥೆ ಆಧಾರಿತ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ನಂತರ, ಆ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಮೈಕಟ್ಟು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾನು ಆ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸಬೇಕಾಯಿತು ಎಂದು ರಾಣಾ ವಿವರಿಸಿದರು. 

ರಿಯಾ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಪಾಡ್‌ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ರಾಣಾ ಈ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ರಾಣಾ ಕೊನೆಯದಾಗಿ "ಕಾಂತ" ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ರಾಣಾ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿವೆ..

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

